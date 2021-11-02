Bulaşık Makinesi su boşaltmıyorsa ne yapılması gerekir? Bulaşık Makinesi pompa motoru neden bozulur?

Gün içerisinde yoğun olarak kullanıldıklarından dolayı bulaşık makineleri birtakım sorunlar yaratabilir. Yüksek teknoloji üzerinden kodlama sistemlerine sahip olduklarından dolayı, bazı sorunlar ile karşı karşıya kalmak mümkün. Önemli olan böyle durumlarda doğru çözüm yöntemlerini ele almak ya da profesyonel bir destek almaktır.

Bulaşık Makinesi Su Boşaltmıyorsa Ne Yapılması Gerekir?

En çok merak edilen konular içerisinde bulaşık makinesi su boşaltmıyorsa ne yapılması gerektiği geliyor. Böyle durumlarda süzgeçler tıkanmış ya da kirlenmiş olabilir. Mutlaka süzgeçler dikkatli bir şekilde temizlenmeli ve yeniden yerleştirilmelidir.

Hemen ardından ise mevcut program iptal edilmeli ve yeniden başka bir programla çalıştırılmalıdır. Aynı zamanda hortumun bağlı olduğu lavabo altında tıkanma söz konusuysa yine bulaşık makinesi su boşaltma yapmayabilir. Böyle durumlarda da mutlaka lavabo altı dikkatli bir şekilde temizlenmelidir.

Bulaşık Makinesi Pompa Motoru Neden Bozulur?

Bulaşık makineleri içerisinde yaşanabilecek olası problemler içerisinde pompa motorunun bozulması da gelir. Son dönemlerde sık yaşanan bir sorun olması ile beraber, belli başlı bazı nedenleri bulunmaktadır. Özellikle voltaj nedeniyle pompa aniden yanabilir.

Genel anlamda manyetik bir yapıya sahip olduğu için pompa motoru ayrıca özelliklerini zaman içerisinde kaybetmiş ve bozulmuş da olabilir. Tabii alt kısımdaki demir çubuk ya da pervane gibi sorunlar üzerinden de pompa motoru bozukluğu yaşanabilmektedir. Genelde ise bulaşık makinesi pompa motorunun işlevini kaybetmesi nedeniyle bu sorun yaşanmaktadır. Böyle durumlarda yenisi ile değiştirmek suretiyle sorun giderilebilir.

Bulaşık Makinesi Su Boşaltma Sorunu ve Pompa Motoru Bozukluğunda Ne Yapılmalıdır?

Bulaşık makinesi üzerinden yaşanabilecek olası problemler arasında su boşaltma sorunu yada pompa motoru bozukluğu gelebilmektedir. Böyle durumlarda yukarıdaki gibi elbette bazı çözüm yöntemleri öne çıkarılabilir. Ancak daha önemli olan yetkili servis bünyesinde bulunan bir destek almaktır. Böylece kısa zaman içinde problem daha fazla büyümeden sorun giderilebilir.