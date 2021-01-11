Çocuğunuz için banyo zamanını eğlenceli hale getirebilirsiniz! İşte öneriler...

Banyo vaktini keyifli bir hale getirmek, küçük çocuğunuzun eğlencesine farklı bir unsur eklemenin bir yolu olabilir. Küvette, neyin battığını, neyin boş veya dolu olduğunu denemesi ve öğrenmesinin yanı sıra ince motor becerilerini geliştirmesi için oyun alanı oluşturulabilir. Fakat en önemlisi de bebek ile ebeveynin bire bir zaman geçirebileceği, bağlanabileceği ve eğlenebileceği bir zaman sunmasıdır.

İşte çocuğunuz için banyo zamanını eğlenceli hale getirmenin yolları...

- Şarkılar söyleyin

Banyodayken çocuğunuzla şarkı söyleyin ve suyu elleriyle sıçratmasına izin verin. Kelimeleri ve hareketleri tekrarlayın, böylece çocuğunuz hızlıca alışacaktır.

- Suda kaybolan nesneyi bulun

Köpük varken, küvetin dibine batacak ve çocuğunuza uygun bazı nesneler koyun. Daha sonra dibe batan nesneyi bulmaya çalışın. Çocuğunuzun, nesneyi görebileceği bir pencere oluşturmak için köpüğü nasıl kaldırması gerektiğini gösterin. Suyun altında arama yaparken onun ayak parmaklarını bulmuş gibi yapın ve onları hazine ilan edin.

- Farklı su derinliklerini deneyin

Küçük çocuğunuz normalde daha az suda, sadece suyu sıçratarak keyif alabilir. Biraz daha derin suda ise kollarını yüzdürmeye çalışarak yeni bir şeyler keşfedebilir. Suyun fazlalığı çocuğunuzu etkileyeceği için onu destekleyin ve dengesini korumasına yardımcı olun.

- Seslerin değişikliğini keşfetmesini sağlayın

Kullanmadığınız bir tahta kaşığı ve küçük bir kabı yanınıza alın. Çocuğunuzun suyun içinde kaşıkla kaba vurarak, sesin nasıl farklı olduğunu öğrenmesine izin verin.

- Köpükler yapın

Bir elinize bir miktar bebek şampuan alın. Diğer elinizle de şampuandan alın ve parmaklarınızı halka şekline getirip baloncuklar üfleyin. Çocuğunuz buna bayılacak.

- Banyo zamanını renklendirin

Renk temalı bir banyo yapın. Bir günde sadece sarı banyo oyuncaklarını ve diğer gün ise sadece kırmızı oyuncakları banyo için yanınıza alın. Bu renkteki oyuncakları suda aramak eğlenceli olacaktır ve banyo zamanına renk katacaktır.