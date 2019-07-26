Türkiye’ye yatırım için en iyi zaman

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı şapkası da dikkate alınarak Volkswagen’in merakla beklenen yatırımıyla ilgili görüşü sorulduğunda, şirketini örnek gösterdi:
- Bosch Grubu, Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Bosch’u Türkiye’ye ilk getiren kurucumuz Robert Bosch’un kendisi olmuş. 1970’li yıllardan beri de Türkiye’de üretimimiz var.
Doğrudan Volkswagen’le bağlantılı olmasa da Alman şirketlerinden Türkiye’ye yeni yatırıma gelmeyi düşünenlerden görüş soran olduğunda verdiği yanıtı paylaştı:
- Mercedes, Siemens, Bosch, MAN gibi Alman devleri uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteriyor, üretim yapıyor. Biz Türkiye’de bulunmaktan memnunuz.
Bosch Türkiye’nin 2018 verilerine işaret etti:
- Geçen yıl 19 milyar liranın üzerinde satış geliri elde ettik. TL bazında yüzde 26’lık ciro büyümesi gerçekleşti. İhracat gelirimiz ise 12.1 milyar lira oldu.
Ülke ihracatındaki ağırlıklarına dikkat çekti:
- Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 1.5’ini Bosch Grubu gerçekleştiriyor.
17 bin 59 kişiyi istihdam ettiklerini belirtip, yatırıma değindi:
- Geçen yıl 1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yıl da 1.2 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Türkiye’de istikrarlı büyümemiz sürüyor.
Türkiye’de 4 Ar-Ge merkezlerinin olduğunu vurguladı:
- Ar-Ge yatırımlarımız 200 milyon lirayı buldu. Ar-Ge merkezlerimizden 700’ü aşkın çalışanımızla Bosch dünyasına hizmet ihracatı da yapıyoruz.
Bu noktada Volkswagen konusuna döndü:
- Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım yapması bizi mutlu eder. Volkswagen, Bosch’un en büyük müşterisi. Türkiye’deki üretimimizden Volkswagen’e zaten satış yapıyoruz. Yatırıma gelirlerse burada doğrudan tedarik yaparız.
Bosch’un bir ülkeye yatırım kararı verirken üzerinde durduğu kriterlerin altını çizdi:
- Üretim performansı, iç ve bölgesel pazarın durumu, ihtiyaç duyulan yan sanayinin gücü, nüfusun yapısı, üniversite ve meslek okulu mezunu insan kaynağı kalitesi.
Bu kriterler üzerinden Türkiye’yi tekrar değerlendirdi:
- Türkiye, iç pazarda son dönemde yaşanan sıkıntı dışında tüm kriterleri tutturuyor.
Ardından şu mesajı verdi:
- Bana göre Türkiye’ye yatırım için en iyi zaman...
Siemens, Bosch, Mercedes ve ortağı olduğu MAN’ın yıllardır ülkemizde üretim yapması, Volkswagen’in yatırım kararında önemli gösterge sayılmaz mı?
ÇOCUĞUNU SÜRÜCÜSÜZ ARACA TEK BAŞINA BİNDİRİR MİSİN
BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Bosch Grubu’nun dünyada son yıllarda sanayi işletmesinden “nesnelerin interneti (IoT)” şirketine dönüştüğünü belirtip, Mercedes’le son işbirliklerine işaret etti:
- Almanya’da Baden-Württemberg eyaleti, sürücüsüz araçlara otonom vale park izni verdi. Bu izinde Mercedes’in merkezinin söz konusu eyalette bulunması da rol oynadı. Yasal izin, otonom araçların kullanımı açısından devrim oldu.
Ardından sordu:
- Küçük çocuğunuzu tek başına sürücüsüz arabaya bindirip, bir yere gönderir misiniz?
