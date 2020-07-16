Bebeklerde 1 yaşına kadar beslenme nasıl olmalı?

Bebeklerde tamamlayıcı gıdalara geçiş konusunda uyarılarda bulunan Dr. Ayşe Güroğlu, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Katı gıdalara geçişte tek tek deneyerek başlamanın önemli olduğunu vurgulayan Güroğlu, "Her bir gıda için üç gün aralıklarla deneyerek gidilebilir. Eğer bir problem yaşanmıyorsa dördüncü gün yeni bir gıdaya geçilebilir. Bu üç günlük denemeler sırasında ikinci bir yeni gıda vermemeye dikkat etmek gerekmektedir. Bununla birlikte daha önce denenmiş olan gıdalar tekrar kullanılabilir. Bebek, kaşık ile beslenmeye alıştırılmalıdır. Beslenmesi yavaş yavaş arttırılarak ilk başta püre şeklinde, yedinci aydan sonra pütürlü gıdalar, sekizinci ayda parmak gıdalar, dokuzuncu ayda küçük parçalara ayrılmış gıdalar, on ikinci aydan sonra da aile sofrası gıdaları olmalıdır" dedi.

Katı gıdaya geçiş sebze ya da yoğurt ile başlanmalı

Besin miktarının da yavaş yavaş arttırılması gerektiğini ifade eden Dr. Ayşe Güroğlu, şunları da ekledi: "İlk başlarda bir iki tatlı kaşığı olarak başlayıp giderek arttırılabilir. Herhangi bir alerji ya da red durumunda iki-üç hafta beklenmeli ve sonrasında tekrar denenmelidir. Başlangıçta sebze ya da yoğurt ile başlanabilir. Sebzeler karıştırılmadan teker teker verilmelidir. Sebzelerin içerisine mutlaka zeytinyağı eklenmelidir. Sebzelerle başlanmasının sebebi genellikle meyvelerle başlatıldığında sonrasında, bebeğin sebzeleri kabul etmeme durumunun yaşanmış olmasıdır. Yedinci aydan sonra yumurtanın sarısı sekizde bir oranında başlatılabilir. Sekizinci ayda sebzeler içerisine kıyma eklenebilir. Bir yaşına kadar yasaklı gıdalarımız vardır ki bunların başında bal gelir. Bununla birlikte inek sütü, yumurtanın beyazı, çilek, kivi, domates, portakal, bakla, patlıcan, tuz, şeker, salça gibi alerjen gıdalar kesinlikle bir yaşına kadar kullanılmamalıdır.”