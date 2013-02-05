15 dakikada hazırlayabileceğiniz yemek tarifleri

Çalıştığınız için fazla vaktiniz olmuyorsa ya da çat kapı misafiriniz geldiyse telaş etmenize gerek yok! 15 dakikada kolayca hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem de pratik tarifleri sizler için bir araya getirdik.

Kıymalı karnabahar

Malzemeler

1 eko-doz su (250 ml.)

500 gr. karnabahar (çiçek çiçek ayrılmış)

140 gr. dana kıyması

2 diş sarımsak (soyulmuş ve ince doğranmış)

1/2 adet orta boy soğan (soyulmuş ve küp küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan, sarımsak, kıyma ve domates salçasını ilave edip kavurun. Karnabahar, su, tuz ve karabiberi ekleyip ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 7 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirme işleminin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Kıymalı karnabaharı tabaklara alıp servis yapın.

KIYMALI KARNABAHARIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Kağıtta çipura

Malzemeler

4 adet çipura fileto (derili)

30 gr. tereyağı

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limonun suyu

1 adet limonun kabuğu

1 bardak balık suyu

3 dal maydanoz (ince kıyılmış)

2 dal taze soğan (ince kıyılmış)

2 dal nane (ince kıyılmış)

1 bardak su

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Çipuraları tereyağı, zeytinyağı, maydanoz, nane, taze soğan, sarımsak, limon suyu ve limon kabuklarıyla harmanlayıp yağlı kağıda sarın. ActiCook'un buhar sepetine yerleştirin. ActiCook'a 1 ölçek su ilave edip buhar sepetini haznenin içine yerleştirin. ActiCook'un kapağını kapatın. 2. programı seçin ve 2 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Balıkları tabağa alın. Tuz, karabiber serpiştirin. Limon kabuğu rendesiyle süsleyip servis yapabilirsiniz.

KAĞITTA ÇİPURANIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Etli iç pilav

Malzemeler

1 eko-doz su (250 ml.)

100 gr. dana kuşbaşı (haşlanmış ve didiklenmiş)

100 gr. pirinç (yıkanıp süzülmüş)

1/2 adet orta boy soğan (soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış)

45 gr. dolmalık fıstık

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limonun suyu

3 dal dereotu (ince kıyılmış)

4 dal maydanoz (ince kıyılmış)

4 dal taze nane (ince kıyılmış)

20 gr. kuş üzümü

Yenibahar

Kimyon

Hazırlanışı

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğanı ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Pirinci ekleyin ve karıştırarak kavurmaya devam edin. 3-4 dakika sonra taze yeşillikler hariç kalan tüm malzemeyi ActiCook'a koyun. Son olarak suyu da ilave edin ve ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 5 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirme işleminin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Üzerine kağıt havlu yerleştirin. Pilavın suyunu çekmesi için 5-6 dakika dinlendirin. Kıyılmış yeşillikleri ilave edip karıştırın ve servis yapın.

ETLİ İÇ PİLAVIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Kıymalı fasulye

Malzemeler

200 gr. taze fasulye (kılçıkları ayıklanmış)

150 gr. yağsız dana kıyma

1/2 adet orta boy soğan (ince dilimlenmiş)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet domates (soyulmuş ve kabaca doğranmış)

1 adet küp şeker

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tavuk suyu

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Zeytinyağını Acticook'a koyun. Soğan, sarımsak ve kıymayı ilave edip karıştırarak kavurun. Soğanlar pembeleştikten sonra ve kıyma tamamen pişmeye yaklaşınca domates, şeker ve salçayı ilave edip 2-3 dakika karıştırarak pişirmeye devam edin. Domatesin suyunu çektiğinden emin olun. Tavuk suyu, taze fasulye, tuz ve karabiber ilave edip ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 14 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Fasulyeyi tabaklara alıp servis yapın.

KIYMALI FASULYENİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Zeytinyağlı ıspanak kökü

Malzemeler

300 gr. ıspanak kökü (30 dakika suda bekletilmiş)

1 adet orta boy soğan (ince dilimlenmiş)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1/2 yemek kaşığı domates salçası

1 bardak su

1 adet küp şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

Toz kırmızıbiber

30 gr. tereyağı

Sarımsaklı yoğurt

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan ve sarımsağı ilave edip kapağı açık olarak pembeleşinceye kadar kavurun. fieker, salça, su, tuz karabiber, limon suyu ve ıspanak köklerini ekleyin. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 10 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Ispanağı süzdürün ve oda sıcaklığına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Ayrı bir tavada tereyağı ve toz kırmızı biberi eritin. Yoğurdun üzerine gezdirip servis yapın.

ZEYTİNYAĞLI ISPANAK KÖKÜNUN VİDEOLU TARFİ İÇİN TIKLAYIN!

Akdeniz usulü mantar

Malzemeler

700 gr. mantar

1 adet soğan

50 ml. sek beyaz şarap

1/2 adet limonun suyu

100 gr. domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

100 ml. su

Kişniş tohumu, tuz ve karabiber

Birkaç sap taze kişniş

Hazırlanışı

Mantarları yıkayıp süzgeçte bekletin, suları süzülünce büyüklüklerine göre ikiye veya dörde kesin. Kişniş yapraklarını dallarından ayırın. Soğanı soyup yemeklik doğrayın. NutriCook tenceresinde ısıttığınız zeytinyağında soğanları şeffaşaşıncaya kadar çevirin. Sırasıyla beyaz şarap, su ve limon suyunu ekleyin. Son olarak salça, kişniş tohumu ve mantarları ilave edip tuz, karabiber ile tatlandırın. NutriCook’un kapağını kapatın. Akıllı kontrol saatini 3 dakikaya ayarlayın. 1. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar. Pişirme işlemi sona erdiğinde, NutriCook’un kapağını açın. Mantarları ince kıyılmış kişniş yaprakları ile süsleyip ılık veya soğuk olarak servis yapın.

AKDENİZ USULÜ MANTARIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun