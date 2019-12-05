ÇYDD’nin önemi nedir?

Gönüllülük sayesinde her yıl yüz milyonlarca insan, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için zamanını ve becerilerini kullanıyor. Kendimiz dışındaki canlıların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olmanın ve bunu gerçekleştirirken bir yardımsever kuruma dahil olmanın mutluluğu paha biçilemez değerde. ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği), gönüllülerin desteğiyle bugünlere geldi.
ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel diyor ki:
“Sizlerin de gönlü bizimleyse, öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için burs verebilir, kayıt ve barınma giderleri için katkıda bulunabilirsiniz. Projelerimize bağış yaparak destek olabilirsiniz.
Eğitim ve kültür evlerinde sağlık, hukuk, iletişim, çocuk gelişimi ve tüm sanatsal çalışmalar için gönüllü eğitmen olabilirsiniz.
Eğitim ve kültür evlerinin yapım ve donanımları için birey veya kurum olarak destek verebilirsiniz.
Düzenlediğimiz seminer, panel, söyleşi, konser vb etkinliklerimize katılarak destek olabilirsiniz.
Çağdaş Yaşam Yayınları’nı ve ürünlerini satın alarak, kermeslerine katılarak, nikâh veya doğum gibi özel günlerinizde bağış yaparak katkıda bulunabilirsiniz.
Yakınlarınızın kaybında çelenk servisimiz aracılığıyla derneğimize bağış yapılmasını sağlayabilirsiniz. Mentorluk Projesi kapsamında mentor olabilir, ÇYDD’li üniversite öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim ve kaynaklarla buluşabilmelerine yardımcı olabilirsiniz. Tüm projelerimizde gönüllü çalışarak emeğinizi paylaşabilirsiniz.
Derneğimizin kuruluşundan bugüne, tam 30 yıldır, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş topluma ulaşma yolunda bize el uzatan, destek olan tüm gönüllülerimizi, üyelerimizi, burs verenlerimizi bir kez daha canı yürekten kutluyoruz. İyi ki varsınız!”
‘YOLSUZLUĞA SES ÇIKAR’
ULUSLARARASI Şeffaflık Derneği, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde, sivil toplum örgütlerini yolsuzluk kaynaklı sorunlara ses çıkarmaya ve sesimizi dayanışmayla büyütmeye çağırıyor!
Ve diyor ki: “Yolsuzluğun çok boyutlu sonuçları hakkında ‘farkındalık’ yaratmak üzere tüm STK’larla 9 Aralık Pazartesi #YolsuzluğaSesÇıkar ve #YolsuzlukOlmasa etiketleri üzerinden itirazlarımızı paylaşacağız.”
FİLTRE YETMEZ KAPATILMALI
KİMYA Mühendisleri Odası, AKP-MHP oylarıyla geçen, 15 termik santralın 2.5 yıl daha çevre ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeden çalışmasına olanak sağlayan kanunun Erdoğan tarafından veto edilmesi üzerine, kamuoyunu meşgul eden bu tartışma için yaptığı açıklamada özetle şöyle diyor: “Söz konusu santralların çevre mevzuatına uyum sağlaması çok zor, hatta saydığımız kirleticiler açısından da imkânsızdır. Bu nedenle yapılması gereken, kömür yakıtlı bu santralların Avrupa’da olduğu gibi kapatılması ve yenilerinin de inşa edilmemesidir.”
İTTİFAK MÜZAYEDESİ BUGÜN ALMANYA’DA
ALMANYA’nın kuzeyindeki Osnabrück kentinde bugün ilginç bir müzayede yapılıyor. Antika para, madalya, rozet gibi konularda uzman olan Avrupa’nın köklü müzayede firmalarından Künkel tarafından düzenlenen müzayedede ittifak rozetleri de satılacak. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı, Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları üçlü bir ittifak kurmuş, bu ittifaka daha sonra Bulgaristan Krallığı da katılmıştı. Üzerinde Sultan Reşat, Kayser II. Wilhelm, İmparator Franz Joseph ve Kral Ferdinand’ın resimleri veya ülkelerin bayrakları olan bu rozetler bir dönemi simgeliyor.
İnternette e-müzayede olarak yapılacak ve önceden kayıtlı olanların katılabileceği müzayedeye dünyanın dört bir yanından koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği söyleniyor.
Türk Nümismatik Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Çorlulu iş insanı ve koleksiyoner Mehmet Diktaş, müzayededeki rozetlerin Thomas Landon’a ait koleksiyondan ve her birinin hatıra değerinin çok yüksek olduğunu söyledi.
