Teraryum bakımı nasıl olur? Teraryum nasıl sulanır?

TERARYUM NASIL SULANIR?

Teraryum, yaz aylarında haftada iki kere, kış aylarında ise haftada 1 kere sulanır. Sukulent ile hazırlanan teraryumların sulanması ise su spreyi yardımıyla yapılmaktadır. Sulamadan önce parmağınızı toprağa hafifçe batırarak toprağın nemini test edebilirsiniz. Teraryum çok az bir miktar su ile idare edebilir. İçerisinde bulunan düzenek nemli kalması için oluşturulmuştur. Sulama işlemleri yapılırken suyun toprağa gelmesi, çiçeğin yüzeylerine gelmemesi kilit noktadır.

TERARYUM BAKIMI NASIL YAPILIR?

Teraryum bakımı zor değildir, biraz hassasiyetle bitkileriniz uzun yıllar kalabilirler. Teraryumun yaz aylarında aydınlık bir ortamda tutulması gerekir. Teraryum az ışık aldığı zaman yeteri kadar beslenmeyince yapraklarında solmalar meydana gelir. Bunu önlemek için doğru ışığı bulmak önemlidir.

Teraryumların doğrudan güneş ışığı almamasına dikkat edilmesi gerekir. Teraryum doğru ışığı bulamadığı takdirde, bitkiler yapraklarını döker, sararmalar ve solmalar oluşur. Eğer bitkiniz gün ışığı almıyorsa, daha az su vermelisiniz. Işığı kademeli olarak arttırmanız yeterli olacaktır.