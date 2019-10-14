Yenikent ‘çile’büsü

Sincan-Yenikentliler, “balık istifi” otobüslerden artık “illallah” etmişler.
Ve...
change.org’da şöyle bir kampanya başlatmışlar:
“EGO, Sincan/Yenikent’te toplu taşıma sorununu çözüme kavuştur.”
*
2 bin 500 imza hedefiyle başlatılan kampanya, şu ana kadar bin 574 imzaya ulaşmış.
Kampanyayı başlatan ve “Yenikent halkı olarak öncelikle insan yerine konulmak istiyoruz” diyen Melike Gökoğuz, toplu taşıma konusunda Yenikent(liler)’in yaşadıkları sorunları Burada Okur Yazar’a şöyle aktarmış:
ŞİKÂYET ÇOK AMA ÇÖZÜM YOK
“Sincan’a bağlı Yenikent’in nüfusu hızla artıyor ve en büyük sıkıntıyı ulaşımda çekiyoruz. Ulaşım sorunuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Masa hattına defalarca şikâyette bulunduk, muhtarlarımız belediyeye dilekçeler yazdı ama tüm çabalar sonuçsuz kaldı.
OTOBÜSLER DURAKTA DURMUYOR
Yenikentliler olarak, her sabah aynı çile ile durakta durmayan otobüsleri beklemekten, dursalar dahi sürekli dolu gelen otobüse binmeye çalışmaktan yorulduk. İşimize, okullarımıza geç kalıyoruz. Akşamları eve dönüş yolunda da aynı sıkıntıları çekiyoruz.
RİNGLERİN SAYISI YETERSİZ
Sabahları, 504 ve 557 no’lu Sıhhiye otobüsleri sürekli dolu. 573 no’lu Koru ringlerinin sayısı yetersiz. Metrolar gece 12’ye kadar devam ediyor, ring otobüsleri saat 19.00’da sona eriyor. 572 no’lu Törekent metro ringinin seferleri ise sabah ve akşam saatlerinde bile 30 dakikada bir.”
SEFER SAYILARI ARTIRILMALI
“Kısa vadede çözüm olarak EGO otobüslerinin (557–572–573–504–503) sefer sayılarının artırılmasını istiyoruz.”
KÜÇÜK BİR NOT:
Yenikentliler, tepkilerini göstermek amacıyla bir defasında EGO otobüsüne kart basmamışlar ama seslerini yine duyuramamışlar.
YAP-BOZ, BOZ-YAP
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Haber Merkezi’nin cuma günü servis ettiği “YENİKENT AYAŞ YOLU’NA NEŞTER...” başlıklı haberin fotoğraflarına bakarken, bir şey dikkatimi çekti.
O da ne?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkanlığı, Sincan OSB Kavşağı çalışmaları sırasında yaptığı kaldırımı söküyor.
İşte biz buna “plansızlık kurbanı” diyoruz.
Sonrası...
Kelebek misali, üç aylık bir ömür.
Yap-boz, boz-yap.
Bir diğer değişle:
Bugün kaldırım
Yarın kaldırın.
SORU(YORUM)
BU KALDIRIMI NEDEN YAPTINIZ?
Bu konu, ismi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun da dikkatini çekmiş.
“Sincan OSB Kavşağı yapılırken, Ayaş Yolu’nun Yenikent istikametine doğru yaklaşık 1 kilometrelik yeni bir kaldırım da yapılmıştı, o kaldırım şimdi sökülüyor” diyen okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Erol Gündüz’e şu soruları sormuş:
* Açılan yan yol kenarda dururken bu kaldırımı neden yaptınız?
* Yol çalışmasını planlarken bu detayı (yan yolu) düşünmediniz mi?
KÖPRÜNÜN DAYANAKLARI S.O.S VERİYOR
Bu iki fotoğraf, Opera Köprüsü’nde çekilmiş.
Okurumuz Mehmet Arabacı, “Köprünün dayanakları güvenli değil, S.O.S veriyor” diye uyarıyor.
YÜRÜMÜYOR YÜRÜTÜYOR
Okurumuz Bülent Akarcalı, Kızılay Meşrutiyet Caddesi’ndeki üst geçit için “Yürüyen merdivenler çalışmıyor” demiş ve eklemiş:
“Kentin merkezindeki bu hoş olmayan durumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir an önce düzelteceğini umuyorum.”
ÇAKIRLAR CADDESİ PLAN MAĞDURU
Okurumuz Emrah Köse, Çakırlar Caddesi’nin (75. Yıl Hipodromu yanı) aydınlatma sorununun çözülmesi için, önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Mavi Masa hattının kapısını çalmış.
DEMİŞLER Kİ: Konu, Enerji-SA sorumluluğunda.
Okurumuz, bu defa aynı sorunu Enerji-SA’ya aktarmış.
DEMİŞLER Kİ: Cadde, imar planına uygun değil.