ASGARİ ÜCRET 2835 LİRA OLMALIDIR
HER aralık ayında gündeme gelen asgari ücret ve en düşük emekli maaşının belirlenmesi konusunda ilkelere dayanan, keyfiliği ve belirsizliği ortadan kaldıran bir yaklaşımı artık kabul etmeliyiz.
Bu yaklaşıma göre asgari ücret ve en düşük emekli aylığı, siyasilerin keyfine bırakılmadan, ilkelere bağlı olmalıdır.
Formül: Tek kişinin yaşama maliyeti x beklenen enflasyon x refah payı=asgari ücret ve en düşük emekli aylığı.
Türk-İş tek kişinin yaşama maliyetini Kasım 2019 itibarıyla 2 bin 578 TL olarak hesapladı. Aralık sonu itibarıyla 2 bin 600 TL kabul edelim, gelecek sene için beklenen enflasyon yüzde 8.5, bu sene büyümesi yüzde 0.5 olacak.
Buna göre asgari ücret ve en düşük emekli maaşının en az 2600x1.085x1.005=2835 TL olması gerekmektedir.
Böylece her yılki asgari ücretin belirlenmesindeki belirsizlik ve keyfilik ortadan kalkacak, herkes asgari ücret ve en düşük emekli maaşının en az ne kadar olacağı konusunda fikir sahibi olacaktır.
Prof. Dr. Gökhan ÇAPOĞLU
Anadolu Stratejik
Araştırmalar Vakfı Başkanı
BİLİYOR MUSUNUZ?
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü için düzenlediği, yeraltının emekçileri madencilerin fotoğraflarından oluşan ‘Madenciler: Yeraltından Yüzler Fotoğraf Sergisi’nin 9 Aralık tarihine kadar Taksim Metrosu’nda sergileneceğini...
DOÇ. Dr. Barış Doster’in katılımıyla Şenol Çarık’ın konuşmacı olduğu ve ‘Cumhuriyet’in Ekonomi Politiği: Devletçilik-Halkçılık-Planlama-Kalkınma’ kitabını imzalayacağı etkinliğin 7 Aralık Cumartesi 13.00’de; Prof. Dr. Selçuk Erez’in ‘Edebiyatın Tarihe Etkisi’ konulu söyleşisinin ise 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
ÇYDD’nin önemi nedir?
Gönüllülük sayesinde her yıl yüz milyonlarca insan, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için zamanını ve becerilerini kullanıyor. Kendimiz dışındaki canlıların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olmanın ve bunu gerçekleştirirken bir yardımsever kuruma dahil olmanın mutluluğu paha biçilemez değerde. ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği), gönüllülerin desteğiyle bugünlere geldi.
ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel diyor ki:
“Sizlerin de gönlü bizimleyse, öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için burs verebilir, kayıt ve barınma giderleri için katkıda bulunabilirsiniz. Projelerimize bağış yaparak destek olabilirsiniz.
Eğitim ve kültür evlerinde sağlık, hukuk, iletişim, çocuk gelişimi ve tüm sanatsal çalışmalar için gönüllü eğitmen olabilirsiniz.
Eğitim ve kültür evlerinin yapım ve donanımları için birey veya kurum olarak destek verebilirsiniz.
Düzenlediğimiz seminer, panel, söyleşi, konser vb etkinliklerimize katılarak destek olabilirsiniz.
Çağdaş Yaşam Yayınları’nı ve ürünlerini satın alarak, kermeslerine katılarak, nikâh veya doğum gibi özel günlerinizde bağış yaparak katkıda bulunabilirsiniz.
Yakınlarınızın kaybında çelenk servisimiz aracılığıyla derneğimize bağış yapılmasını sağlayabilirsiniz. Mentorluk Projesi kapsamında mentor olabilir, ÇYDD’li üniversite öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim ve kaynaklarla buluşabilmelerine yardımcı olabilirsiniz. Tüm projelerimizde gönüllü çalışarak emeğinizi paylaşabilirsiniz.
Derneğimizin kuruluşundan bugüne, tam 30 yıldır, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş topluma ulaşma yolunda bize el uzatan, destek olan tüm gönüllülerimizi, üyelerimizi, burs verenlerimizi bir kez daha canı yürekten kutluyoruz. İyi ki varsınız!”
‘YOLSUZLUĞA SES ÇIKAR’
ULUSLARARASI Şeffaflık Derneği, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde, sivil toplum örgütlerini yolsuzluk kaynaklı sorunlara ses çıkarmaya ve sesimizi dayanışmayla büyütmeye çağırıyor!
