Çekici görünümün simgesi: Dolgun dudaklar

Günümüzde cerrahi olmayan teknikler daha yaygın uygulanır. Bunun için dudaklara dermal dolgu maddeleri veya hastanın kendi yağı enjekte edilerek uygulanabilir. Kişinin yüzüne en uygun dudak tasarımı yapılarak dolgu malzemeleriyle şekil verilir. Dudakların dolgunlaştırma oranı hesaplanırken altın oran hesabı uygulanır. İdeal, doğal görünümlü dudaklar için üst dudağın alt dudaktan daha ince olması gerekir ve bunun için 1: 1.6'lık belirli bir üst-alt dudak oranı uygulanır. Buna altın oran denir. Başarılı bir dudak dolgusu ilk bakışta dikkati çekmeyen, eros yayı ile dudak çizgileri belirgin, pürüzsüz ve canlı bir görünüme sahip olmalıdır.



Sonuçları hemen ortaya çıkar



En çok tercih edilen dolgu malzemesi, vücudun doğal yapısında da bulunan hyalüronik asit dolgu malzemeleridir. Bunun dışında kişinin kendi vücudundan elde edilen otolog yağ hücreleri de enjekte edilebilmektedir. Alerji riski oldukça düşüktür.



Dudak dolgusu prosedüründe çok ince iğneler ve lokal anestezi kullanıldığı için herhangi bir ağrı hissedilmez. Ortalama 15-20 dakika süren uygulamanın ardından hemen işe ya da günlük hayata dönülebilir. Dolgu işleminin sonuçlarının hemen görülebilir olması işlemin en önemli avantajıdır. Kullanılan malzemeye ve kişinin genel cilt yapısına göre değişiklik gösterse de işlemin etkisi ortalama 1 yıl devam eder.

Dolgun dudaklar, gençliğin ve sağlığın göstergesi olmasının yanı sıra estetik olarak da genel yüz şeklini ciddi oranda etkiler. Doğal dudak yapısı aşırı ince, asimetrik ya da yaşlanmaya bağlı olarak hacim ve şekil kaybına uğrayan dudaklara sahip olan kişiler tarafından tercih edilir. Bunun dışında; estetik görünümüne önem veren ve daha dolgun dudaklara sahip olmak isteyen kişiler de dudak dolgusundan faydalanabilir. Böylece daha estetik, enerjik ve genç bir görünüme kavuşabilirler.