Atta festival, online olarak çocuklar ile buluşuyor

Bebek ve çocukları nitelikli sahne eserleriyle buluşturmak üzere yola çıkan Atta Festival, beşinci senesinde pandemi gündemini de göz önüne alarak yeni bir forma büründü. Çocukların sanat ve kültür haklarından yola çıkan, tüm sanat ve performans biçimlerinin yanı sıra teknolojik ve interaktif içeriklere de yer veren Atta Festival, bu sene programını tüm yıla yayarak çocuklar ve aileleri için sürekli bir sanat platformuna dönüşüyor.

Atta Festival beşinci senesinde seyircilerinin karşısına uluslararası bir çocuk oyunu, çevrimiçi ücretsiz animasyon film gösterimleri ve atölyelerin yanı sıra üç yeni sürprizle çıkıyor. Atta işbirliğiyle bu sene Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek uluslararası etkinliklerden olan Small Size Days kapsamında Türkiye’deki çocuklar ve aileler üç gün boyunca çok sayıda performansı ücretsiz olarak izleyebilecek.

Web sayfasındaki ücretsiz gösterimler, müzik dinletileri, atölye ve etkinlikler çocukların nitelikli sanat içeriklerine erişimini temel alan Atta felsefesini tüm seneye yayacak.

Bu senenin üçüncü yeniliğiyse özel gereksinimli çocuklar için tasarlanan Engelsiz Atta. Festival ilk kez nörolojik çeşitlilikleri olan çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kültürel ve sanatsal performanslara ve atölyelere yer veriyor. Dans tiyatrosu Yumurtadan Çıkan Fil otizmli çocuklara özel bir versiyon ile karşımızda olacak.

Etkinliklere Atta Festival’in, https://www.attafestival.com adresinden erişilebilir.