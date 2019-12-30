Acaba hangisi hangisi EGO piti piti

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na ileti gönderen bir okurumuz demiş ki:
“Aynı hat numarasına sahip olup, farklı güzergâhlar üzerinden sefer yapan EGO otobüsleri, Ankara’da yaşayan/yaşamayan herkesi mağdur ediyor.”
“Nasıl yani?” diye sordum.
Okurumuz -örnekle- durumu şöyle anlattı:
OTOBÜS ŞOFÖRLERİ DE MUZDARİP
* “Misal. 531 no’lu EGO hattının bir de 531-2 olanı var ve hafta içi ikisi de peş peşe çıkış yapıyor. Bunlardan biri Eryaman’dan direkt Etimesgut’a gidiyor, diğeri ise Eryaman içini gezip, Fatih ve Sincan’dan sonra Etimesgut’a geçiyor.
* Farklı güzergâhları olmasına rağmen iki otobüste de ‘531’ yazıyor. Ve bu iki otobüsün ilk 11 durağı aynı. Haliyle bu duraklarda bekleyen vatandaşlar emin olabilmek için şoföre “Etimesgut mu, Eryaman mı?” diye soruyor.
* EGO otobüsü şoförleriyle de konuştum, onlar da muzdaripler. Hatta şoförlerden biri ‘Değiştirin diye biz de söylüyoruz, ama değiştirmiyorlar’ diye dert yandı. Çok basit bir konu, işte böylesine büyük bir sıkıntı yaşatıyor.”
BİR A4 BİLE SORUNU ÇÖZER
OKURUMUZA “Var mı bir öneriniz, talebiniz?” sorusunu yönelttiğimde ise şunları sıraladı:
* İlk aklan gelen, dijital ekran kısmına ‘531-2’ yazılmalı.
* Eğer yazılamıyorsa, ışıklandırmada renk değişikliğine gidilmeli.
* Bu da olmuyorsa, ön ve yan cama güzergâh levhası konulmalı.
* Bana bırakırlarsa, bir A4 kâğıdına yazı yazar, sorunu çözerim.
#2020’deEGO’danbeklentiler
ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısı üzerine cuma günü “Olağanüstü Toplantı” yapan ABB Meclisi, bir süredir merakla beklenen kararı aldı:
“EGO Genel Müdürlüğü, 282 adet otobüs alımı (254’ü CNG’li, 28’i dizel) için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 60 milyon Euro kredi kullanacak.”
*
EGO’nun alacağı 282 adet yeni otobüs, kentin toplu taşıma sorununa “merhem” olacaktır.
Fakat.
Kronikleşen ve sadece otobüse binen vatandaşların yaşadığı...
Benim de buna “toplu taşıma romatizması” dediğim bazı sorunların da çözüme kavuşturabilmesi için...
“Merhem” yanında “ağrı kesici” tedavisi de uygulanması lazım.
*
Peki, nedir bu sorunlar?
İşte bunu da, bugün itibarıyla başlatacağımız “#2020’deEGO’danbeklentiler” hashtag’i ile yine bu köşeden duyuracağız.
*
Siz, toplu taşımada yaşadığınız ağrılarınızı/sancılarınızı yazın...
Ben, EGO Genel Müdürlüğü’ne sevkinizi yapayım...
EGO, röntgeninizi çeksin...
Başkan Mansur Yavaş da ilacınızı yazsın.
DOLMUŞLAR İÇİN DE BİR YÖNERGEYE İHTİYAÇ VAR
Okurumuz Erdal Demiroğlu, UKOME’nin hazırladığı “Ticari Taksi Yönergesi” için “Yerinde bir çalışma olmuş” demiş ve şu eklemeyi yapmış:
“Ankaralılar için esas sorun dolmuşlardır. Pis, bakımsız, her biri ayrı model dolmuşlar için de bir yönergeye ihtiyaç var.”
1 SORUN SORUM VAR
ALT GEÇİTSİZ METRO İSTASYONLARI
Okurumuz Süleyman Coşkun, Kızılay-Koru arasında sadece iki istasyonda alt geçit olduğuna dikkat çekmiş.
SORUN ŞU: “Metro yolcuları için yolun karşısına geçmek çok güç oluyor.”
SORUM ŞU: “İstasyonlar revizyona sokularak, bu sorun giderilemez mi?”
OKURDAN NOT: “ODTÜ istasyonundan çıkıp, karşı yöne üst geçitten geçmenin zorluğunu kullananlar biliyor.”
MÜFETTİŞ GADGET
MALZEMEDEN Mİ ÇALIYORLAR!
“Hoplayıver çekirge...
Zıplayıver çekirge.”
İşte, Ankara’nın birçok yerinde yollar aynen böyle.
*
Okurumuz Ahmet Şanslısoy, çok kısa sürede bozulan asfalt yollar için “Ya malzeme eksik kullanılıyor ya da alttaki malzeme iyice sıkıştırılmıyor” demiş.