Ve diyor ki: “Yolsuzluğun çok boyutlu sonuçları hakkında ‘farkındalık’ yaratmak üzere tüm STK’larla 9 Aralık Pazartesi #YolsuzluğaSesÇıkar ve #YolsuzlukOlmasa etiketleri üzerinden itirazlarımızı paylaşacağız.”
FİLTRE YETMEZ KAPATILMALI
KİMYA Mühendisleri Odası, AKP-MHP oylarıyla geçen, 15 termik santralın 2.5 yıl daha çevre ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeden çalışmasına olanak sağlayan kanunun Erdoğan tarafından veto edilmesi üzerine, kamuoyunu meşgul eden bu tartışma için yaptığı açıklamada özetle şöyle diyor: “Söz konusu santralların çevre mevzuatına uyum sağlaması çok zor, hatta saydığımız kirleticiler açısından da imkânsızdır. Bu nedenle yapılması gereken, kömür yakıtlı bu santralların Avrupa’da olduğu gibi kapatılması ve yenilerinin de inşa edilmemesidir.”
İTTİFAK MÜZAYEDESİ BUGÜN ALMANYA’DA
ALMANYA’nın kuzeyindeki Osnabrück kentinde bugün ilginç bir müzayede yapılıyor. Antika para, madalya, rozet gibi konularda uzman olan Avrupa’nın köklü müzayede firmalarından Künkel tarafından düzenlenen müzayedede ittifak rozetleri de satılacak. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı, Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları üçlü bir ittifak kurmuş, bu ittifaka daha sonra Bulgaristan Krallığı da katılmıştı. Üzerinde Sultan Reşat, Kayser II. Wilhelm, İmparator Franz Joseph ve Kral Ferdinand’ın resimleri veya ülkelerin bayrakları olan bu rozetler bir dönemi simgeliyor.
İnternette e-müzayede olarak yapılacak ve önceden kayıtlı olanların katılabileceği müzayedeye dünyanın dört bir yanından koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği söyleniyor.
Türk Nümismatik Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Çorlulu iş insanı ve koleksiyoner Mehmet Diktaş, müzayededeki rozetlerin Thomas Landon’a ait koleksiyondan ve her birinin hatıra değerinin çok yüksek olduğunu söyledi.
ASGARİ ÜCRET 2835 LİRA OLMALIDIR
HER aralık ayında gündeme gelen asgari ücret ve en düşük emekli maaşının belirlenmesi konusunda ilkelere dayanan, keyfiliği ve belirsizliği ortadan kaldıran bir yaklaşımı artık kabul etmeliyiz.
Bu yaklaşıma göre asgari ücret ve en düşük emekli aylığı, siyasilerin keyfine bırakılmadan, ilkelere bağlı olmalıdır.
Formül: Tek kişinin yaşama maliyeti x beklenen enflasyon x refah payı=asgari ücret ve en düşük emekli aylığı.
Türk-İş tek kişinin yaşama maliyetini Kasım 2019 itibarıyla 2 bin 578 TL olarak hesapladı. Aralık sonu itibarıyla 2 bin 600 TL kabul edelim, gelecek sene için beklenen enflasyon yüzde 8.5, bu sene büyümesi yüzde 0.5 olacak.
Buna göre asgari ücret ve en düşük emekli maaşının en az 2600x1.085x1.005=2835 TL olması gerekmektedir.
Böylece her yılki asgari ücretin belirlenmesindeki belirsizlik ve keyfilik ortadan kalkacak, herkes asgari ücret ve en düşük emekli maaşının en az ne kadar olacağı konusunda fikir sahibi olacaktır.
Prof. Dr. Gökhan ÇAPOĞLU
Anadolu Stratejik
Araştırmalar Vakfı Başkanı
BİLİYOR MUSUNUZ?
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü için düzenlediği, yeraltının emekçileri madencilerin fotoğraflarından oluşan ‘Madenciler: Yeraltından Yüzler Fotoğraf Sergisi’nin 9 Aralık tarihine kadar Taksim Metrosu’nda sergileneceğini...
DOÇ. Dr. Barış Doster’in katılımıyla Şenol Çarık’ın konuşmacı olduğu ve ‘Cumhuriyet’in Ekonomi Politiği: Devletçilik-Halkçılık-Planlama-Kalkınma’ kitabını imzalayacağı etkinliğin 7 Aralık Cumartesi 13.00’de; Prof. Dr. Selçuk Erez’in ‘Edebiyatın Tarihe Etkisi’ konulu söyleşisinin ise 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...