Bebekler anne sütü ile daha iyi gelişiyor

Bebeklerde sebze ve meyveleri 6. aydan itibaren diyete eklediklerini ifade eden Prof. Dr. Selda Bülbül, çocukların ise günlük diyetinde en az 5-9 porsiyon yer alması gerektiğini söyledi. Anne sütünün önemine de değinen Bülbül, "Bebeğiniz 6 aylıktan küçükse verilecek ideal besin anne sütüdür. Anne sütü içerdiği omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller ile bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılar, daha iyi gelişmesini ve daha akıllı olmasını sağlar. Hijyen kurallarına en uygun olan süt bebeklerde yazın sık görülen ishalli hastalıkların önlenmesi için de en güvenilir besin olduğundan yazın da 'Dışarıda sıcakta durunca bozulur mu' endişesi duymadan verilebilir. Oda ısısında 4 saate kadar bekleyebilir. Sadece anne sütü ile beslenen bir bebeğe yazın çok sıcak günlerde bile fazladan su vermeye gerek yoktur" dedi.



Büyüme ve gelişmeyi destekler

Çocukların da sebze ve meyve tüketmeleri gerektiğini anlatan Bülbül, şunları kaydetti: "Çocukluk döneminde sebze ve meyve yemeye alıştırılması gelecek yaşlarda kazanılacak sağlıklı beslenme alışkanlıklarına temel hazırlar. Sebze ve meyvelerin çocuklara yararları nelerdir; büyüme ve gelişmeyi destekler. Bağışıklığı destekler, kronik hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korur. Diş gelişimi, diş ve diş eti sağlığında etkilidir. Kansızlığı önleme ve kan yapımında yarar sağlar. Sağlıklı cilt ve göz için gereklidir. Uygun bir atıştırmalıktır, doygunluk hissi sağlar. Çocuklarda şişmanlık ve buna bağlı gelişebilecek kalp hastalıkları, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kanser gibi hastalıkların gelişme riskini azaltır. Bebeklerde tamamlayıcı beslenmeye geçildiği zaman kabızlık problemi gelişebilir. Sebze ve meyveler bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olurlar."

Şeftali ve kayısı rahatlıkla kullanılacak besinlerdir



Bülbül, “Bu dönem sebzelerinin neredeyse hemen tamamı 6 aylıktan büyük bebekler ve çocuklarca tüketilebilir. Sebze püreleri için kabak, bezelye, semizotu, dolmalık biber, taze fasulye ve patates kullanılabilir. Taze sarımsak bu aylarda bebeğe verilmeye başlanabilir. Meyvelerden ise şeftali ve kayısı rahatlıkla kullanılacak besinlerdir. 8. aydan itibaren ise börülce, soğan, dereotu, fesleğen, maydanoz gibi çok yararlı bitkiler beslenmeye eklenebilir. 12. aydan sonra da barbunya, patlıcan, domates öğünlere eklenebilir. Meyve olarak da 8-9. aydan itibaren kiraz, vişne, karpuz, kavun, erik meyve pürelerinde kullanılabilir” şeklinde konuştu.