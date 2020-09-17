Çocuğunuz için nasıl iyi bir dinleyici olabilirsiniz?

Çocuklar konuşmak istediği zaman, onları dikkatle dinlemek ebeveynlerin yapması gereken en önemli davranışlardan biri. Bu yüzden çocuklar için iyi bir dinleyici olmak oldukça önemli. İşte iyi bir dinleyici olmak için birkaç öneri...

- Her zaman dinlemeye hazır olun

Eğer çocuğunuz size bir şey söylüyorsa ya da anlatmak istiyorsa, o an yaptığınız işe ara verin ve tüm dikkatinizi çocuğunuza yöneltin. Onun için zamanınızın olduğunu ve önemli olduklarını belirtin. Böylece çocuğunuz, dikkate alındığını bilmekle kalmaz, aynı zamanda onun da iyi bir dinleyici olmasını sağlarsınız.

- Güzel sorular sorun

Etkili dinlemek için sessiz olmak gerekmez. Soru sormak da oldukça önemli. Böylece, çocuğunuzun ne tür bir geri bildirim beklediğini anlayabilirsiniz. Ancak, tavsiyede bulunmak, ikna etmek veya onu düzeltmek için üstü kapalı sorular sorulmamalı.

- Duyduklarınızı tekrar söyleyin

Bu aynı zamanda aktif dinleme olarak da bilinir. "Ne kadar eğlenceli bir şey" gibi tepkiler de verilebilir. Çocuklar için aktif dinleme çoğu zaman duygularını anlamada yardımcı olabilir. Onları sadece kulaklarınızla değil, aynı zamanda gözlerinizle, mantığınız ve kalbinizle de dinleyin.

- Kendi tepkilerinize dikkat edin

Çocuğunuzu dinlerken kendinize de dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Stres ve diğer olumsuz duygularınızı çocuğunuza yansıtmamalısınız. Onları anladığınızı gösterin ama kendi duygularınızı da idare edin. Konuşurken dikkatiniz dağılır ve ne dediğini anlamazsanız da şöyle diyebilirsiniz: " Özür dilerim, dikkatim dağıldı. Lütfen bana son kısmı tekrar söyler misin?"