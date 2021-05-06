Büyük göğüsler omuz ağrısına yol açıyor

Çok büyük göğüslere sahip olmak bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Hareketi kısıtlamasının yanı sıra fiziksel olarak ağrıya, cilt problemlerine ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Sutyen askıları omuzları kesebilir. Sırt, omuz veya boyun ağrısına neden olabilir. Göğüsler altında kızarıklık veya enfeksiyon oluşturabilir. Kıyafet seçiminde zorluk yaratabilir. Fazla dikkat çektiği için psikolojik olarak rahatsız hissedilebilir.

Tüm bu problemlerden dolayı sıkıntı yaşayan kadınlar meme küçültme ve dikleştirme estetiğinden faydalanabilir. Bu işlemden maksimum fayda sağlamak için hastaların ideal kilolarına yakın olmaları tavsiye edilir.

Meme küçültme ve dikleştirme

Meme küçültme işlemi, göğüslerden fazla yağ, doku ve derinin alınması için yapılmaktadır. Göğüs küçültme işlemi genel anestezi altında ayaktan veya hastanede yapılır. Göğüslerden yağ, glandüler doku ve deriyi alarak onlar daha küçük, daha hafif ve daha sıkı hale getirilir. Ayrıca meme ucunu çevreleyen daha koyu cilt olan areolanın boyutunu da azaltabilir.

Kesiler, pigmentli meme ucu-areolar kompleksi etrafında yapılır ve meme başının altında ve meme altındaki kıvrımda dikey olarak uzanır. Meme ucu-areolar kompleksi istenen konuma yukarı doğru hareket ettirilir. Kesiler hafif bir pansumanla kapatılır.

Daha sonra göğüsler, ilk iyileşme sırasında simetrik olarak tutulacak cerrahi bir sutyene yerleştirilir. İlk rahatsızlık günlük olarak azalır ve oral alınan ilaçlar ile kontrol altına alınabilir. Meme operasyonları sırasında, meme başı çevresinden başlayarak tüm memenin ortasından dik olarak inen ve meme altı katlantısında devam eden ters T şeklinde bir yara izi oluşur. Bu yara izleri memenin anatomik yapısında gizlenebildiği için dikkat çekmemektedir ve 6-18 ay içerisinde tamamen iyileşerek, kaybolur. İşlem sonrası hamile kalan kadınlar doğum sonrası emzirme konusunda sorun yaşamamaktadır. Gerekli görülmesi durumunda meme dikleştirme işlemi ile birleştirilebilir.

Küçük memede sarkma

Meme sarkması birçok farklı nedene bağlı oluşmaktadır. Emzirme, kilo alma ve yerçekimi göğüs sarkmasının başlıca nedenlerindendir. Her ne kadar büyük memelerin ağırlığı nedeniyle sarkma ihtimali küçük memelere göre daha fazla olsa da cilt kalitesine göre küçük memelerde de sarkma meydana gelebilir. Bu durumlarda dikleştirme operasyonu, memeyi bir ölçü büyüterek, derinin doldurulması ile herhangi bir kesi olmadan yapılmaktadır.