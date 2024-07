35 yaşında ama gören 15 sanıyor! ‘Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum’ | Hiçbir estetiği yok, sırrını tek tek açıkladı

Haberin Devamı

Bazı insanlar yaşlarından çok daha genç görünüyor ve bu durum bazen çevrelerinde şaşkınlık yaratabiliyor. Uzmanlara göre genç görünme; genellikle genetik faktörler, yaşam tarzı ve kişisel bakım alışkanlıkları ile doğrudan ilişkili bir durum.

Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, yeterli su içmek ve cilt bakımına özen göstermek gibi alışkanlıklar, fiziksel görünüm üzerinde olumlu etkiler yaratabiliyor. Bunun yanı sıra, pozitif bir yaşam görüşü ve stresle başa çıkma yeteneği de yaşlanma sürecini yavaşlatabiliyor.

Yaşından oldukça küçük görünen kişilerden biri de Brandon Miles May. ABD’nin Michigan eyaletinde sosyal medya içerik üreticisi olarak hayatını kazanan May, 35 yaşında olmasına rağmen 15 yaşında gibi gözüküyor.







‘HAVALİMANI GÜVENLİĞİ ASLA YAŞIMA İNANMIYOR’



Brandon Miles May, Metro.co.uk’ya yaptığı açıklamada “Tanımadığım kişiler beni ergenliğe yeni girmiş bir genç gibi görüyor. En çok da havalimanında sıkıntılar yaşıyorum. Havalimanı güvenliği yaşımı sorduğumda verdiğim cevaba inanmıyorlar. Kimseyi gerçeğe inandıramıyorum. Tek tek hepsine kimlik göstermek zorunda kalıyorum” dedi.



13 yaşındayken cildine bakmaya başladığını ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için çaba sarf ettiğini söyleyen May, “Her gün güneş kremi sürüyor ve dışarı çıktığımda cildimi örtüyorum. En önemlisi de bu yaşıma kadar ağzıma hiç alkol sürmedim. Ayrıca taze meyve, bitkisel gıda ve balıktan oluşan bir diyet uyguluyorum” dedi. May, şöyle devam etti:



“İçki içmemek çok önemli. Gerçekten gençlik hissini somutlaştırmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum. Kendimi genç olarak düşünüyor ve görüyorum. Hayatım boyunca güneş ışığından da hep uzak durdum. Güneşi engellemek için kapüşonlu giyiyorum ve ellerimin üst kısmını da örtüyorum. İnsanların benim yaşım hakkında düşündükleri şey değişiyor. Kimisi 15, 16 diyor kimisi de 18 ya da 19. Bunları duymak da beni üzmüyor aksine çok mutlu ediyor.”







'15 YAŞINDAYKEN BAZI BESLENME DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMAYA BAŞLADIM’



Bugüne kadar hiç estetik işlem yaptırmadığını da söyleyen Brandon Miles May, “Her zaman sağlıklı yiyeceklere ilgi duydum. 15 yaşıma geldiğimde, yeşil çay ve daha fazla bitkisel gıda tüketmek gibi bazı beslenme değişiklikleri yapmaya başladım. 19 yaşıma geldiğimde ise şekeri, tahılları ve karbonhidratları kestim. Uzun zamandır organik gıdalardan oluşan bir diyet uyguluyorum. Bol miktarda düşük civalı balık tüketiyorum. Her gün çikolata da yiyorum. Yüzde 92 ila yüzde 100 kakao oranı olan çikolatalar favorim. Çok acı oluyorlar genelde ama faydalılar” şeklinde konuştu.



‘AŞIRI EGZERSİZ YAPMIYORUM ÇÜNKÜ FAZLASI VÜCUTTA STRESE NEDEN OLABİLİR’



Çoğu uzmana göre sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri düzenli egzersiz yapmak. Çünkü egzersiz, kalp ve damar sağlığını destekleyerek kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltıyor. Ayrıca metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olmanın yanı sıra şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların yönetilmesini de kolaylaştırıyor.



Brandon Miles May da egzersiz yapmanın önemli olduğunu düşünüyor ancak vücudunu aşırı yormamak için çok zorlayıcı şeyler yapmıyor.



May, “Aşırı egzersiz yapmıyorum. Çok fazla egzersiz vücutta strese neden olabilir, vücudu yaşlandırabilir. Egzersizlerimi orta şiddette ve hafif yapıyorum… Yürüyüş, yoga ve biraz da kuvvet antrenmanı. Aslında bunu biraz da kendimi iyi hissetmek için yapıyorum. Sonuçta sağlığımı korumam gerekiyor” ifadelerini kullandı.







BRANDON'IN YAŞLANMA KARŞITI İPUÇLARI



Güneşten uzak durun ve cildinizi UV korumalı giysilerle koruyunHer gün güneş koruyucu kullanınYaban mersini, böğürtlen ve ahududu gibi meyveleri tüketinOmega-3 açısından zengin sardalya gibi düşük civa oranına sahip balıkları tüketinOrganik meyve ve sebzeler yiyinKarbonhidrat, şeker ve tahıllardan kaçınınAsla alkol tüketmeyin