Bazı ülkelerde bu soruya verilen yanıtların oranını paylaştı:
- Almanya’da ankete katılanların yüzde 11’i bu soruya olumlu yanıt veriyor. Brezilya’da, “Çocuğumu sürücüsüz araca tek başına bindiririm” diyenlerin oranı yüzde 50’yi buluyor. Türkiye’de bu oran yüzde 25.
KÖPRÜDEN GEÇERKEN DİREKSİYON BIRAKILIR MI
STEVEN Young, sürücüsüz araçlara güven testine katılan Türklere sorulan bir soruyu paylaştı:
- İstanbul Boğazı’nın üstündeki köprülerden aracınızla geçerken direksiyondan elinizi çeker misiniz?
Verilen yanıta işaret etti:
- İstanbul’daki sürücülerin yüzde 67’si Boğaz’daki köprülerden geçerken direksiyondan elini çekebileceğini söylüyor.
YENİ NESİL POMPA % 30 TASARRUFLU
STEVEN Young, gelişen teknolojiye örneklerden biri olarak Bursa’da ürettikleri hidrolik pompayı gösterdi:
- Yeni nesil hidrolik pompamız yüzde 90 daha verimli çalışıyor. Sanayi tesislerinin yüzde 20’si hidrolik pompalardan oluşuyor.
Yüzde 90 verimli çalışmanın ne anlama geldiğini elektrik tüketimiyle anlattı:
- Bir pompa yılda 100 bin dolarlık elektrik tüketiyor. Yeni nesil pompada yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanıyor. Yani, yılda 30 bin dolarlık enerji tasarrufu söz konusu oluyor.
2023’TE TÜRKİYE AKILLI EV PAZARI 1 MİLYAR DOLARI BULUR
STEVEN Young, dünyada akıllı ev pazarının 56 milyar doları bulduğunu belirtti:
- 2023’te dünyada akıllı ev pazarı 153 milyar doları bulacak.
Türkiye’deki pazar beklentisini paylaştı:
- Türkiye’de 2023’te akıllı ev pazarı 1 milyar dolara ulaşacak. Ülkemizdeki evlerin yüzde 5’i 2023’te “akıllı” olacak.
Türkiye’ye yatırım için en iyi zaman
BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı şapkası da dikkate alınarak Volkswagen’in merakla beklenen yatırımıyla ilgili görüşü sorulduğunda, şirketini örnek gösterdi:
- Bosch Grubu, Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Bosch’u Türkiye’ye ilk getiren kurucumuz Robert Bosch’un kendisi olmuş. 1970’li yıllardan beri de Türkiye’de üretimimiz var.
Doğrudan Volkswagen’le bağlantılı olmasa da Alman şirketlerinden Türkiye’ye yeni yatırıma gelmeyi düşünenlerden görüş soran olduğunda verdiği yanıtı paylaştı:
- Mercedes, Siemens, Bosch, MAN gibi Alman devleri uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteriyor, üretim yapıyor. Biz Türkiye’de bulunmaktan memnunuz.
Bosch Türkiye’nin 2018 verilerine işaret etti:
- Geçen yıl 19 milyar liranın üzerinde satış geliri elde ettik. TL bazında yüzde 26’lık ciro büyümesi gerçekleşti. İhracat gelirimiz ise 12.1 milyar lira oldu.
Ülke ihracatındaki ağırlıklarına dikkat çekti:
- Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 1.5’ini Bosch Grubu gerçekleştiriyor.
17 bin 59 kişiyi istihdam ettiklerini belirtip, yatırıma değindi:
- Geçen yıl 1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yıl da 1.2 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Türkiye’de istikrarlı büyümemiz sürüyor.
Türkiye’de 4 Ar-Ge merkezlerinin olduğunu vurguladı:
- Ar-Ge yatırımlarımız 200 milyon lirayı buldu. Ar-Ge merkezlerimizden 700’ü aşkın çalışanımızla Bosch dünyasına hizmet ihracatı da yapıyoruz.
Bu noktada Volkswagen konusuna döndü:
- Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım yapması bizi mutlu eder. Volkswagen, Bosch’un en büyük müşterisi. Türkiye’deki üretimimizden Volkswagen’e zaten satış yapıyoruz. Yatırıma gelirlerse burada doğrudan tedarik yaparız.
