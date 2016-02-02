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Bebeğinizin büyüyünce ne olacağını test edin!
Miniğiniz şimdiden size meslek seçimi hakkında tüyolar veriyor.
Bebeğinizin nesneleri kullanış şeklinden seçtiği oyuncaklara ve onlarla oynama tarzına kadar pek çok davranışı, meslek seçimi hakkında size ipuçları veriyor. Bebeğinizin büyüyünce ne olacağını merak ediyorsanız testimizi çözmeye başlayın.
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Hazırlayan: Bu test Uzman KlinikPsikolog Göksu Telmaç tarafından hazırlanmıştır.
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