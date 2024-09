Baş dönmesi ve yorgunluk hissediyordu, sonra kalbi durdu ve hayatı alt üst oldu… Artık sadece göz kırparak iletişim kurabiliyor

Haberin Devamı

Mayıs ayında baş dönmesi ve yorgunluk hissetmeye başlayan Oli Coppock'un akabinde kalbi durdu ve tepkisiz hale geldi.

Doktorlar, beyinde sıvı birikmesi sonucu oluşan hidrosefali geliştiğini tespit etti. Bu durum, genellikle sıvının boşaltılması işlemine iyi yanıt verir. Ancak Oli için felaketle sonuçlandı; kısa süre sonra felç kaldı ve yemek yiyemez, konuşamaz ve hareket edemez hale geldi.

Oli ayrıca solunumunu desteklemek için trakeostomiye ihtiyaç duyuyor ve bir tüp aracılığıyla besleniyor. Genç adamın durumu, beyin sapına zarar vererek vücudun tamamen felç olmasına yol açan hastalıkları tanımlamak için kullanılan locked-in sendromu ya da diğer adıyla kilitli kalma sendromu olarak biliniyor.

Halk arasında ‘beyindeki su’ olarak bilinen hidrosefali, beyin omurilik sıvısının ventrikül olarak bilinen boşluklarda birikmesinden kaynaklanıyor. Hidrosefali kısaca, beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin karıncıklarının, kimi zaman da kafatasının büyümesine yol açan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Beyin omurilik sıvısı, çok çeşitli beyin işlevleri için kritik bir öneme sahiptir. Doğum sırasında var olabilen veya yaşamın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkabilen hidrosefali, eğer tedavi edilmezse beyin hasarına, komaya ve hatta ölüme dahi neden olabiliyor.

‘SANKİ YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLI GİBİ’

Oli’nin kız arkadaşı Beth, “Parmaklarını biraz oynatabiliyor ve bazen hayır demek için omuzlarını silkebiliyor” dedi ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Ona söylediğim her şeyi hala anlayabiliyor. ‘Oli, Benalmádena'ya gittiğimiz zamanı hatırlıyor musun?’ dediğimde gözlerini kırpıştırıyor. ‘Muz yemek ister misin?’ diye sorduğumda hayır demek için omuzlarını silkiyor. Ya da biftek sevip sevmediğini sorduğumda gözlerini kırpıştırıyor. Sanki yaşam destek ünitesine bağlı gibi çünkü göz kırpmak, dinlemek ve bakmak dışında kendisi için hiçbir şey yapamıyor. Tek eğlencesi ziyaretçiler ve müzik dinlemek.”

HER ŞEY BEYİN TÜMÖRÜ TEŞHİSİ VE AMELİYATI İLE BAŞLADI

Aslında Oli için her şey geçtiğimiz yılın ortalarında kendisine şok bir beyin tümörü teşhisi konmasıyla başladı. Kanser yavaş yavaş büyüyordu ve tümörün çıkarılması için bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından Oli, altı haftalık bir radyoterapi tedavisi gördü ve iyileşmeye başladı. Kendini çok iyi hissedince de fitness rutinine devam etmek için spor salonuna döndü.

Beth, “Spora hemen geri döndü. Her şey tamamen normale dönmüştü; yürüyordu, gerçekten aktifti ve dijital pazarlama işinin yanı sıra DJ'lik yapıyordu. Hatta tekrar İspanya'ya gittik ve tatilde bile spor yapmaya devam ediyor, parkta barfiks çekiyordu. Ancak bu yılın mayıs ayında Oli baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluktan mustarip olmaya başladı” dedi.

Başlangıçta doktorlar Oli’yi geri çevirdi. Ancak ailesi tıbbi destek için yalvardıktan sonra genç adam hastaneye yatırıldı. Daha sonra beyninde sıvı olduğu anlaşıldı. Bir gün içinde kalbi durdu ve tepkisiz kaldı.

‘TÜM BUNLARIN ONUN BAŞINA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİK’

Beth, tümör alındıktan sonra hayatlarına 'devam edebileceklerini' düşündüğü için kalbinin kırılmış olduğunu söyledi ve ekledi:

“Bu çok yürek parçalayıcı. Beyin tümörü teşhisi, tümörün büyüdüğü ve ameliyat olup olmaması gerektiği söylendiğinde hep onun yanındaydım. Ona nefes alamama ya da trakeostomiye ihtiyaç duyma ihtimali olduğu ama bunların hepsinin geçici olabileceği söylendi. Ayrıca tüm bunların onun başına geleceğini hiç düşünmemiştik. Ameliyattan çıktığında onun bir savaşçı gibi olduğunu düşündük ve hayatımıza devam etmeye başladık.”

Oli ile dört yıl önce bir arkadaşlık uygulamasında tanıştıklarını anlatan Beth, “Onun hakkında kötü bir söz söylemeye çalışamazdınız. Herkes onun tanışabileceğiniz en hoş insan olduğunu söylüyor. O gerçekten harika biri. Beni en çok üzen şey, ona ‘Oli iyi misin?” diye sorduğumda gözlerini kırpıştırarak evet demesi. Öyle olmasa bile iyi olduğunu söylemedi” diye konuştu.

HAYATININ GERİ KALANINDA BAKIM EVİNE GİTMESİNDEN ENDİŞE EDİYORLAR

Oli'nin ailesi ve arkadaşları şimdi hastaneden taburcu edileceğinden ve 'hayatının geri kalanında' bir bakım evine gitmek zorunda kalacağından endişe ediyor.

“Doktorlar bunu söylemedi ama en azından rehabilitasyon şansı verilmesi gerekirken bir bakım evine gitmesinden endişe ediyoruz” diyen Beth şunları söyledi:

“32 yaşında hayatının geri kalanını bir bakım evinde geçirmesine izin verilmemeli. Ne zaman taburcu edileceğini bile bilmiyoruz. Yakında da olabilir, aylar sonra da olabilir. Bu yüzden her gün bu endişeyi yaşıyoruz.”