Okurumuz, kullandığı güzergâh üzerinde tespit ettiği bozuk yolları ise şöyle aktarmış.
* Hoşdere Caddesi Elçi Sokak, ekim ayında asfaltlandı, ancak yolda büyük bir çukur oluştu.
* Hoşdere Caddesi’nden yukarı çıkıp Çalgı Sokak’a giriş yaparken, yaya geçidi çok ciddi bozuk.
* Hoşdere Caddesi’nden yukarı çıkarken Halit Ziya Sokak hizasında da büyük bir göçük var.
* Beytepe’den Bilkent’e dönerken girilen yolun tam da orta kısmında büyük bir göçük var.
YANILTAN LEVHALAR
Okurumuz Ahmet Şanslısoy, Bilkent girişinden Beytepe’ye gitmek üzere sağa dönüş yapıldığında yön levhalarının sürücüleri şaşırttığını söylemiş ve “Hacettepe tarafına gitmek için sağa dönmem gerektiğini biliyorum, ama yön levhaları düz gidilmesi gerektiğini gösteriyor. Sadece burası değil, pek çok yerde yanlışlık var” demiş.
BOZUK YOL ÇİLESİ
Hürriyet Ankara okuru, bu fotoğrafı Çankaya’nın Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi’ne bağlı 1346. Sokak’ta çekmiş. Okurumuz, “Ankara’nın bozuk yol çilesi bitmiyor” demiş ve eklemiş: “Bu çukuru kapatmalarını istiyoruz.”
ÇAMUR DERYASI
Bir yol şikâyeti de Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’nden geldi.
2167. Sokak için, “Çamur deryası gibi” diyen okurumuz, “Bu sokak sitenin önü. Üstelik, cami ve okula bağlantı yolu. İçler acısı durumdaki yol için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi’ne dilekçe verdik, ancak kimse bir şey yapmıyor.”
FOTOKAPAN
* “Milli Kütüphane’nin önündeki kavşak çok bakımsız. Süs havuzundaki fıskiyeler de çalışmıyor.”
* “Çankaya’daki Botanik Parkı, yıllardır çok kötü durumda. Buraya acilen bir el atılması lazım.”
KISA... KISA...
* “Maltepe Köprüsü, artık bakıma muhtaç halde. Üzerine giydirilen çelik dökülmeye başlamış. Etraflıca tespit yapılmalı.”
* “Tandoğan’daki alt geçidin aydınlatmaları yetersiz. Ayrıca bakımsız görünüyor ve pislik içinde. Çekidüzen verilmeli.”
Acaba hangisi hangisi EGO piti piti
Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na ileti gönderen bir okurumuz demiş ki:
“Aynı hat numarasına sahip olup, farklı güzergâhlar üzerinden sefer yapan EGO otobüsleri, Ankara’da yaşayan/yaşamayan herkesi mağdur ediyor.”
“Nasıl yani?” diye sordum.
Okurumuz -örnekle- durumu şöyle anlattı:
OTOBÜS ŞOFÖRLERİ DE MUZDARİP
* “Misal. 531 no’lu EGO hattının bir de 531-2 olanı var ve hafta içi ikisi de peş peşe çıkış yapıyor. Bunlardan biri Eryaman’dan direkt Etimesgut’a gidiyor, diğeri ise Eryaman içini gezip, Fatih ve Sincan’dan sonra Etimesgut’a geçiyor.
* Farklı güzergâhları olmasına rağmen iki otobüste de ‘531’ yazıyor. Ve bu iki otobüsün ilk 11 durağı aynı. Haliyle bu duraklarda bekleyen vatandaşlar emin olabilmek için şoföre “Etimesgut mu, Eryaman mı?” diye soruyor.
* EGO otobüsü şoförleriyle de konuştum, onlar da muzdaripler. Hatta şoförlerden biri ‘Değiştirin diye biz de söylüyoruz, ama değiştirmiyorlar’ diye dert yandı. Çok basit bir konu, işte böylesine büyük bir sıkıntı yaşatıyor.”
BİR A4 BİLE SORUNU ÇÖZER
OKURUMUZA “Var mı bir öneriniz, talebiniz?” sorusunu yönelttiğimde ise şunları sıraladı:
* İlk aklan gelen, dijital ekran kısmına ‘531-2’ yazılmalı.
* Eğer yazılamıyorsa, ışıklandırmada renk değişikliğine gidilmeli.
* Bu da olmuyorsa, ön ve yan cama güzergâh levhası konulmalı.
* Bana bırakırlarsa, bir A4 kâğıdına yazı yazar, sorunu çözerim.
#2020’deEGO’danbeklentiler
ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısı üzerine cuma günü “Olağanüstü Toplantı” yapan ABB Meclisi, bir süredir merakla beklenen kararı aldı:
“EGO Genel Müdürlüğü, 282 adet otobüs alımı (254’ü CNG’li, 28’i dizel) için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 60 milyon Euro kredi kullanacak.”
