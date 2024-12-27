Bu haberi okurken ellerinize ve tÄ±rnaklarÄ±nÄ±za Ã§ok dikkatli bakÄ±n Ã–nemsiz zannediyoruz ama Ã§ok ciddi tehlikelerin habercisi

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TÄ±rnaklarÄ±nÄ±z Ã§abuk kÄ±rÄ±lÄ±yor, elleriniz ÅŸiÅŸiyor ya da parmak uÃ§larÄ±nÄ±z kanÄ± Ã§ekilmiÅŸ gibi bembeyaz gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsa bu haberi sonuna kadar okumanÄ±zÄ± tavsiye ediyoruz. Zira ellerdeki ve tÄ±rnaklardaki bu tÃ¼r problemler, Ã§ok ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na iÅŸaret ediyor.

Ä°ngiltere'nin Cheadle kentinde bulunan bir hastanede danÄ±ÅŸman dermatolog olarak hizmet veren Prof. Dr. John Lear, "Cildin dokusu ve tÄ±rnaklarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ bize saÄŸlÄ±k durumumuzla ilgili Ã§ok ÅŸey anlatÄ±r" dedi. Londra'da bulunan Ã¶zel bir klinikte danÄ±ÅŸman dermatolog olarak Ã§alÄ±ÅŸan Dr. Zainab Laftah ise, "Dermatolojik Ã§alÄ±ÅŸmalar, tÄ±rnaklarÄ±n renklerinde, dokularÄ±nda ya da gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerinde oluÅŸan deÄŸiÅŸikliklerin, anemi, kalp, akciÄŸer ya da karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarÄ±n iÅŸareti olduÄŸunu gÃ¶steriyor" diye konuÅŸtu.

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Laftah, bu semptomlarÄ±n bazÄ±larÄ± yaÅŸlanmadan ya da yaÅŸam tarzÄ±yla ilgili faktÃ¶rlerden kaynaklansa da inatÃ§Ä± olan ya da ilerleyen belirtiler konusunda bir aile hekimine ya da dermatoloÄŸa baÅŸvurmak ve ciddi bir sorun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmak gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Peki hangi belirtiler konusunda dikkatli olmak gerekiyor?

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AVUÃ‡LARINIZ KIRMIZIYSA

KÄ±rmÄ±zÄ± avuÃ§lar, sÄ±caklamanÄ±n, menopozun ya da kaygÄ±nÄ±n zararsÄ±z iÅŸaretleri olabiliyor. Ancak bu semptomlar yaÅŸlanmayla veya dolaÅŸÄ±m bozukluÄŸuyla da iliÅŸkilendirilebiliyor. Lear, "KÄ±zarÄ±klÄ±klar, egzama ya da sedef hastalÄ±ÄŸÄ± gibi bir cilt sorununun da belirtisi olabilir" dedi.

AvuÃ§ iÃ§i eritemi de kÄ±rmÄ±zÄ± avuÃ§ iÃ§lerine neden olan bir diÄŸer durum. Bazen kalÄ±tsal olan bazen de hamilelik, kanser ya da karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ± gibi baÅŸka saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan kaynaklanabilen avuÃ§ iÃ§i eritemi, parmak uÃ§larÄ±nÄ±, tÄ±rnak yataklarÄ±nÄ± ve zaman zaman ayak tabanlarÄ±nÄ± da etkileyebiliyor.

Laftah, "KÄ±rmÄ±zÄ± avuÃ§ iÃ§leri romatoid artritin de iÅŸaretlerinden biri olabilir" derken eritromelalji adÄ± verilen nadir durumun da avuÃ§ iÃ§lerinde yakÄ±cÄ± bir aÄŸrÄ±ya, kÄ±zarÄ±klÄ±ÄŸa ve deride Ä±sÄ±nmaya yol aÃ§abildiÄŸini belirtti.

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Ã‡Ã¶zÃ¼m ne?

