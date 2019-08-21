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GeriEğitim 2020-2021 2. sınıf okul ihtiyaç listesi
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Eğitim
Haber Giriş: 21.08.2019 - 17:20 | Son Güncelleme:

2020-2021 2. sınıf okul ihtiyaç listesi

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2020-2021 2. sınıf okul ihtiyaç listesi
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2020-2021 2. sınıfa başlayan öğrenciler için okul ihtiyaç listesinde neler var? 2020-2021 2. sınıf sene başı okul ihtiyaç listesini sizin için derledik.

  • Defter – (2 adet çizgili defter,1 adet boy kareli defter, 1 adet müzik defteri)
  • Resim defteri
  • Pastel boya
  • Kuru boya kalemi
  • Sulu boya.
  • Ataş
  • Kalem (siyah kurşun, kırmızı kurşun kalem)
  • Kalemtıraş
  • Silgi
  • Çıtçıtlı ödev dosyası.
  • Makas
  • Bant
  • Kitap ve defterleri kaplamak için şeffaf kaplık
  • İsim etiketi
  • Cetvel
  • Fon kartonu
  • El işi kâğıdı.
  • Sunum dosyası
  • Uhu
  • Islak mendil
  • Kâğıt havlu
  • Fosforlu kâğıt
  • Çıtçıtlı dosya
  • Türkçe sözlük
  • Atasözleri ve deyimler sözlüğü
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