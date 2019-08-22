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2019-2020 6. sınıf okul ihtiyaç listesi
2019-2020 6. sınıf okul ihtiyaç listesinde neler var? 2019-2020 6. sınıf sene başı okul ihtiyaç listesini sizin için derledik.
- Suluboya Fırçaları
- Suluboya
- Uhu
- Ispirtolu Kalem
- Şeffaf Dosya
- Ayakkabı
- Blok Flüt, Melodika veya Metalafon
- Eşofman Takımı
- Okul Kıyafeti
- Okul Çantası
- Resim Çantası
- Spor Ayakkabı
- Asetat Kalemi
- Cetvel Takımı
- Defter
- Fon Kartonu
- Guaj Boya
- Kalemtıraş
- Kraft Kağıt
- Makas
- Müzik Defteri
- Pastel Boya
- Plastik Cetvel
- Plastik Palet
- Post-İt
- Renkli A4 Kağıdı
- Renkli Karton
- Resim Defteri
- Resim Kalemi
- Silgi