AvuÃ§lardaki kÄ±zarmanÄ±n spesifik bir tedavisi olmasa da altta yatan sebebi belirlemek, durumu iyileÅŸtirmeye yardÄ±mcÄ± olabiliyor. AyrÄ±ca parfÃ¼msÃ¼z el kremleri kullanmak ve bulaÅŸÄ±k ve temizlik iÅŸleri sÄ±rasÄ±nda eldiven kullanmak da faydalÄ± yÃ¶ntemler. Lear, bu Ã¶nlemlere karÅŸÄ±n avuÃ§larÄ±nÄ±zdaki kÄ±zarÄ±klÄ±k devam ediyorsa doktorunuza danÄ±ÅŸÄ±p daha genel bir sorunun iÅŸareti olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmayÄ± tavsiye etti.

EKLEMLERÄ°NÄ°Z ÅžÄ°Åž YA DA YUMRULUYSA

Parmak eklemlerinin ÅŸiÅŸmesi osteroartrit, romatoid artrit ya da gut belirtisi olabiliyor.

Lear, deride de inflamasyon varsa bunun sebebinin eklem aÄŸrÄ±sÄ±, ÅŸiÅŸkinlik ve sertliÄŸe neden olan psoriatik artrit (sedef romatizmasÄ±) isimli uzun dÃ¶nemli bir sorundan kaynaklanÄ±yor olabileceÄŸini sÃ¶yledi. Laftah, "Osteoartrit eklemlerde sertliÄŸe, aÄŸrÄ±ya ve kemikli nodÃ¼llere neden olur. Romatoid artrit ise ÅŸiÅŸmiÅŸ ve Ä±sÄ±nmÄ±ÅŸ eklemlere, sabahlarÄ± tutukluÄŸa ve bazÄ± durumlarda parmaklarda deformasyona yol aÃ§ar" diye konuÅŸtu.

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Lear da "Ancak bazen protein seviyelerinin Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± da eklemlerde ÅŸiÅŸkinliÄŸe neden olabilir. ÅžiÅŸkin parmaklar ayrÄ±ca tiroit hastalÄ±klarÄ±ndan veya selÃ¼lit adÄ± verilen cilt sorunundan da kaynaklanabilir" dedi.

Ã‡Ã¶zÃ¼m ne?

Ã–ncelikle bir teÅŸhis almanÄ±z gerekiyor. Lear, "Artrit iÃ§in antiinflamatuarlar, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k baskÄ±layÄ±cÄ± ilaÃ§lar veya biyolojik ilaÃ§lar gibi farklÄ± tedaviler mevcut" dedi. Ã–te yandan ÅŸiÅŸkinlik ve aÄŸrÄ±ya karÅŸÄ± buz uygulamak, elleri yÃ¼ksekte tutmak ve ibuprofen tÃ¼rÃ¼ aÄŸrÄ± kesici ilaÃ§lar almak da fayda saÄŸlÄ±yor.

Laftah, "BazÄ± araÅŸtÄ±rmalar osteroartrite karÅŸÄ± glukosamin, omega-3 ve kolajen takviyelerinin iÅŸe yarayabileceÄŸine iÅŸaret ediyor. Kilo vermek ve egzersiz yapmak da tavsiye ediliyor" dedi.

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Psoriatik artrit, steroid olmayan antiinflamatuar ilaÃ§larla ya da kortikosteroidlerle tedavi edilirken selÃ¼lit iÃ§in antibiyotik tedavisi uygulanÄ±yor. Ã–te yandan albÃ¼min ve protein dÃ¼zeylerini artÄ±rmak iÃ§in her Ã¶ÄŸÃ¼n protein tÃ¼ketmek ve D vitamini takviyesi almak gerekiyor.

ELLERÄ°NÄ°ZDE AÄžRI VE SERTLÄ°K VARSA

AÄŸrÄ± ve sertliÄŸin artrit, egzama ya da sedef gibi deri hastalÄ±klarÄ±, Raynaud sendromu ya da pernio gibi birÃ§ok sebebi bulunuyor. Lear, "Pernio basit bir sebepten de kaynaklanabilir, sistemik bir hastalÄ±ktan ya da baÄŸ dokusu hastalÄ±klarÄ±yla iliÅŸkili de olabilir. Bu durum Ã§ok fazla aÄŸrÄ±ya yol aÃ§ar ve teÅŸhis edilmesi gerekir" dedi.