*
EGO’nun alacağı 282 adet yeni otobüs, kentin toplu taşıma sorununa “merhem” olacaktır.
Fakat.
Kronikleşen ve sadece otobüse binen vatandaşların yaşadığı...
Benim de buna “toplu taşıma romatizması” dediğim bazı sorunların da çözüme kavuşturabilmesi için...
“Merhem” yanında “ağrı kesici” tedavisi de uygulanması lazım.
*
Peki, nedir bu sorunlar?
İşte bunu da, bugün itibarıyla başlatacağımız “#2020’deEGO’danbeklentiler” hashtag’i ile yine bu köşeden duyuracağız.
*
Siz, toplu taşımada yaşadığınız ağrılarınızı/sancılarınızı yazın...
Ben, EGO Genel Müdürlüğü’ne sevkinizi yapayım...
EGO, röntgeninizi çeksin...
Başkan Mansur Yavaş da ilacınızı yazsın.
DOLMUŞLAR İÇİN DE BİR YÖNERGEYE İHTİYAÇ VAR
Okurumuz Erdal Demiroğlu, UKOME’nin hazırladığı “Ticari Taksi Yönergesi” için “Yerinde bir çalışma olmuş” demiş ve şu eklemeyi yapmış:
“Ankaralılar için esas sorun dolmuşlardır. Pis, bakımsız, her biri ayrı model dolmuşlar için de bir yönergeye ihtiyaç var.”
1 SORUN SORUM VAR
ALT GEÇİTSİZ METRO İSTASYONLARI
Okurumuz Süleyman Coşkun, Kızılay-Koru arasında sadece iki istasyonda alt geçit olduğuna dikkat çekmiş.
SORUN ŞU: “Metro yolcuları için yolun karşısına geçmek çok güç oluyor.”
SORUM ŞU: “İstasyonlar revizyona sokularak, bu sorun giderilemez mi?”
OKURDAN NOT: “ODTÜ istasyonundan çıkıp, karşı yöne üst geçitten geçmenin zorluğunu kullananlar biliyor.”
MÜFETTİŞ GADGET
MALZEMEDEN Mİ ÇALIYORLAR!
“Hoplayıver çekirge...
Zıplayıver çekirge.”
İşte, Ankara’nın birçok yerinde yollar aynen böyle.
*
Okurumuz Ahmet Şanslısoy, çok kısa sürede bozulan asfalt yollar için “Ya malzeme eksik kullanılıyor ya da alttaki malzeme iyice sıkıştırılmıyor” demiş.
Okurumuz, kullandığı güzergâh üzerinde tespit ettiği bozuk yolları ise şöyle aktarmış.
* Hoşdere Caddesi Elçi Sokak, ekim ayında asfaltlandı, ancak yolda büyük bir çukur oluştu.
* Hoşdere Caddesi’nden yukarı çıkıp Çalgı Sokak’a giriş yaparken, yaya geçidi çok ciddi bozuk.
* Hoşdere Caddesi’nden yukarı çıkarken Halit Ziya Sokak hizasında da büyük bir göçük var.
* Beytepe’den Bilkent’e dönerken girilen yolun tam da orta kısmında büyük bir göçük var.
YANILTAN LEVHALAR
Okurumuz Ahmet Şanslısoy, Bilkent girişinden Beytepe’ye gitmek üzere sağa dönüş yapıldığında yön levhalarının sürücüleri şaşırttığını söylemiş ve “Hacettepe tarafına gitmek için sağa dönmem gerektiğini biliyorum, ama yön levhaları düz gidilmesi gerektiğini gösteriyor. Sadece burası değil, pek çok yerde yanlışlık var” demiş.
BOZUK YOL ÇİLESİ
Hürriyet Ankara okuru, bu fotoğrafı Çankaya’nın Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi’ne bağlı 1346. Sokak’ta çekmiş. Okurumuz, “Ankara’nın bozuk yol çilesi bitmiyor” demiş ve eklemiş: “Bu çukuru kapatmalarını istiyoruz.”
ÇAMUR DERYASI
Bir yol şikâyeti de Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’nden geldi.
2167. Sokak için, “Çamur deryası gibi” diyen okurumuz, “Bu sokak sitenin önü. Üstelik, cami ve okula bağlantı yolu. İçler acısı durumdaki yol için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi’ne dilekçe verdik, ancak kimse bir şey yapmıyor.”
FOTOKAPAN
* “Milli Kütüphane’nin önündeki kavşak çok bakımsız. Süs havuzundaki fıskiyeler de çalışmıyor.”
* “Çankaya’daki Botanik Parkı, yıllardır çok kötü durumda. Buraya acilen bir el atılması lazım.”
KISA... KISA...
* “Maltepe Köprüsü, artık bakıma muhtaç halde. Üzerine giydirilen çelik dökülmeye başlamış. Etraflıca tespit yapılmalı.”
* “Tandoğan’daki alt geçidin aydınlatmaları yetersiz. Ayrıca bakımsız görünüyor ve pislik içinde. Çekidüzen verilmeli.”