Bosch’un bir ülkeye yatırım kararı verirken üzerinde durduğu kriterlerin altını çizdi:
- Üretim performansı, iç ve bölgesel pazarın durumu, ihtiyaç duyulan yan sanayinin gücü, nüfusun yapısı, üniversite ve meslek okulu mezunu insan kaynağı kalitesi.
Bu kriterler üzerinden Türkiye’yi tekrar değerlendirdi:
- Türkiye, iç pazarda son dönemde yaşanan sıkıntı dışında tüm kriterleri tutturuyor.
Ardından şu mesajı verdi:
- Bana göre Türkiye’ye yatırım için en iyi zaman...
Siemens, Bosch, Mercedes ve ortağı olduğu MAN’ın yıllardır ülkemizde üretim yapması, Volkswagen’in yatırım kararında önemli gösterge sayılmaz mı?
ÇOCUĞUNU SÜRÜCÜSÜZ ARACA TEK BAŞINA BİNDİRİR MİSİN
BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Bosch Grubu’nun dünyada son yıllarda sanayi işletmesinden “nesnelerin interneti (IoT)” şirketine dönüştüğünü belirtip, Mercedes’le son işbirliklerine işaret etti:
- Almanya’da Baden-Württemberg eyaleti, sürücüsüz araçlara otonom vale park izni verdi. Bu izinde Mercedes’in merkezinin söz konusu eyalette bulunması da rol oynadı. Yasal izin, otonom araçların kullanımı açısından devrim oldu.
Ardından sordu:
- Küçük çocuğunuzu tek başına sürücüsüz arabaya bindirip, bir yere gönderir misiniz?
Bazı ülkelerde bu soruya verilen yanıtların oranını paylaştı:
- Almanya’da ankete katılanların yüzde 11’i bu soruya olumlu yanıt veriyor. Brezilya’da, “Çocuğumu sürücüsüz araca tek başına bindiririm” diyenlerin oranı yüzde 50’yi buluyor. Türkiye’de bu oran yüzde 25.
KÖPRÜDEN GEÇERKEN DİREKSİYON BIRAKILIR MI
STEVEN Young, sürücüsüz araçlara güven testine katılan Türklere sorulan bir soruyu paylaştı:
- İstanbul Boğazı’nın üstündeki köprülerden aracınızla geçerken direksiyondan elinizi çeker misiniz?
Verilen yanıta işaret etti:
- İstanbul’daki sürücülerin yüzde 67’si Boğaz’daki köprülerden geçerken direksiyondan elini çekebileceğini söylüyor.
YENİ NESİL POMPA % 30 TASARRUFLU
STEVEN Young, gelişen teknolojiye örneklerden biri olarak Bursa’da ürettikleri hidrolik pompayı gösterdi:
- Yeni nesil hidrolik pompamız yüzde 90 daha verimli çalışıyor. Sanayi tesislerinin yüzde 20’si hidrolik pompalardan oluşuyor.
Yüzde 90 verimli çalışmanın ne anlama geldiğini elektrik tüketimiyle anlattı:
- Bir pompa yılda 100 bin dolarlık elektrik tüketiyor. Yeni nesil pompada yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanıyor. Yani, yılda 30 bin dolarlık enerji tasarrufu söz konusu oluyor.
2023’TE TÜRKİYE AKILLI EV PAZARI 1 MİLYAR DOLARI BULUR
STEVEN Young, dünyada akıllı ev pazarının 56 milyar doları bulduğunu belirtti:
- 2023’te dünyada akıllı ev pazarı 153 milyar doları bulacak.
Türkiye’deki pazar beklentisini paylaştı:
- Türkiye’de 2023’te akıllı ev pazarı 1 milyar dolara ulaşacak. Ülkemizdeki evlerin yüzde 5’i 2023’te “akıllı” olacak.