Okurumuz, son çare Burada Okur Yazar’a yazmış:
VE DEMİŞ Kİ:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, söz konusu caddeyi imar planına uygun olarak düzenlemesi gerekiyor.”
MUZAFFER SARISÖZEN’İN HEYKELİ BAKIMA ALINDI
“Burada Okur Yazar” takipçileri hatırlayacaktır.
Yurttan Sesler Topluluğu’nun kurucusu ve Türk Halk Müziği Derlemecisi Muzaffer Sarısözen’in heykelinin bulunduğu Sıhhiye’deki Cumhuriyet Parkı, bu köşede birçok kez yer bulmuştu.
Okurlar, “Heykel perişan halde” demişlerdi.
*
Bu defaki ileti, okurumuz Umut Özkan’dan geldi.
Muzaffer Sarısözen’in heykeli, bakıma alınmış.
Okurumuz, “Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” demiş.
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Elvankent Ayyıldız Mahallesi’nde toplu taşıma konusu büyük sorun. Sabahları Koru metro istasyonuna ulaşmak zorlaştı. Günde 4 sefer olduğu için sabahları işe giderken, akşamları da eve dönerken geç kalıyoruz.”
* “Yaşamkent’in genelinde, yol ve kaldırım sorunu var. Yıllardır onarılmayı ve düzenlenmeyi bekleyen kavşaklar var. Ankaar Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nden Yaşamkent’te ortak bir çalışma bekliyoruz.”
* “Demetevler Mahallesi 384/1 (eski 58) Sokak’ı mesken tutan şahıslar, araç içinde içki içiyorlar. 7-8 araç, gece saatlerine kadar sokakta kalıyor, araçların içine çilingir sofraları kuruluyor. Korkumuzdan çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz.”
* “Kızılay’dan Çankaya’ya çıkarken, Kuğulupark kavşağı rezalet. Alt geçide girmeden sağ tarafa ayrılan yoldan ilerlemek imkânsız. Tam bu bölgede bekleme yapan taksiler yüzünden trafik kilitleniyor. Ambulanslar bile çaresiz.”
YAZIYOR YAZIYOR HÜRRİYET ANKARA’DA OKURLAR YAZIYOR
Kentimizin, kendimizin... Kısacası, hepimizin gazetesi Hürriyet Ankara, okurlarıyla var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ankara için okurların şikâyetlerini ilettikleri WhatsApp Şehir Hattı, artık Burada Okur Yazar’da...
Yenikent ‘çile’büsü
Sincan-Yenikentliler, “balık istifi” otobüslerden artık “illallah” etmişler.
Ve...
change.org’da şöyle bir kampanya başlatmışlar:
“EGO, Sincan/Yenikent’te toplu taşıma sorununu çözüme kavuştur.”
*
2 bin 500 imza hedefiyle başlatılan kampanya, şu ana kadar bin 574 imzaya ulaşmış.
Kampanyayı başlatan ve “Yenikent halkı olarak öncelikle insan yerine konulmak istiyoruz” diyen Melike Gökoğuz, toplu taşıma konusunda Yenikent(liler)’in yaşadıkları sorunları Burada Okur Yazar’a şöyle aktarmış:
ŞİKÂYET ÇOK AMA ÇÖZÜM YOK
“Sincan’a bağlı Yenikent’in nüfusu hızla artıyor ve en büyük sıkıntıyı ulaşımda çekiyoruz. Ulaşım sorunuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Masa hattına defalarca şikâyette bulunduk, muhtarlarımız belediyeye dilekçeler yazdı ama tüm çabalar sonuçsuz kaldı.
OTOBÜSLER DURAKTA DURMUYOR
Yenikentliler olarak, her sabah aynı çile ile durakta durmayan otobüsleri beklemekten, dursalar dahi sürekli dolu gelen otobüse binmeye çalışmaktan yorulduk. İşimize, okullarımıza geç kalıyoruz. Akşamları eve dönüş yolunda da aynı sıkıntıları çekiyoruz.
RİNGLERİN SAYISI YETERSİZ
Sabahları, 504 ve 557 no’lu Sıhhiye otobüsleri sürekli dolu. 573 no’lu Koru ringlerinin sayısı yetersiz. Metrolar gece 12’ye kadar devam ediyor, ring otobüsleri saat 19.00’da sona eriyor. 572 no’lu Törekent metro ringinin seferleri ise sabah ve akşam saatlerinde bile 30 dakikada bir.”
SEFER SAYILARI ARTIRILMALI
“Kısa vadede çözüm olarak EGO otobüslerinin (557–572–573–504–503) sefer sayılarının artırılmasını istiyoruz.”
KÜÇÜK BİR NOT:
Yenikentliler, tepkilerini göstermek amacıyla bir defasında EGO otobüsüne kart basmamışlar ama seslerini yine duyuramamışlar.