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Ellerdeki aÄŸrÄ±nÄ±n bir diÄŸer nedeni ise karpal tÃ¼nel sendromu yani el bileÄŸindeki sinirlerin sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±. Karpal tÃ¼nel sendromu, aÅŸÄ±rÄ± kilo, diyabet ve tekrar eden hareketler gibi iÅŸle alakalÄ± faktÃ¶rlerden kaynaklanabiliyor. Bu nedenle teÅŸhis konmasÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

Ã‡Ã¶zÃ¼m ne?

Pernio genellikle kendiliÄŸinden geÃ§iyor ancak parasetamol ya da ibuprofen tarzÄ± ilaÃ§lar aÄŸrÄ±yÄ± hafifletmeye yardÄ±mcÄ± olabiliyor. Ellerinizi soÄŸuk havalarda sÄ±cak tutan ve su geÃ§irmeyen giysilere sararak, nemlendirerek, dolaÅŸÄ±mÄ± iyileÅŸtirmek iÃ§in alkol ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼ketimini sÄ±nÄ±rlandÄ±rarak ya da sonlandÄ±rarak, pernionun iyileÅŸme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n.

Latfah, "Damarlarda daralmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in hareketli olmak dolaÅŸÄ±mÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmaya yardÄ±mcÄ± oluyor. Bir de dar giysilerden ve ayakkabÄ±lardan uzak durun. Bunlar kan akÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rabiliyor" dedi.

ELLERÄ°NÄ°ZDE TÄ°TREME VARSA

El titremelerinin kaygÄ±, yorgunluk ve aÅŸÄ±rÄ± kafein tÃ¼ketimi gibi birÃ§ok sebebi bulunuyor. Lear, "Ancak en yaygÄ±n sebep, altÄ±nda ciddi bir hastalÄ±k yatmayan iyi huylu esansiyel tremordur" dedi. Sinir sistemini etkileyen bir durum olan iyi huylu esansiyel tremor, istemsiz ve ritmik titremelere neden oluyor.

"AynÄ± zamanda Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer nÃ¶rolojik hastalÄ±klar ile tiroidin aÅŸÄ±rÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da titremeye yol aÃ§abilir. AyrÄ±ca belli kas bozukluklarÄ± da titremenize sebep olur" diyen Lear, teÅŸhis koyulmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu belirtti.

Ã‡Ã¶zÃ¼m ne?

Ä°yi huylu esansiyel tremor, genellikle propranolol tÃ¼rÃ¼ beta blokerlerle veya primidon tÃ¼rÃ¼ nÃ¶bet karÅŸÄ±tÄ± ilaÃ§larla tedavi ediliyor. Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ± durumunda beyindeki dopamin dÃ¼zeyini artÄ±ran levodopa gibi ilaÃ§lar belirtileri yÃ¶netmeye yardÄ±mcÄ± olabiliyor. Bu nedenle en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde teÅŸhis almak Ã§ok Ã¶nemli.

PARMAK UÃ‡LARINIZ KIRMIZI, BEYAZ YA DA MORSA

Bu endiÅŸe verici renk deÄŸiÅŸimlerinin sebebi damarlarÄ±nÄ±n daralmasÄ±yla parmak uÃ§larÄ±na kan gitmesine engel olan Raynaud sendromu. Raynaud sendromunda renk deÄŸiÅŸimlerine uyuÅŸukluk, karÄ±ncalanma ve aÄŸrÄ± da eÅŸlik ediyor.

Laftah, "Bu durumu soÄŸuk tetikler ancak Raynaud sendromu altta yatan bir otoimmÃ¼n bozukluÄŸa da iÅŸaret edebilir" dedi. Bu nedenle bir doktora baÅŸvurarak altta yatan bir baÄŸ dokusu hastalÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmak gerekiyor.

