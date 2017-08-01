Yıkanır mı, yıkanmaz mı?

Tartışmanın başında hiç şüphesiz kırmızı et var. Pişirmeden önce yıkanırsa sulanır mı? Lezzetinden bir şey kaybeder mi? Su eti sertleştirir mi? Pek çok soru işareti var. Uzmanlarsa eti yıkamanın hijyen açısından hiçbir katkısı olmadığını çünkü etteki bakterilerin ancak pişirme işlemi sırasındaki sıcaklık ile öleceğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Tavuk konusundaki tartışma daha da büyük. Birleşik Krallık Gıda Standartları Dairesi tavuğun pişirmeden önce yıkanmasının zararlı olduğunu söylüyor. Gerekçeleri tavuğun üzerinde bulunan kampilobakterin su damlaları yoluyla mutfak lavabosuna ve ellerinize yayılması. Anlayacağınız Kraliçe tavuğunu yıkamıyor. Peki ya siz?

Bir diğer belirsizliğin konusu kahvaltılarımızın baş tacı zeytin. Kimileri yıkanmalı dese de, tadını kaybetmemesi için yıkanmaması gerektiğini savunanlar da var.

Böğürtlen, frambuaz, dut gibi meyveleri tahriş etmeden yıkamak neredeyse imkansız. Bu nedenle bir grup yıkamaya gerek olmadığı kanaatinde. Ancak üzerlerinde gezen böcekleri düşünerek suda bekletmek gerek diyen de var. Siz ne düşünüyorsunuz?

Peki mantarı ne yapacağız? Nemli bir bezle silelim mi? Limonlu suda bekletelim mi? Yoksa fırça ile yıkayalım mı?

Son olarak yumurtayı ne yapmak lazım? Hijyenik olmadığını düşünerek buzdolabına koymadan önce yumurtaların kabuklarını yıkayan pek çok kişi var. Ancak yıkandığı anda gözenekleri tıkanan yumurta çok daha hızlı bozulabiliyor. Bu yüzden yumurta mutlaka yıkanmak isteniyorsa bunu kullanmadan hemen önce yapmakta fayda var.

Sizin yumurta konusunda fikriniz ne? Yıkanmalı diyenlerden misiniz?