YAP-BOZ, BOZ-YAP
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Haber Merkezi’nin cuma günü servis ettiği “YENİKENT AYAŞ YOLU’NA NEŞTER...” başlıklı haberin fotoğraflarına bakarken, bir şey dikkatimi çekti.
O da ne?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkanlığı, Sincan OSB Kavşağı çalışmaları sırasında yaptığı kaldırımı söküyor.
İşte biz buna “plansızlık kurbanı” diyoruz.
Sonrası...
Kelebek misali, üç aylık bir ömür.
Yap-boz, boz-yap.
Bir diğer değişle:
Bugün kaldırım
Yarın kaldırın.
SORU(YORUM)
BU KALDIRIMI NEDEN YAPTINIZ?
Bu konu, ismi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun da dikkatini çekmiş.
“Sincan OSB Kavşağı yapılırken, Ayaş Yolu’nun Yenikent istikametine doğru yaklaşık 1 kilometrelik yeni bir kaldırım da yapılmıştı, o kaldırım şimdi sökülüyor” diyen okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Erol Gündüz’e şu soruları sormuş:
* Açılan yan yol kenarda dururken bu kaldırımı neden yaptınız?
* Yol çalışmasını planlarken bu detayı (yan yolu) düşünmediniz mi?
KÖPRÜNÜN DAYANAKLARI S.O.S VERİYOR
Bu iki fotoğraf, Opera Köprüsü’nde çekilmiş.
Okurumuz Mehmet Arabacı, “Köprünün dayanakları güvenli değil, S.O.S veriyor” diye uyarıyor.
YÜRÜMÜYOR YÜRÜTÜYOR
Okurumuz Bülent Akarcalı, Kızılay Meşrutiyet Caddesi’ndeki üst geçit için “Yürüyen merdivenler çalışmıyor” demiş ve eklemiş:
“Kentin merkezindeki bu hoş olmayan durumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir an önce düzelteceğini umuyorum.”
ÇAKIRLAR CADDESİ PLAN MAĞDURU
Okurumuz Emrah Köse, Çakırlar Caddesi’nin (75. Yıl Hipodromu yanı) aydınlatma sorununun çözülmesi için, önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Mavi Masa hattının kapısını çalmış.
DEMİŞLER Kİ: Konu, Enerji-SA sorumluluğunda.
Okurumuz, bu defa aynı sorunu Enerji-SA’ya aktarmış.
DEMİŞLER Kİ: Cadde, imar planına uygun değil.
Okurumuz, son çare Burada Okur Yazar’a yazmış:
VE DEMİŞ Kİ:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, söz konusu caddeyi imar planına uygun olarak düzenlemesi gerekiyor.”
MUZAFFER SARISÖZEN’İN HEYKELİ BAKIMA ALINDI
“Burada Okur Yazar” takipçileri hatırlayacaktır.
Yurttan Sesler Topluluğu’nun kurucusu ve Türk Halk Müziği Derlemecisi Muzaffer Sarısözen’in heykelinin bulunduğu Sıhhiye’deki Cumhuriyet Parkı, bu köşede birçok kez yer bulmuştu.
Okurlar, “Heykel perişan halde” demişlerdi.
*
Bu defaki ileti, okurumuz Umut Özkan’dan geldi.
Muzaffer Sarısözen’in heykeli, bakıma alınmış.
Okurumuz, “Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” demiş.
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Elvankent Ayyıldız Mahallesi’nde toplu taşıma konusu büyük sorun. Sabahları Koru metro istasyonuna ulaşmak zorlaştı. Günde 4 sefer olduğu için sabahları işe giderken, akşamları da eve dönerken geç kalıyoruz.”
* “Yaşamkent’in genelinde, yol ve kaldırım sorunu var. Yıllardır onarılmayı ve düzenlenmeyi bekleyen kavşaklar var. Ankaar Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nden Yaşamkent’te ortak bir çalışma bekliyoruz.”
* “Demetevler Mahallesi 384/1 (eski 58) Sokak’ı mesken tutan şahıslar, araç içinde içki içiyorlar. 7-8 araç, gece saatlerine kadar sokakta kalıyor, araçların içine çilingir sofraları kuruluyor. Korkumuzdan çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz.”
* “Kızılay’dan Çankaya’ya çıkarken, Kuğulupark kavşağı rezalet. Alt geçide girmeden sağ tarafa ayrılan yoldan ilerlemek imkânsız. Tam bu bölgede bekleme yapan taksiler yüzünden trafik kilitleniyor. Ambulanslar bile çaresiz.”
YAZIYOR YAZIYOR HÜRRİYET ANKARA’DA OKURLAR YAZIYOR
Kentimizin, kendimizin... Kısacası, hepimizin gazetesi Hürriyet Ankara, okurlarıyla var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ankara için okurların şikâyetlerini ilettikleri WhatsApp Şehir Hattı, artık Burada Okur Yazar’da...