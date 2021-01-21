Çocukların yaratıcılığını destekleyecek dekorasyon önerileri

Çocukların yaratıcılığını geliştirecek dekorasyon fikirleri...

- Bir merkez belirleyin

Çocuklar için sanat alanı üst veya alt katlardaysa, gerçekten harika bir fikir gibi görünse bile oraya alışma olasılığı düşüktür. Bu nedenle herkesin bir arada olduğu yere yakın olmasında fayda var.

- Dağınıklığa evet deyin

Araştırmalara göre insanların düzensiz alanlarda daha yaratıcı olabileceği belirtiliyor. Bu yüzden çocukların dağınık olabileceği uygun bir yer belirleyin. Ayrıca çalışma yüzeyinin kolayca temizlenmesi de işleri kolaylaştırabilir.

- Malzemelerine kolay ulaşabilmeli

Etkinlik malzemelerini çocukların kolayca ulaşabileceği şekilde muhafaza edin. Daha sonra lazım olduğun çocuğunuz kolayca alabilir. Gerekli eşyaları çocukların fark edeceği ve onlara yakın yerlere koyun.

- Doğru araçları seçin

Çocukların sanatsal aktivitede kullandıkları malzemeler, onu yaptıkları alan kadar önemli. Bazı malzemeleri sadece ucuz oldukları için almayın. İmkanlar dahilince kaliteli malzemeler tercih edin. Çocuklar her zaman bir şeyler yapmak istediğinde teşvik etmek için iyi olan malzemeler sunulmalı.

- Duvarları korumak için...

Duvarınıza pleksiglas adı verilen şeffaf levha monte edebilirsiniz. Üzerine de kıskaçlarla kağıt tutturarak bir tuval oluşturabilirsiniz.