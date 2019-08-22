MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Eğitim Haberleri 2019-2020 6. sınıf okul ihtiyaç listesi
GeriEğitim 2019-2020 6. sınıf okul ihtiyaç listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
 Son Güncelleme:

2019-2020 6. sınıf okul ihtiyaç listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2019-2020 6. sınıf okul ihtiyaç listesi

2019-2020 6. sınıf okul ihtiyaç listesinde neler var? 2019-2020 6. sınıf sene başı okul ihtiyaç listesini sizin için derledik.

  • Suluboya Fırçaları
  • Suluboya
  • Uhu
  • Ispirtolu Kalem
  • Şeffaf Dosya
  • Ayakkabı
  • Blok Flüt, Melodika veya Metalafon
  • Eşofman Takımı
  • Okul Kıyafeti
  • Okul Çantası
  • Resim Çantası
  • Spor Ayakkabı
  • Asetat Kalemi
  • Cetvel Takımı
  • Defter
  • Fon Kartonu
  • Guaj Boya
  • Kalemtıraş
  • Kraft Kağıt
  • Makas
  • Müzik Defteri
  • Pastel Boya
  • Plastik Cetvel
  • Plastik Palet
  • Post-İt
  • Renkli A4 Kağıdı
  • Renkli Karton
  • Resim Defteri
  • Resim Kalemi
  • Silgi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi