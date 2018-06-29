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Bardakta tiramisu tarifi

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Bardakta tiramisu tarifi
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Bugünün menüsünde tatlı kaçamaklarının en tatlısı tiramisu var!

Malzemeler:

  •  3 su bardağı un
  •  1 adet yumurta sarısı
  •  5 yemek kaşığı toz şeker
  •  400 mililitre süt
  •  1 paket kedi dili bisküvisi
  •  2 yemek kaşığı çekilmiş granül kahve
  •  1 bardak su
  •  1 paket labne
  •  1 paket vanilya
  •  Kakao

Yapılışı:

  •  Bir tencereye un, yumurta sarısı, şeker ve sütü ekleyin ve Arçelik Ankastre Ocak’ta karışım koyu bir kıvam alana dek çırpın.
  •  Pişen karışıma labne ve vanilyayı ekledikten sonra Arçelik In Love mikser ile çırpın.
  •  Kedi dili bisküvileri ortadan ikiye eşit parça olacak şekilde kesin.
  •  2 adet kedi dili bisküvisini çekilmiş granül kahvede ıslattıktan sonra kupların altına yerleştirin.
  •  Üzerine bir yemek kaşığı muhallebi dökerek kakao serpiştirin.
  •  Aynı işlemi tekrarlayarak kupları doldurun.
  •  Rulo bisküvi ile süslediğiniz tiramisuları buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun! 
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