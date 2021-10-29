Çamaşır makinesi kazan temizleme nasıl yapılır, limon tuzu konur mu? Kazan temizleme programı ne işe yarar?

Zaman içerisinde çamaşır makinesinde kirlilik ile beraber bakteri oluşumu söz konusu olabilmektedir. Tabii kireçli suyun da etkisi üzerinden çamaşır makinesinin performansı önemli oranda düşebiliyor. Bu sebepten dolayı periyodik olarak çamaşır makinesinin kazan temizliği büyük öneme sahiptir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KAZAN TEMİZLEME NASIL YAPILIR?

Çamaşır makinesinin Kazan temizliği günümüzde farklı yöntemler üzerinden ele alınabilmektedir.

- Kazan temizleme programına sahip çamaşır makineleri üzerinden temizlik yapılabilir.

- Karbonat ve sirke karışımı ile çamaşır makinesi kazanı temizlenebilir.

- Aynı zamanda limon tozu kazan içerisinde yerleştirilmek suretiyle değerlendirilebilir.

- Lastiğin arasına limon suyu dökmek suretiyle temizlik gerçekleştirilebilir.

6 ayda bir gerçekleştirilecek olan çamaşır makinesi kazan temizliği sayesinde, makinenin performansı arttırılabilir ve giysiler daha temiz hale gelebilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KAZAN TEMİZLEME İÇİN LİMON TUZU KONUR MU?

Özellikle kireci sökmek noktasında limon tuzunun önemi oldukça büyüktür. Bu sebepten dolayı temizleme açısından birçok farklı alanda kullanıldığını ifade etmek mümkün. Aynı şekilde çamaşır makinesi kazan temizleme işleminde de başarılı bir olanak sağlayacağını söylemek mümkün.

Bir ölçü kabı içerisinde 2 kaşık limon tozu ile beraber 1 bardak sirke öncelikle karıştırılmalıdır. Daha sonra limon tuzunun bu karışım içerisinde erimesi beklenmelidir. Ardından elde edilen bu karışım makinenin iç kısmına ya da deterjan bölümüne eklenebilir. Bu şekilde çamaşır makinesinin kazan bölümü bütün olarak temizlenebilir.

KAZAN TEMİZLEME PROGRAMI NE İŞE YARAR?

Günümüzde birçok farklı çamaşır makinesi içerisinde özel olarak kazan temizleme programı yer almaktadır. Bu şekilde ele alınan üretim ile beraber, kazan temizleme noktasında birçok kişinin işini kolaylaştırmaktadır. Böylece makine kazanının düzenli şekilde temizlenmesine olanak sağlanıyor. Bunun için çamaşır makinesi devir sayısı ile beraber sıcaklığını kendi ayarlaması üzerinden, bu program otomatik bir şekilde kullanılmaktadır. Bu da doğal yöntemleri gerek olmadan kazanın etkin bir şekilde temizlenmesini imkan veriyor.