EÄŸer parmaklarÄ±nÄ±z kÄ±zarÄ±rsa sedef ya da egzama gibi bir deri hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ya da paroniÅŸi (halk arasÄ±ndaki adÄ±yla dolama) adÄ± verilen deri ve tÄ±rnak kÄ±vrÄ±mÄ± iltihabÄ±nÄ±z olabilir. Laftah, "ParoniÅŸi tÄ±rnak kÄ±vrÄ±mlarÄ±nÄ±n Ã§evresinde oluÅŸan bakteri veya mantar enfeksiyonlarÄ±na denir. KÄ±zarÄ±klÄ±k, ÅŸiÅŸlik ve aÄŸrÄ± yapabilir" dedi.

Ã‡Ã¶zÃ¼m ne?

Raynaud sendromunun bir numaralÄ± tetikleyicisi soÄŸuk olduÄŸundan, ellerinizi mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca sÄ±cak tutan eldivenler giyin. Lear, "Kan damarlarÄ±nÄ± geniÅŸletmeye yarayan reÃ§eteyle verilen vazodilatÃ¶r haplar iÅŸe yarayabilir. Ancak ellerinizi sÄ±cak tutarak daralmayÄ± Ã¶nlemek daha iyi bir Ã§Ã¶zÃ¼m" dedi.

Laftah ise tÄ±rnak Ã§evresindeki inflamasyonla ilgili tavsiyede bulunarak, "TÄ±rnak hasarÄ± riskini azaltmak iÃ§in aktif inflamasyonu reÃ§eteli merhemlerle tedavi edin" diye konuÅŸtu.

ELLERÄ°NÄ°ZDE KIRMIZI PULLANMALAR VEYA Ä°LTÄ°HAP DOLU KABARCIKLAR VARSA

Bu semptomlar dermatit ya da sedef kaynaklÄ± olabiliyor. Ellerde ortaya Ã§Ä±kan kronik bir otoimmÃ¼n bozukluk olan sedef, aÄŸrÄ± yapabiliyor. Bazen sedef hastalÄ±ÄŸÄ±na iltihap dolu kabarcÄ±klar ya da deride acÄ± verici Ã§atlaklar veya fissÃ¼rler eÅŸlik edebiliyor.

"Egzama ellerde kuru, kÄ±zarÄ±k, kaÅŸÄ±ntÄ±lÄ± ve iltihaplÄ± deriye neden olabilir. Ã‡oÄŸu zaman Ã§atlaklarla ya da fissÃ¼rlerle iliÅŸkilendirilir. TÄ±rnaklarÄ±n etrafÄ±nda meydana gelen inflamasyon da kabartÄ±, Ã§ukurlaÅŸma, renk deÄŸiÅŸimi gibi tÄ±rnak anomalilerine neden olabilir" diyen Laftah, bu semptomlarÄ±n alerjik dermatitten de kaynaklanabileceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Ã‡Ã¶zÃ¼m ne?

Sedef hastasÄ± olduÄŸunuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z bir dermatoloÄŸa ya da saÄŸlÄ±k kuruluÄŸuna baÅŸvurun. Dermatiti Ã¶nlemek iÃ§in ellerinizi kimyasal maddelerden uzak tutun. Lear, "BulaÅŸÄ±k yÄ±karken eldiven giymek gibi Ã¶nlemler Ã§ok Ã¶nemlidir" dedi ve ekledi: "Ellerinizi yÄ±kadÄ±ktan sonra gÃ¼zelce kurulayÄ±n. Nemlendiricileri az miktarda ve sÄ±k sÄ±k kullanÄ±n."

Ã–te yandan alerjik dermatit durumunda, tahriÅŸe ya da alerjiye neden olan maddeyi bulmak gerekiyor. En yaygÄ±n alerjenler arasÄ±nda nikel, lateks ve bazÄ± sabunlar Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

TIRNAKLARINIZDA BEYAZ LEKELER VARSA

"TÄ±rnaklarda bulunan beyaz noktalara lÃ¶koniÅŸi adÄ± verilir. Bu lekeler tÄ±rnak matrisinin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k travmalar sonucunda ortaya Ã§Ä±kar. AynÄ± zamanda Ã§inko yetersizliÄŸi, egzama veya mantar enfeksiyonlarÄ± gibi sistemik durumlarla da iliÅŸkilendirilir" diyen Laftah, beyaz noktalarÄ±n kalsiyum birikimi nedeniyle oluÅŸtuÄŸu durumlarda ise ciddi bir soruna iÅŸaret etmediÄŸini sÃ¶yledi.

