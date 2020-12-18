Çok fazla şeker yediğinizi gösteren 8 işaret

Vücudunuz size çok sevdiğiniz tatlı şeylerden uzaklaşmanın zamanının geldiğini gösteren uyarıları verir. İşte o uyarılardan bazıları…

Kas ve eklem ağrıları

Ağrılarınız olduğu için düzenli yürüyüşleri ve spor yapmayı atladığınızı hissediyor musunuz? Vücudunuzun sizi uyarmak için kullandığı birçok sinyalden biri olabilir. Vücudunuz size sinyal vermeye başladığında hayatınızdan fazla şekeri çıkarmalısınız.

Tatlı yiyecekler istemek

Şeker sizin çok hızlı acıkmanıza sebep olur, neredeyse bağımlılık yaratır. Beyin, şekeri bir ödül olarak algılar ve ne kadar çok yerseniz vücudunuz da o kadar çok ister. Sürekli canınız şeker içerikli yiyecekler çekiyorsa daha dikkatli olmalısınız.

Enerji iniş çıkışları

Glikoz, vücudunuzdaki enerji tedarikinden sorumludur ve bu nedenle kanınızdaki şeker seviyesini uygun bir seviyede tutmak önemlidir. Bu konuda ufak sapmalar gün boyunca enerji iniş çıkışlarınıza sebep olabilir. Şeker yediğinizde vücuda insülin salgılanır ve bu da sizi bir enerji hücumuna uğratır. Döngü sona erdiğinde vücudunuz daha fazla şeker istediği için enerji seviyesinin düştüğünü hissedebilirsiniz. Enerji seviyenizi korumak için tatlılar ve sağlıksız atıştırmalıklardan kaçının. Bunun yerine sağlıklı tercihler ile vücudunuza gerçek enerji alabilirsiniz.

Cilt sorunları

İlave şeker içeren yiyecekler, insülin seviyelerinin yükselmesine neden olur. Fazla tüketildiğinde ise cilt sorunlarına neden olabilir. Ciltteki yağ bezelerinin aktivitesini artırabilir ve iltihaplanma süreci başlatabilir. Cildiniz sizi rahatsız ediyor ve tıbbi tedavilerin hiçbiri yardımcı olmuyorsa, diyet alışkanlıklarınızı değiştirmeyi deneyin. Hayatınızdan şekeri tamamen kesmeye değil, ilave şeker içeren daha az yiyecek tüketmeye dikkat etmelisiniz.

Kilo alımı

Kıyafetlerinizin artık küçük gelmesi asla hoş bir sürpriz değildir. Şeker konusunda aşırıya kaçmanın en belirgin belirtilerinden biri de kilo almaktır. Genelde göbek çevresinde toplanır.

Diş çürüğü

Tatlı yiyecekler çürük oluşumunu teşvik eder. Bununla birlikte, dişlerinizi çürüten şeker değil, yemekten sonra dişlerde kalan yiyecek kalıntılarıdır. Şeker, ulaşılması zor olan dişlerimizin arasına takılıp çürüme sürecini hızlandırabilir. Uygun ağız hijyeni için sık sık diş hekiminize gitmelisiniz.

Şeker toleransı

Her gün çok fazla şeker yediğinizde vücudunuz bu düzeye alışır ve eskisi gibi yanıt vermeyebilir. Daha fazla isteyeceği gibi meyveler de yeterince tatlı gelmez. Hiçbir şey size tatlı gelmiyorsa, ekstra şekerli katkı maddelerinin tüketimini azaltın.

Şişkin hissetmek

Şişkinlik ve ağrılı gazın yanı sıra diğer sindirim rahatsızlıklarına farklı yiyecekler neden olabilir. Çok fazla şeker yemek de bunlardan biri. Çok fazla şeker yemek vücudu olumsuz etkileyebilir. Şekerli içecekler ve atıştırmalıkları sık yemekten kaçının.