Cadılar Bayramı (Hallowen) ne zaman başlar ne zaman biter? İşte Cadılar Bayramı tarihi 2021

Çeşitli eğlence mekanlarında ve okullarda da eğlenceli etkinlikler ve kostüm partisi şeklinde kutlanan Cadılar Bayramı (Hallowen) ne zaman merak ediliyor. Asıl yurt dışı kaynaklı bir kutlama günü olan Cadılar Bayramı’nın başlıca kutlandığı ülkeler Kuzey Amerika ve Britanya Adaları’dır. Ancak geçmişten bugüne birçok ülkeye yayılmış olan Cadılar Bayramı (Hallowen) artık ülkemizde de beklenen günlerden biri haline geldi. Peki Cadılar Bayramı 2021 ne zaman? Cadılar Bayramı ne zaman başlar ne zaman biter? İşte detaylar…

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Genellikle çocukların çeşitli korkunç kostümler giyerek, bulunduğu köyün, mahallenin ya da kasabanın evlerini kapı kapı gezerek şeker, meyve ve çeşitli hediyeler aldığı bayramdır.

Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.

19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi.

Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?

Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Samhain olarak bilinen Kelt Festivalidir. Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır.

31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.

CADILAR BAYRAMI’NDA NELER YAPILIR?

Cadılar Bayramı’nda çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine “Şaka mı, şeker mi?” diye sorarlar. Ev sahibi “Şaka!” derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya’da yoksulların kapı kapı dolaşarak “ruh keki” toplaması geleneğidir.

Yetişkinler, 31 Ekim’e en yakın hafta sonunda kıyafet baloları düzenlerler. Bu partilerde misafirler cadı, hayalet veya korku filmi karakteri gibi korkunç kostümler giyerler.