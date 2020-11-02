Çocuklar ve deprem: Bizim anılarımız onların korkusu olmasın!

Üzerini örttüğümüz her şeyin altında kalırız. Bunu da en çok çocuklar hisseder. Peki, depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız? İşte uzmanından öneriler...

Benim korkularım mı, çocuğumun korkuları mı?

Yaşanılan son deprem hepimizin eski deneyimlerini harekete geçirdi. Bu yüzden kendi korkularımız ile çocukların korkuları birbirine karıştı. Onları anlamaya ve kendimizi sakinleştirmeye çalışırken çocukların gerçek ihtiyaçlarını yakalamak gittikçe zorlaşmaya başladı.

Söz konusu çocuklar ve onların öncesinde hiç deneyimlemedikleri yaşam olayları olduğunda olabildiğince basit açıklamalar yapmak gerekiyor.

Çocukla deprem hakkında nasıl konuşulmalı?