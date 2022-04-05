Ameliyat sonrası gaz nasıl çıkarılır? Sancısı nasıl giderilir ne işi gelir? Gaz yapmayan yiyecekler

Gerçekleştirilmiş olan ameliyat sonrası gaz çıkarma, sindirim organlarının normal durumuna döndüğüne işaret etmekte olduğundan dolayı son derece önemlidir. Bu bakımdan ameliyatsız gaz çıkarma sorunun yaşayan bireylerin yapabileceği bir takım uygulamaların varlığı söz konusudur.

Ameliyat Sonrası Gaz Nasıl Çıkarılır?

Ameliyat sonrasında gaz çıkaramama sorunu yaşayan hastalara bağırsakları hareket etmeye teşvik etmek amacı doğrultusunda günlük olarak 15 dakika kadar yürüyüş yapmaları önerilir. Bunun beraberinde asitsiz içermeyen sıvı ve ılık su tüketimi yapabilirler. Bu sayede gaz çıkarma sorununa bir çözüm bulunabilir.

Ayrıca bu durumdaki hastalar hekim kontrolü altında gazı gidermek için ilaç da kullanabilirler. Ağrı ve şişliğin çok şiddetli olduğu durumlarda ya da gaz çıkaramama sorunun düzelmemesi halinde bir hekimle görüşmekte oldukça büyük bir yarar olacaktır.

Sancısı Nasıl Giderilir Ne İşi Gelir?

Gaz sancısı zaman zaman bireylerin hayatını kabusa çevirebilen bir durumu yaratabilir. Özellikle de ameliyat sonrası gaz çıkaramama nedeniyle ortaya çıkan gaz sancıları bireyleri çok fazla zorlayabilen bir duruma gelebilmektedir. Bu durum neticesinde kişiye adeta acı veren bir tablonun ortaya çıkmasına sebep olan gaz sancısını gidermesi için uygulanabilecek bazı bitkisel yollar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Rezene tohumu: Gaz giderici özelliğine sahip olması bakımından gaz sancılarına, bağırsak sorunlarına birebir olan doğal çözümlerden bir tanesidir. Ağza birkaç rezene tohumu alıp çiğnemek ya da çayını demleyerek tüketmek gaz sancısına iyi gelir.

- Papatya çayı: son derece rahatlatıcı etkiye sahip olmasının yanında yatıştırıcı özelliğiyle gaz kramplarını engeller, iltihap giderici bir etki ortaya koyar.

- Kimyon: 1 bardak suyun içerisine 1 tutam kimyon atılarak 10 dakika demlendirdikten sonra elde edilen bu çayı süzdükten sonra yemeklerin ardından içmek faydalı olacaktır. Böylece gaz sancılarının hafiflemesini önemli ölçüde sağlayacaktır

- Karbonat: 1 su bardağı ılık suyun içerisine 1 veya yarım çay kaşığı kadar karbonat ilave edilerek karıştırıldıktan sonra içilir. Karbonatlı su gaz sancısının giderilmesine yardımcı olur.

Sıcak su torbası: Sancı olan bölgeye sıcak su torbasını dikkatli bir şekilde yerleştirdikten sonra yaklaşık olarak bir 5 dakika kadar süre bekletmek gaz sancısının hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Gaz Yapmayan Yiyecekler

Ameliyat sonrası gaz yapmayan yiyecekleri tüketmek hastaya önemli ölçüde büyük fayda sağlayacaktır. Bu anlamda gaz yapmayan yiyecekleri şu şekilde listelemek mümkündür:

- Rafine edilmemiş pirinç

- Sarımsak,

- Keten Yağı,

- Muz,

- Karahindiba,

- Fesleğen,

- Kırmızı et ve sakatatlar,

- Yoğurt çorbası

- Peynir,

- Zeytin

- Yoğurt

- İçerisinde bakliyat bulunmayan çorbalar

- Tavuk

- Fındık

- Yulaf ezmesi

- Balık

- Ceviz,

- Badem

- Ekmek,

- Zencefil

- Tahıl

- Fesleğen

- Kabak

- Rezene

- Patlıcan

- Patates

- Karpuz

- Elma

- Salatalık

- Hurma

Ayrıca tüketilecek olan besinlerin gaz yapmaması için farklı pişirme tekniklerini uygulama yoluna da gidilebilir. Örneğin gıdaları kızartarak pişirmeyi tercih etmek yerine haşlayarak pişirmek besin maddesinin içeriğindeki gazını alacaktır. Böylece daha sağlıklı ve hafif besinler tüketilerek gaz sorunlarının yaşanmasının önüne geçilebilmesi mümkün olacaktır. Bu anlamda besinleri haşlayarak tüketmeye önem vermek kişiye büyük yarar sağlayacaktır.