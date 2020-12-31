Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için püf noktaları

Baskıyı azaltın

Küçük bir çocuğu sebze yemeye ikna etmek genellikle zordur. Sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için baskı ve cezalandırma yöntemlerinden kurtulun. Örneğin, tabağındaki her şeyi bitirmek bir çocuğun yiyecekleri sevmesi konusunda etkili bir yöntem değildir ve çocuğa bu konuda baskı yapılmamalıdır. Sevdikleri ve sevmedikleri yemekleri keşfetmelerine izin verin. Bu konuda ebeveynler çok sabırlı olmalıdır.

Yemek hakkında sohbet edin

Çocuklarla yemek hakkında sohbet edin. Bu sayede neleri sevdiğini keşfedebilir ve onlara sağlıklı yiyeceklerden bahsedebilirsiniz. Sohbeti yemek yedikten sonra da gerçekleştirin. Çocuğunuza yemeği sevip sevmediğini sorun. Verdiği cevaplardan yola çıkarak bir sonraki öğünde daha keyif alacağı şeyler hazırlayabilirsiniz.

Çeşitli seçenekler sunun

Yemekte çeşitlilik, artan iştahın temelidir. Çocuklara çeşitli ve hoş bir masa kurulduğunda yemek yemeye daha meyilli hale gelirler. Bu çeşitlerin hepsi sevdiği yemekler olmasın, araya farklı sağlıklı seçenekler de yerleştirin. Zamanla çocuklarınızda bu yemeklere karşı da merak uyanabilir. Özellikle yemesini istediğiniz sebzeleri sofranızda sık sık bulundurun. Birkaç öğün pas geçseler de sonunda denemek için istek uyanabilir. Hatta vaktiniz varsa yaratıcı tabaklar da hazırlayabilirsiniz.

Çocuklarla yemek yapın

Çocukları bir yemeği denemeye teşvik etmek istiyorsanız mutlaka yapım sürecine dahil edin. Mutfakta sizinle birlikte yemek hazırlayan çocuk, kendi emek verdiği yiyeceği de yemek isteyecektir. Yemeklerle kurulan bu bağlantı, sizin de işinizi kolaylaştıracak.

Örnek olun

Sağlıklı beslenme konusunda örnek olmak, çocukların gıda ile olumlu bir ilişki kurmasını sağlar. Ebeveynlerin yiyeceklerle olumlu ilişkisi olması veya en azından böyle gibi göstermesi çocuklara örnek olur. Yetişkinlerdeki sağlıksız beslenme alışkanlıkları, çocukların da sağlıklı beslenmesini kolaylaştırır.