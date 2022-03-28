Bahar yorgunluğu hangi aylarda olur, nasıl geçer? Bahar yorgunluğu belirtileri ve nedenleri

Baharın gelişi , hayatımızda ve sağlığımızda bazı değişimleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan bir de pek çok kişide gözlemlenen bahar yorgunluğu oluyor. Peki, bahar yorgunluğu hangi aylarda başlar, neden olur ve nasıl geçer? İşte bahar yorgunluğu velirtileri ve merak edilenler...

Bahar yorgunluğu hangi aylarda olur?

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havaların ısınması, metabolizma üzerinde bazı etkilere neden olabiliyor. Bu etkiler kendisini fiziksel veya ruhsal olarak gösteriyor. Nisan ayında başlayan bahar Mayıs ayında devam eder ve bu aylarda yaşanan hava değişimleri bahar yorgunluğu etkilerinin en sık görüldüğü zamanlardır.

Bahar yorgunluğu neden olur?

Kış aylarında yavaşlamaya başlayan metabolizma, havaların ısınmasının ardından yeniden hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu süreçte vücudunuzda birtakım sorunlar meydana gelebilir.

Bahar nezlesi ve alerjik durumlar bahar ayları ile birlikte ortaya çıkar. Ve bunlar, bedeni fiziksel ve ruhsal olarak yorucu niteliktedir. Dolayısıyla bahar yorgunluğu nedenleri arasında bu fiziksel problemler yatabilir.

Bahar yorgunlu belirtileri nelerdir?

- Sabahları yataktan zor kalkıyor veya gün içerisinde kendinizi enerjisiz, bitkin ve yorgun hissediyorsanız bahar yorgunluğuna yakalanmış olabilirsiniz.

- Gün içerisinde kendinizi huzursuz, sinirli ve dikkatsiz hissetmeniz bahar aylarında kendisini çok sık gösterebiliyor. Bu durumun iki haftadan uzun sürmesi, Bahar Yorgunluğu yaşadığınızın göstergesi olabilir.

- Bahar yorgunluğu metabolizma savunmasını etkilediği için grip ve nezleye daha kolay yakalanabilirsiniz. Bununla birlikte bahar aylarında çok sık nezle olmanız ve hastalığı bir türlü atlatamamanız bahar yorgunluğuna yakalandığınızın habercisi olabilir.

- Herhangi bir polen alerjiniz yoksa fakat gözlerinizde bu rahatsızlıklar ortaya çıkıyorsa bahar yorgunluğu ile karşı karşıya olabilirsiniz.

Bahar yorgunluğu nasıl geçer?

Psikolojik ve fiziksel yönden insanları etkileyen bahar yorgunluğunu giderebilmek için hayatınızda birtakım değişiklikler yapabilirsiniz. Günde mutlaka 2,5 litre sıvı tüketimini ihmal etmemeli, spor yapmalı, C ve D vitamini almalısınız. Yeşil sebzeler, muz, çilek, balık, süt, yoğurt, kırmızı et, kayısı, şeftali gibi besinleri bu dönemde daha sık tüketebilirsiniz. Stresten, sigara, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durarak bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeniz mümkün.