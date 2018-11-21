Bu burger hem çok sağlıklı hem de çok besleyici

Dr.Fevzi Özgönül, Hamburgerin büyük küçük herkesin severek tükettiği hazır gıdalardan biri olduğunu belirterek, "Çok tüketilen bir besin olmasına rağmen hiç sağlıklı bir besin değildir. Hamburgerin aşırı tüketimi birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle yetişkin kişiler çocuklarını bu tür gıdalardan uzak tutmalıdır" diye konuştu.

BİZİM KÖFTE EKMEĞE BENZİYOR AMA...

Aslında hamburger Türk usulü köfte ekmeğe benzer. İçerisindeki salatası, marulu, turşusu, köftesi benzerdir. Farkı ekmeğindedir. Hamburgerin ekmeği o kadar yumuşaktır ki yediğimizde çok kolay sindirilip hemen kandaki şekerimizi yükseltir. Hele yanında bir de şekerli bir içecek içersek bu süreç çok daha hızlanır.

Aslında hamburger başka bir bakış açısı ile baktığımızda çok da sağlıksız değildir. Eğer köftesi et köfte ise, içerisinde bir marul yaprağı ve domates var. Bazen turşu ve soğan halkaları da bulunabilir.

Biliyorsunuz ki okul döneminde olan çocuklarımız için okullardaki kantinlerde obeziteye savaş açmak için devletimiz hamurger satışını yasakladı. Çok yerinde bir karardı. Çünkü hamburger ve benzeri ürünler fazlasıyla çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atmaktadır.

ŞİŞMANLATMAYAN KEREVİZ BURGER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet kereviz,

1 adet yumurta,

1 kahve fincanı un,

1 kahve fincanı galeta unu,

1 çay kaşığı tuz,

Limon,

Sıvı yağ,

1 lt su

Sosu İçin:

1 diş sarımsak,

1 tatlı kaşığı hardal,

1 çay fincanı süzme yoğurt,

Marul,

Dereotu

Hazırlanışı:

Kerevizleri halka halka doğrayın. Kaynayan suyun içine biraz tuz ve birkaç damla limon sıkıp kerevizleri haşlayın.

Haşlanan kerevizleri önce una, sonra yumurtaya daha sonrada galeta ununa bulayıp az yağda önlü arkalı kızartın.

Bir kasede yoğurdu, sarımsağı ve hardalı karıştırın.

Kızarttığınız kereviz burgerleri sos eşliğinde marul ve dereotu ile servis yapın.

