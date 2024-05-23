‘Beşinci hastalık’ vakaları artmaya başladı! 5-15 yaş arası çocukları hedef alıyor…Çeşitli bulaşıcı hastalıklarla karıştırılıyor

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Çocukluk çağında kızamık, kızamıkçık, kızıl, suçiçeği gibi pek çok bulaşıcı hastalıkla karşılaşılıyor. Döküntülü bir şekilde ortaya çıkabilen bu bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmenin en yaygın ve etkili yöntemi ise aşı.



Fakat çocukluk çağında görülen her hastalığın aşısı bulunmuyor. Onlardan biri de yanakta tokat izine benzer kızarıklara neden olan beşinci hastalık.



Virüs hastalığı olan beşinci hastalık, parvovirüs ailesinden B-19 alt tipinin neden olduğu bir çocukluk çağı döküntü hastalığı. Çoğu zaman çok hafif geçirildiği için farkında bile olunmuyor. Genellikle okul çağı çocukları arasında yaygın olan virüs, 5 ile 15 yaş arası çocukları hedef alıyor.

Fransa Halk Kurumu, geçen ay yayımladığı raporda, parvovirüs B19 (beşinci hastalık) enfeksiyonlarında endişe verici bir artış olduğu konusunda uyarıda bulundu. Raporda 2024’te beş çocuğun öldüğü ve bu rakamın anormal derecede yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca açıklanan raporda Fransa’da koronavirüs salgını öncesi istatistiklerin parvovirüs B19 hastalığında hayatını kaybeden çocuk sayısının yılda sadece 1,8 oranında olduğu da belirtildi.

‘SON ZAMANLARDA BÜYÜK BİR PANİKLE POLİKLİNİĞE BAŞVURAN AİLELER VAR’

“Son zamanlarda büyük bir panikle polikliniğe başvuran ailelerimiz var. Sayı her geçen gün artıyor. Çocukların yüzleri tokat yemiş gibi kıpkırmızı bir görünümde oluyor” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Anıl Doğan, “Genelde kış ve bahar ayalarında görülen bu hastalık, ağız ve burundan yayılan sekresyonların (hücrelerin veya dokuların ürettiği ve vücut dışına atılması gereken sıvılar) damlacık yoluyla solunması sonucunda bulaşıyor” dedi.



Dr. Doğan, şöyle devam etti:

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“Hastalığa ‘beşinci hastalık’ denilmesinin nedeni, çocukluk çağında görülen diğer döküntülü hastalıklar (Kızamık, Kızamıkçık, Suçiçeği, Kızıl) gibi, çocukluk çağında görülen ve çok bulaşıcı olan hastalıklardan biri olması. Diğer çocukluk çağı hastalıkların çoğunun bebeklikten itibaren aşısı bulunuyor. Ancak beşinci hastalığın aşısının olmaması, okul çocuklarında veya okula giden kardeşi olan bebeklerde bölgesel salgınlara neden oluyor. Bu da aileleri paniğe sürüklemiş durumda...”







ÇOCUKLAR DIŞINDA YETİŞKİNLERDE DE GÖRÜLÜYOR



Beşinci hastalığın çoğunlukla çocukları hedef aldığını ama yetişkinlik döneminde de görülebileceğini söyleyen Dr. Anıl Doğan, “Hastalık çocuklarda daha çok döküntüyle seyrederken, yetişkinlerde artrit dediğimiz eklem yerlerinde iltihaplanma ve ağrı şikayetiyle görülüyor” ifadelerini kullandı.

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Hastalığın çok güçlü bir bulaşıcı özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Dr. Doğan, “Yetişkinlik döneminde görülen parvovirüsün en önemli özelliği ise gebelikte akut enfeksiyona neden olması. Çünkü bir gebe parvovirüs B-19 ile enfekte olursa, anne karnında fetüs etkilenebilir” dedi.





DİKKAT! ALERJİ İLE KARIŞTIRILIYOR

“Beşinci hastalıkta döküntü şikayeti ortaya çıktıysa ve daha öncesinde çok bulgu vermediyse aileler bu durumu genelde ani gelişen bir alerjiye yorabiliyor” diyen Dr. Anıl Doğan, “Egzama vb. bir durum düşünülüp kremler ya da losyonlar kullanılıyor. Ancak döküntü öncesinde ateş, baş veya boğaz ağrısı, mide sorunları, halsizlik, burun akıntısı gibi semptomların varlığı ve bunu takip eden döküntü oldukça ayırt edicidir. Bu hastalığın alerjiyle kesin olarak ayrımı ise kan testinde 'parvovirüs B-19 Ig M' dediğimiz antikora bakılıp pozitif saptanmasıyla konuyor” ifadelerini kullandı.





KESİN BİR TEDAVİSİ BULUNMUYOR

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Hastalığın kesin bir tedavisi olmadığına dikkat çeken Dr. Anıl Doğan, “Tüm viral hastalıklarda olduğu gibi semptom ve bulgulara yönelik destek tedavileri uygulanıyor” dedi ve ekledi:

“Ağrı kesici ve ateş düşürücüler, burun tıkalı ise burun temizliği, burun açıcı spreyler, bol sıvı desteği, döküntüler kaşıntılıysa kaşıntı için alerji ilaçları kullanılıyor. Sıcak su ile banyo yapmak, sauna veya hamam gibi sıcak ortamlar, güneşe maruz kalmak döküntüleri artırıyor. Bu durumlardan kaçınmak çok önemli... Hastalık şikâyetlerin görülmeye başlamasından sonra genelde bir hafta içinde düzelirken bu süre bazen iki-üç haftayı haftayı bulabiliyor.”



Hastalık bazı risk gruplarında bağışıklık baskılanması sebebiyle birtakım sorunlara neden olabiliyor. Bu risk grupları anemisi olanlar, lösemi ve kanser hastaları, daha önce beşinci hastalık geçirmemiş gebeler, farklı sebeplerden bağışıklığı zayıflayan kişiler ve özellikle bir yaş altı bebekler. Dr. Anıl Doğan

Fotoğraflar: iStock, Alamy