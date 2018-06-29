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Bardakta tiramisu tarifi
Bugünün menüsünde tatlı kaçamaklarının en tatlısı tiramisu var!
Malzemeler:
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta sarısı
- 5 yemek kaşığı toz şeker
- 400 mililitre süt
- 1 paket kedi dili bisküvisi
- 2 yemek kaşığı çekilmiş granül kahve
- 1 bardak su
- 1 paket labne
- 1 paket vanilya
- Kakao
Yapılışı:
- Bir tencereye un, yumurta sarısı, şeker ve sütü ekleyin ve Arçelik Ankastre Ocak’ta karışım koyu bir kıvam alana dek çırpın.
- Pişen karışıma labne ve vanilyayı ekledikten sonra Arçelik In Love mikser ile çırpın.
- Kedi dili bisküvileri ortadan ikiye eşit parça olacak şekilde kesin.
- 2 adet kedi dili bisküvisini çekilmiş granül kahvede ıslattıktan sonra kupların altına yerleştirin.
- Üzerine bir yemek kaşığı muhallebi dökerek kakao serpiştirin.
- Aynı işlemi tekrarlayarak kupları doldurun.
- Rulo bisküvi ile süslediğiniz tiramisuları buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun!
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