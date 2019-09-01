Gözler eylülün ilk haftasında

Piyasada gözler pazartesi ve salı günü açıklanacak verilere çevrildi. Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ikinci çeyrek büyümesi ve salı günü açıklanacak ağustos enflasyon rakamları piyasaların seyri açısından çok önemli.
PİYASALARDA dalgalı seyirle birlikte yön arayışı ve kararsızlık görülüyor. Borsada geriye çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaşırken benzer görünüm gösterge faiz ve döviz kurları için de geçerli. Bu görünüm yoğun gündem ile ilgili. Arjantin ve ABD-Çin ticaret savaşına yönelik gelişmeler oldukça önemli paya sahip. Bu arada ABD Başkanı Trump’a ayrı parantez açmak gerekecek. Gün aşırı bazen birbiriyle çelişen açıklamalar piyasaları dalgalandırıyor. Çin’e ek gümrük vergisini artıracaklarının hemen sonrası “Çin’le müzakerelerde herhangi bir zamanda olduğundan daha iyi durumdayız” dedi. Sorunun kaynağı Çin’in bugün ve gelecek yıllarda ABD’nin en büyük rakibi olması. Ayrıca ABD’nin Çin’e dış ticarette verdiği yıllık 350-400 milyar dolar arasında değişen dış ticaret açığı. Küresel ekonominin dört motorundan biri kabul edilen ihracata dayalı Çin ekonomisi büyümde son yıllarda ciddi ivme kaybediyor. Son on yılların en düşük seviyelerinden biri olan yüzde 6.2 seviyesine kadar çekildi. Çin ekonomisine ilişkin yüksek borç yapısı da bilinen bir durum. Bu açıdan Çin’den ek gümrük vergisiyle biraz daha fazla vergi geliri elde etmekten çok küresel ekonomideki yavaşlama ile en büyük rakibine set çekmek gibi bir amaç da olabilir. Çin de 1.1 trilyon dolarlık ABD tahvil stokuna sahip. Sanki zımni bir anlaşma var. Çin ABD tahvilini alıyor, ABD ise Çin malını alıyor ve bazı fabrikaları Çin’de üretim yapıyor. Belki başka hesaplar da vardır ama bu çekişmeden global ekonominin ve Türkiye’nin de sıkıntı duyduğu veya duyacağı aşikar görünüyor.
İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME
Son dönemlerde soğuyan Türk ekonomisi bir dengelenme ve dipten dönüş çabası yaşarken ihracat artışından önemli bir katkı bekliyor. Dış dünyada ticaret savaşı kızışıp global ekonomide yaşanacak bir yavaşlama doğal olarak bu sürece olumsuz yansıyacaktır. Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ikinci çeyrek büyümesi bu açıdan önemli. Piyasa beklentisi yüzde 1-2 aralığında bir küçülme yönünde. Hatırlanacağı üzere 2019 yılı ilk çeyrek 2.6’lık küçülme yaşanmıştı. Mayıs ayından itibaren ivme kazanan ihracat artışı temmuzda ivme kaybederek yüzde 7.9 artış yönünde gerçekleşti. İhracat artışı haziranda yüzde 14.3, mayısta 12.1 idi. Dışarıdaki yavaşlama bir parça ihracata yansımaya başlamış demek yanlış olmaz. Salı günü ise Ağustos enflasyonu var. Yine piyasa beklentisi aylık yüzde 1.00-1.15, yıllık bazda ise yüzde 15-16 seviyelerinde artış şeklinde. Enflasyon verisi Merkez Bankası faiz kararları için referans olacak. Diğer bir referans noktası da dışarıda devam eden faiz düşüş furyası tabi ki.
FAİZLERDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ
ABD ve Almanya başta olmak üzere gerek tahvil bono gerekse merkez bankaları tarafında faizlerde düşüş eğilimi sürüyor. Bu durumun Türkiye gibi gelişen ülkelere olumlu yansıyacağı yönündeki algı Arjantin kaynaklı gelişmelerle zayıflamaya ve bozulmaya başladı. Türkiye’nin CDS oranları hala 400’ün üzerinde seyrediyor. Borsaistanbul’da yabancı takasında son günlerde bir miktar gerilme söz konusu. Ancak düşen faiz oranları alternatif piyasa olması nedeniyle borsalar için bir avantaja dönüşür mü? Zamanla göreceğiz. Küresel ekonomideki durgunluk sinyal ve beklentileri borsaları da olumsuz etkilemiş durumda. Bu açıdan alternatif piyasalar arasındaki sermaye akışı belirleyici olacak. Düşen faiz ve ABD-Çin geriliminden merkez bankalarının da alımlarıyla şimdiye kadarki süreçten “altın yatırımcısı” en çok yararlanan kesim oldu. Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye konusu izlenmesi gereken diğer önemli konu başlıkları olacak. Toparlanma çabalarına rağmen piyasalarda temkinli görünümün dağıldığını söylemek için erken.
BORSA DESTEKLERİNDE TUTUNUYOR
Borsa geri çekilmeler destek seviyelerinde tepki alımlarıyla karşılaşıyor. İlk dirençler 97.500-98.000 seviyelerinde bulunuyor. 98.000 seviyesinin geçilmesi durumunda yükselişin devamıyla birlikte çıkış formasyonlarından “alçalan takoz” olasılığı gündeme gelebilir. Sonraki dirençler 100.000 ve 104.000 seviyelerinde görülürken ilk destekler 95.000-94.000 seviyelerinde. 98.000 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.
DOLAR/TL KURUNDA 5.86 İLK DİRENÇ
Dolar/TL kurunda tepki çıkışı sürüyor. İlk direnç 5.86 seviyesinde görülürken tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.93 ve 6.10-6.15 seviyelerinde. İlk destekler ise 5.78 ve 5.70-5.63 seviyelerinde bulunuyor. Yön tayini için 5.70-5.86 destek-direnç bandı izlenebilir.
Gözler eylülün ilk haftasında
Piyasada gözler pazartesi ve salı günü açıklanacak verilere çevrildi. Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ikinci çeyrek büyümesi ve salı günü açıklanacak ağustos enflasyon rakamları piyasaların seyri açısından çok önemli.
PİYASALARDA dalgalı seyirle birlikte yön arayışı ve kararsızlık görülüyor. Borsada geriye çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaşırken benzer görünüm gösterge faiz ve döviz kurları için de geçerli. Bu görünüm yoğun gündem ile ilgili. Arjantin ve ABD-Çin ticaret savaşına yönelik gelişmeler oldukça önemli paya sahip. Bu arada ABD Başkanı Trump’a ayrı parantez açmak gerekecek. Gün aşırı bazen birbiriyle çelişen açıklamalar piyasaları dalgalandırıyor. Çin’e ek gümrük vergisini artıracaklarının hemen sonrası “Çin’le müzakerelerde herhangi bir zamanda olduğundan daha iyi durumdayız” dedi. Sorunun kaynağı Çin’in bugün ve gelecek yıllarda ABD’nin en büyük rakibi olması. Ayrıca ABD’nin Çin’e dış ticarette verdiği yıllık 350-400 milyar dolar arasında değişen dış ticaret açığı. Küresel ekonominin dört motorundan biri kabul edilen ihracata dayalı Çin ekonomisi büyümde son yıllarda ciddi ivme kaybediyor. Son on yılların en düşük seviyelerinden biri olan yüzde 6.2 seviyesine kadar çekildi. Çin ekonomisine ilişkin yüksek borç yapısı da bilinen bir durum. Bu açıdan Çin’den ek gümrük vergisiyle biraz daha fazla vergi geliri elde etmekten çok küresel ekonomideki yavaşlama ile en büyük rakibine set çekmek gibi bir amaç da olabilir. Çin de 1.1 trilyon dolarlık ABD tahvil stokuna sahip. Sanki zımni bir anlaşma var. Çin ABD tahvilini alıyor, ABD ise Çin malını alıyor ve bazı fabrikaları Çin’de üretim yapıyor. Belki başka hesaplar da vardır ama bu çekişmeden global ekonominin ve Türkiye’nin de sıkıntı duyduğu veya duyacağı aşikar görünüyor.
İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME
Son dönemlerde soğuyan Türk ekonomisi bir dengelenme ve dipten dönüş çabası yaşarken ihracat artışından önemli bir katkı bekliyor. Dış dünyada ticaret savaşı kızışıp global ekonomide yaşanacak bir yavaşlama doğal olarak bu sürece olumsuz yansıyacaktır. Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ikinci çeyrek büyümesi bu açıdan önemli. Piyasa beklentisi yüzde 1-2 aralığında bir küçülme yönünde. Hatırlanacağı üzere 2019 yılı ilk çeyrek 2.6’lık küçülme yaşanmıştı. Mayıs ayından itibaren ivme kazanan ihracat artışı temmuzda ivme kaybederek yüzde 7.9 artış yönünde gerçekleşti. İhracat artışı haziranda yüzde 14.3, mayısta 12.1 idi. Dışarıdaki yavaşlama bir parça ihracata yansımaya başlamış demek yanlış olmaz. Salı günü ise Ağustos enflasyonu var. Yine piyasa beklentisi aylık yüzde 1.00-1.15, yıllık bazda ise yüzde 15-16 seviyelerinde artış şeklinde. Enflasyon verisi Merkez Bankası faiz kararları için referans olacak. Diğer bir referans noktası da dışarıda devam eden faiz düşüş furyası tabi ki.
FAİZLERDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ
ABD ve Almanya başta olmak üzere gerek tahvil bono gerekse merkez bankaları tarafında faizlerde düşüş eğilimi sürüyor. Bu durumun Türkiye gibi gelişen ülkelere olumlu yansıyacağı yönündeki algı Arjantin kaynaklı gelişmelerle zayıflamaya ve bozulmaya başladı. Türkiye’nin CDS oranları hala 400’ün üzerinde seyrediyor. Borsaistanbul’da yabancı takasında son günlerde bir miktar gerilme söz konusu. Ancak düşen faiz oranları alternatif piyasa olması nedeniyle borsalar için bir avantaja dönüşür mü? Zamanla göreceğiz. Küresel ekonomideki durgunluk sinyal ve beklentileri borsaları da olumsuz etkilemiş durumda. Bu açıdan alternatif piyasalar arasındaki sermaye akışı belirleyici olacak. Düşen faiz ve ABD-Çin geriliminden merkez bankalarının da alımlarıyla şimdiye kadarki süreçten “altın yatırımcısı” en çok yararlanan kesim oldu. Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye konusu izlenmesi gereken diğer önemli konu başlıkları olacak. Toparlanma çabalarına rağmen piyasalarda temkinli görünümün dağıldığını söylemek için erken.
BORSA DESTEKLERİNDE TUTUNUYOR
Borsa geri çekilmeler destek seviyelerinde tepki alımlarıyla karşılaşıyor. İlk dirençler 97.500-98.000 seviyelerinde bulunuyor. 98.000 seviyesinin geçilmesi durumunda yükselişin devamıyla birlikte çıkış formasyonlarından “alçalan takoz” olasılığı gündeme gelebilir. Sonraki dirençler 100.000 ve 104.000 seviyelerinde görülürken ilk destekler 95.000-94.000 seviyelerinde. 98.000 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.
DOLAR/TL KURUNDA 5.86 İLK DİRENÇ
Dolar/TL kurunda tepki çıkışı sürüyor. İlk direnç 5.86 seviyesinde görülürken tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.93 ve 6.10-6.15 seviyelerinde. İlk destekler ise 5.78 ve 5.70-5.63 seviyelerinde bulunuyor. Yön tayini için 5.70-5.86 destek-direnç bandı izlenebilir.