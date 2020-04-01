Agah İsminin Anlamı Nedir? Agah Ne Demek?

Agah Farsça kökenli bir isim olarak öne çıkıyor. Çok eski yıllardan günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yer alan önemli isimlerden biridir. Son dönemlerde ise merak konusu haline gelen adlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Erkek çocukları için verilen ve beğenilen bir isimdir.

Agah İsminin Anlamı

Agah ismi özellikle her bireyin ortak şekilde beğeneceği farklı anlamlara gelmektedir.

- Bilgili,

- Haberli,

- Uyanık,

- Vakıf olmuş ve malumatlı,

- Devlet adamı,

Bu gibi değerli ve özel anlamları doğrultusunda erkek çocukları için isim olarak verilebilmektedir. Son dönemlerde ise Agah adının anlamını öğrenen pek çok kişi çocuklarını bu adı veriyor. Aynı zamanda Agah isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de merak edilen konular arasındadır. Ancak Agah adı Kur'an-ı Kerim'de geçmez.

Son dönemlerin en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Agah, Farsça kökenli bir dil olarak Türkçede yer almaktadır. Farklı anlamlarını yukarıdaki gibi öğrenmek suretiyle çocuğunuza güvenle isim olarak verebilirsiniz. Gündelik yaşamda çok sık duyulmasa bile, anlamını öğrenen birçok kişinin ilgisini çeken isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.