5 adımda kendi teraryumunu yap

Teraryum yapmak için ihtiyacınız olan tek şey cam bir kap, birkaç bitki ve biraz da yaratıcılık! Şimdi yapım aşamalarına geçelim…

Cam bir kap bulun



Kullanılmış ama temiz bir kavanoz, eski bir vazo tercih edebilirsiniz. Teraryum aranjmanları için hazır satılan bir kap da alabilirsiniz. Kabın şeffaf olması, ışık ve ısı geçirgenliği açısından daha faydalı. Elinizi rahatça hareket ettirmek ve bitkileri kolayca yerleştirebilmek için cam kabın ağzının geniş olması daha iyi olacaktır.

Taşlarınızı seçin

Seçtiğiniz kabın dibine alt tabanı kaplayacak şekilde biraz çakıl taşı koyun. Dilerseniz küçük parçalar halindeki ponza taşlarından da alabilirsiniz. Bu katman bitkilerin çürümemesi için drenaja ve bitkilerin havalandırmasına yardımcı olur. Katmanın kalınlığını bitkinin boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Kap ne kadar küçükse alt tabakası o kadar ince olmalı. Taşların üstüne kestiğiniz bir parça keçeyi koyabilirsiniz. Kullanıp kullanmamak size kalmış ancak keçe, toprağın sulama sırasında taşların arasına geçmesini engelleyecektir.

Toprağı ekleyin

Çiçekçilerden temin edebileceğiniz paket halinde satılan uygun toprağı bitkilerinizin tabanını tutacak şekilde bir miktar koyun. Çok fazla toprakla doldurmamaya dikkat edin çünkü yeşilliklerin büyümesi için yeterli alana ihtiyaçları var.

Bitkilerinizi ekin

Teraryum için kaktüs ve sukulent gibi bitkileri tercih edebilirsiniz. Her ikisi de nemi fazla sevmediği için çok fazla sulamaya ihtiyaç duymaz, teraryum fanusunun içinde kolaylıkla yetiştirilebilirler. Seçtiğiniz bitkileri saksıdan çıkarın. Köklerine zarar vermeden altındaki toprağı elinizle hafifçe alıp kökü silindir şekline getirin. Bitkiyi dikeceğiniz yere kaşıkla hafifçe çukur açıp yerleştirin. Kabın boş kalan kısmını kurutulmuş yosun ve yapay çim ile doldurabilirsiniz. Görüntüyü tamamlamak için ise teraryuma mantar, ev, hayvan gibi minik objeleri yerleştirebilirsiniz.

Su verin

Her şeyi yerli yerine koyduktan sonra bitkinize çok az su verin. Onun dışında teraryumu yazın haftada iki kere kış aylarında ise haftada bir kere sulayabilirsiniz. Sulamadan önce toprağa parmağınızla hafifçe bastırarak nemini test edebilir, sulama işlemine buna göre karar verebilirsiniz.