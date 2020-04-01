Abdullah İsminin Anlamı Nedir? Abdullah Ne Demek?

Abdullah ismi Arapça kökenli bir addır. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış ve Türkçeye yerleşmiş isimler arasında yer alıyor. Genel olarak erkek çocukları için verilen bir isimdir. Dini açıdan derin ve büyük bir anlamı bulunduğunu söylemek gerekir.

Abdullah İsminin Anlamı

Abdullah ismi ‘Allah'ın kulu’ anlamına gelmektedir. Aynı zamanda peygamber (s.a.s)’in en sevdiği isimler arasında yer alıyor ve babasının adı da olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de en yaygın kullanılan ve çocuklar için verilen isimler arasında yer almaktadır.

Bu güzel ve özel anlamı ile beraber Abdullah adı erkek çocuklar için gönül rahatlığıyla verilebilir. Diğer yandan pek çok kişi ise bu isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği konusunda merak içindedir. Abdullah isminin Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini söylemek mümkün.

Yaygın olarak bilinen Abdullah ismini siz de erkek çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Arapça kökenli olarak Türkçe anlamı üzerinden değerlendirmek mümkündür. Özellikle İslami açıdan önemli bir yere sahip olan adlardan biri olarak öne çıkıyor. Anlamı üzerinden erkek çocukları için değerlendirilebilir.