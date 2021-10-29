Çamaşır makinesi neden su akıtır, su kaçırır? Çamaşır makinesi suyu direk dışarı vermesi nasıl önlenir?

Evlerin en çok kullanılan beyaz eşyaları içerisinde yer alan çamaşır makinesi, zaman zaman özellikle alt kısımda su akıtması yapabilir. Tabii bu durum birtakım arızalar, parça sorunu ya da bireysel hatalardan kaynaklanabilmektedir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NEDEN SU AKITIR, SU KAÇIRIR?

En çok merak edilen konular içerisinde çamaşır makinesi neden su akıttığı ya da su kaçırdığı geliyor. Bu durumların ortak şekilde belli başlı bazı sebepleri bulunmaktadır.

- Su giriş hortumunun su sızdırması

- Kirli suyu boşaltma hortumunun su sızdırması

- Fazla deterjan kullanımı

- Bozuk para ya da düğme ve toka gibi malzemelerin fitre kapağına kaçması

Genel olarak yukarıda verilen problemler çamaşır makinesinin alt bölümünde özellikle su kaçırmasına veya akmasına sebep olabilmektedir. Böyle durumlarda sorunu kontrol etmek ve buna göre çözümler üretmek gerekmektedir. Özellikle su giriş hortumu ile beraber, kirli suyu boşaltma hortumu konusunda teknik servis desteği almak büyük bir öneme sahiptir.

Aynı zamanda fazla deterjan kullanmak yeni dengeli şekilde deterjan eklemek bu konuda önemlidir. Diğer yandan fitre kapağına kaçan bir takım yabancı maddeleri de dikkat etmek, su akıtma veya kaçırma problemlerin önüne geçebilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ SUYU DİREK DIŞARI VERMESİ NASIL ÖNLENİR?

Çamaşır makinesi suyu direk dışarı vermesi birtakım arıza durumları üzerinden meydana gelebilmektedir. Özellikle de temiz ve kirli su alışverişi noktasındaki borularda yaşanan durumlar buna sebebiyet verebilir. Diğer yandan conta kısımlarında meydana gelecek sorunlar ve bağlantı problemleri de önemli bir yer teşkil etmektedir.

Böyle durumlarda yapılması gereken uzman bir teknik servis desteği almaktır. Çamaşır makinesinin yer değiştirilmesi bu konuda herhangi bir şekilde sorunu düzeltmez. Parça değişimi ya da tamirat ile beraber birtakım çalışmaların yapılması mutlaka ele alınması gerekmektedir.