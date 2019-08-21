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2020-2021 2. sınıf okul ihtiyaç listesi
2020-2021 2. sınıfa başlayan öğrenciler için okul ihtiyaç listesinde neler var? 2020-2021 2. sınıf sene başı okul ihtiyaç listesini sizin için derledik.
- Defter – (2 adet çizgili defter,1 adet boy kareli defter, 1 adet müzik defteri)
- Resim defteri
- Pastel boya
- Kuru boya kalemi
- Sulu boya.
- Ataş
- Kalem (siyah kurşun, kırmızı kurşun kalem)
- Kalemtıraş
- Silgi
- Çıtçıtlı ödev dosyası.
- Makas
- Bant
- Kitap ve defterleri kaplamak için şeffaf kaplık
- İsim etiketi
- Cetvel
- Fon kartonu
- El işi kâğıdı.
- Sunum dosyası
- Uhu
- Islak mendil
- Kâğıt havlu
- Fosforlu kâğıt
- Çıtçıtlı dosya
- Türkçe sözlük
- Atasözleri ve deyimler sözlüğü
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