Lear ise "Ancak tÄ±rnaklar pul pul oluyorsa, mantar enfeksiyonlarÄ± tÄ±rnaklarda beyaz noktalar olarak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ verebilir. Beyaz tÄ±rnaklar ayrÄ±ca dÃ¼ÅŸÃ¼k protein seviyesinin de bir iÅŸareti olabilir" diye konuÅŸtu.

Ã‡Ã¶zÃ¼m ne?

Lear, "TÄ±rnaktan kesilen bir parÃ§anÄ±n analiz edilmesiyle koyulan mantar enfeksiyonu teÅŸhisleri, haplarla veya Ã¶zel tÄ±rnak cilalarÄ±yla tedavi edilebilir" dedi.

TIRNAKLARINIZ KIRILIYOR YA DA SARARIYORSA

Laftah, "TÄ±rnaklardaki mantar enfeksiyonlarÄ±, enfekte olmuÅŸ tÄ±rnaklarda kalÄ±nlaÅŸmaya, renk deÄŸiÅŸimlerine (genellikle sararmaya) ya da kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸa neden olabilir" derken Lear, "TÄ±rnaklarÄ±nÄ±z sapsarÄ± oluyorsa bu durum akciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ±yla iliÅŸkilendirilebilir" diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan ayak tÄ±rnaklarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lgan olmasÄ± ve yavaÅŸ uzamasÄ±, kolesterol yÃ¼ksekliÄŸinin olasÄ± bir iÅŸareti olarak da gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. DahasÄ± kolay kÄ±rÄ±lan kÄ±rnaklar vitamin ya da demir eksikliÄŸiyle iliÅŸkilendirilebiliyor. Bu durum inflamatuar tÄ±rnak hastalÄ±klarÄ± olan paroniÅŸi veya sedeften de kaynaklanabiliyor.

Ã‡Ã¶zÃ¼m ne?

TÄ±rnaklarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼nde en az bir kez, tÄ±rnak yaÄŸÄ±, el losyonu veya lanolin ya da alfa hidroksi asitler iÃ§eren kremlerle nemlendirin. Bir biyotin takviyesinin yanÄ± sÄ±ra protein, demir ve Ã§inko aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin beslenmek de tÄ±rnak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na destek olabilir.

TIRNAKLARINIZDA Ã‡UKURLAÅžMALAR VARSA

Ã‡ukurlaÅŸma ve oyuklar gÃ¶rÃ¼len tÄ±rnaklar egzamayla ya da tiroit hastalÄ±ÄŸÄ±yla iliÅŸkilendirilebiliyor. Ek olarak Laftah, "Sedef de tÄ±rnak yataÄŸÄ±ndan ayrÄ±labilen, oyuklu, kalÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸ ve rengi deÄŸiÅŸmiÅŸ tÄ±rnaklara yol aÃ§ar" dedi. TÄ±rnaklarÄ±n Ã¼zerindeki tÄ±rtÄ±klar da bir dizi iÃ§ ya da dÄ±ÅŸ deÄŸiÅŸimin ya da travmanÄ±n iÅŸareti olabiliyor.

Ã‡Ã¶zÃ¼m ne?

"Sedefin tedavisi iÃ§in kullanÄ±lan krem, tablet ve enjeksiyon tÃ¼rÃ¼ ilaÃ§lar, tÄ±rnaklar iÃ§in Ã§ok etkili olmuyor Ã§Ã¼nkÃ¼ etken maddeler tÄ±rnaklara iÅŸlemiyor" diyen Lear, Ä±ÅŸÄ±k terapisi ya da parlak Ä±ÅŸÄ±k terapisi olarak da bilinen fototerapinin tÄ±rnaklarda ayrÄ±lmayÄ± ve renk deÄŸiÅŸimini azaltabileceÄŸini sÃ¶yledi.

The Telegraph'Ä±n "The telltale signs of poor health that your hands reveal" baÅŸlÄ±klÄ± haberinden derlenmiÅŸtir.