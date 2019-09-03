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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
03.09.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Hangi balık nasıl pişirilir? İşte çok işinize yarayacak püf noktaları

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Hangi balık nasıl pişirilir? İşte çok işinize yarayacak püf noktaları

Balık çok sağlıklı ve çok lezzetli bir protein kaynağı. Özellikle sonbahar ve kış aylarında tezgahları süsleyen taze balıkları yemeye doyamıyoruz. Ancak balığın hem besin değerini kaybetmemesi, hem de lezzetinin katlanması için pişirme tekniğine çok dikkat etmek gerekiyor. Zira her balığı aynı şekilde, pişirmek mümkün değil. Yanlış pişirme tekniği balığın yapısını ve tadını bozuyor, kalorisini artırıyor, sağlıklı bir öğün olmaktan çıkmasına neden oluyor. Bütün bunları göz önüne alarak sizin için “Hangi balık nasıl pişirilmeli?” sorusuna yanıt olabilecek bir rehber hazırladık. Mutlaka bir göz atın.

Balık için akla gelen en temel pişirme teknikleri kızartma, ızgarada ya da fırında ve buğulamadır. Ayrıca bazı balıklar poşe yapılabilir, sotelenebilir, şişte ya da güveçte pişirilebilir. Ne olursa olsun pişirme tekniği belirlenirken balığın büyüklüğü, etinin diriliği, yapısındaki yağ miktarı göz önünde bulundurulmalıdır.

Kızartma büyük balıklarda da küçük balıklarda da uygulanabilecek bir tekniktir. Ancak kızartarak pişireceğiniz balıkların yağsız olmasını tercih etmelisiniz. Palamut gibi büyük balıkları kızartarak pişirecekseniz öncesinde dilimlemeyi ihmal etmeyin. Daha sonra balıkları una ya da galeta ununa buladığınızda hem daha lezzetli olur hem de yapışmazlar.

Kızartma aşamasında yağın iyice ısındığından da emin olmalısınız. Yağ çok sıcak olmazsa balıklarınız yağ çeker. Bunun için kızartma yaparken ocağı yüksek ayarda kullanmalısınız.

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Fırında pişirme balık için hem çok daha pratik hem de çok daha düşük kalorili bir seçenektir. Fırın da büyük balıklar için de küçük balıklar için de uygundur. Balıklarınızı zeytinyağı ve baharatlarla marine edip domates, limon ve soğan dilimleriyle birlikte tepsiye yerleştirmeniz ve fırını 180-200 dereceye ayarlamanız yeterli.

Balığın kendi suyunda ve sebzelerin suyunda pişmesini sağlayan bu yöntem bu yüzden çok lezzetlidir. Arzu ederseniz balıklarınızı fırın kağıdından paketlere ya da fırın poşetlerine yerleştirerek de pişirebilirsiniz.

Izgara ise yağlı balıkları pişirmek için uygundur. Elektrikli ızgaralar balık pişirmeyi oldukça kolaylaştırır. Ancak mangalda da balık pişirebilirsiniz. Yalnız bu durumda balıklarınızın kavrulmaması için ateşin çok harlı olmamasına ve ızgaranın ateşten yüksekte durmasına özen gösterin.

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Poşe özellikle somonda kullanılan bir pişirme tekniğidir. Balıkları su değmeyecek şekilde streç filmle sarıp sıcak suyun içine batırarak pişirme yöntemi olarak açıklayabileceğimiz poşeleme, en düşük kalorili sonuçları elde etmek için uygulanabilecek yöntemdir.

Şiş ve güveç de genellikle balık restoranlarında karşımıza çıkan pişirme yöntemleridir. Güveç fener gibi etli balıklarla yapılabildiği gibi, istavrit gibi daha ufak ve mütevazı balıklara da uygulanabilir. Şiş için ise somon, kılıç gibi etli, kuşbaşı doğranabilecek balıklar kullanmak uygun olur.

Somon şiş kebap tarifi
Somon şiş kebap tarifi

Peki hangi balık nasıl pişirilir? Sizin için kapsamlı bir liste hazırladık:

Barbun: Tavada pişirmeye çok uygundur. Izgarada ve kağıtta da pişirilebilir.
Çipura: Izgarada ve fırında. Buğulamasını ve çorbasını da yapabilirsiniz.
Dil: Tavada. Şiş ve fileto olarak da pişirilebilir.
Hamsi: Tavada, fırında ve ızgarada. Buğulaması ve yahnisi de çok lezzetli olur.
İskorpit: Buğulama. Çorbası da güzeldir.
İstavrit: Tavada ve fırında.
İzmarit: Izgarada ve tavada.
Kalkan: Buğulama veya kağıtta. Tavada da pişirebilirsiniz.
Karagöz: Fırında ve buğulama olarak pişirilen karagözün çorbası da güzel olur.
Kefal: Buğulama.
Kılıç: Izgarada ve kağıtta.
Kırlangıç: Buğulama.
Levrek: Izgarada ya da fırında pişirilebilir. Buğulaması da güzel olur.
Lüfer: Mevsiminde ızgarası makbuldür. Pilaki ya da buğulama da yapılabilir.
Mezgit: Tavada ve ızgarada.
Palamut: Izgarada ve fırında nefis olur.
Sardalye: Asma yaprağına sarılarak ızgarada ve fırında pişirilebilir. Buğulaması ve pilakisi de yapılabilir.
Tekir: Tavada ve kağıtta çok güzel olur.
Uskumru: Izgarası ve dolması meşhurdur. Tuzlaması da çok lezzetlidir.

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