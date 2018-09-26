Türkiye’nin borçluluk performansı parlak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’de makroekonomik göstergelerin oldukça iyi durumda olduğunu dile getirerek “Borçlarla ilgili spesifik bir sorun yok. Biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatız. Türkiye borçlulukta gayet parlak bir performansa sahip” diye konuştu.
THE University Club of New York... ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenen “Türkiye’nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi” başlıklı buluşma var.
ABD’li şirket yöneticilerinin yer aldığı buluşmaya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, söze geçen hafta açıkladığı Yeni Ekonomik Program’dan (YEP) girdi:
- Türkiye’de ilk kez bir ekonomik programa finans sektöründen akademisyenlere kadar tüm taraflar katkı sağladı. Bu sayede çok stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü bir program oluşturduk.
YEP’le hedeflenen dönüşümün aslında temmuz ayından itibaren başladığını belirtti:
- Türkiye, makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat.
Bu durumu bazı verilerden örneklerle ortaya koydu:
- Geçen yılın temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58.7 iken, Temmuz 2018’de yüzde 70.1’e yükseldi. Ağustos 2017’de yüzde 69.1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı ayında yüzde 83.3’e çıktı.
Ardından Merkez Bankası’na değindi:
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik spekülasyonlar da son dönemde atılan güçlü para politikası adımlarıyla sona erdi.
Türkiye’nin kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 28 olduğuna işaret etti:
- Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 49. OECD ortalaması ise yüzde 110 civarında. Bu demek oluyor ki, Türkiye kamu borçlanma alanında gayet iyi durumda.
Vatandaşların borçlanması üzerinde durdu:
- Hane halkı borçlanmasının GSYH’ya oranı, Türkiye’de yüzde 16. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 36 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye bu alanda da iyi. Ayrıca Türk halkı, daha önce yaşanan krizlerden alınan dersler sayesinde Türk lirası üzerinden borçlanıyor ve bu nedenle bu borçları döviz kurundan etkilenmiyor.
Bankacılık sektörünün borç oranına dikkat çekti:
- Bankacılık sektörüne ilişkin borçların GSYH’ya oranının yüzde 26. Türkiye, bu alanda da diğer yükselen piyasa ekonomilerinden ve dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösteriyor.
Son dönemlerin en çok üzerinde durulan özel sektörün borçları konusunu da açtı:
- Türk özel sektörünün borçları GSYH’nın yüzde 65’ine tekabül ediyor. Bu oran diğer yükselen ve gelişen ülkelerde yüzde 94’e ulaşıyor.
Borçluluk konusunu şu mesajla noktaladı:
- Türkiye kamu, hane halkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir. Kamu, hane halkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda Türkiye’nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz.
Bütçe disiplinine vurgu yaptı:
- Yeni dönemde bütçe disiplini ve fiyat istikrarı, ekonomi politikalarının ana sütunlarını oluşturmaya devam edecek.
Albayrak, YEP’i açıklarken bankalarla ilgili verdiği mesajı ABD’li şirket yöneticilerine de tekrarladı:
- Ekonomik kırılganlıklar konusunda proaktif olacağız. Bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle bir ihtiyaç oluşması durumunda gereken desteği vermeye de hazırız.
Albayrak, dünya ile kıyasladığı makroekonomik verilerle, tedirginlik yaratan özel sektör borçları konusunda bile büyük sorun olmadığını ortaya koyuyor...
Bu durumda geriye, uluslararası piyasalar ve yatırımcıların güvenini kazanmak kalıyor...
JEST YAPILIRSA İLİŞKİ CANLANIR
ABD Ticaret Odası Başkanvekili Khush Choksy, odanın ve Türkiye’de iş yapan şirketlerin iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirtti:
- Sorunların çözülmesine dönük atılacak adımlar, yapılacak jestler, ekonomik ilişkilerin yeniden canlanmasına ciddi katkı sağlar.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’nin korumacı politikaları ve bazı bakanlara uyguladığı yaptırımların karşılıklı ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğini vurgulayıp, ekledi:
- Türkiye, yatırım için fırsatlar ülkesi. ABD’li şirketleri Türkiye’de daha fazla yatırım ve iş yapmaya bekliyoruz.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, daha sonra ABD Ticaret Odası Dış İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant ve Türkiye-Ortadoğu’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Khush Choksy ile toplantı sonrası görüşme yaptı. Görüşmeden şu mesaj çıktı:
- İki ülke arasında yaşanan gerginliği dikkate alarak, iş dünyası olarak lobi çalışmalarına ağırlık verelim.
Ayrıca, TOBB-ABD Ticaret Odası işbirliği protokolünün uzatılması konusunda görüş birliğine varıldı.
KİMLER KATILDI
ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization ve TOBB’un ortak toplantısına katılanlar şöyle:
* Jason Grove (Abbott), Molly Montogomery (Allbright Stonebridge Group), Lisa Pearlman (Apple), Peter Grauer (Bloomberg), Van Yeutter (Cargill), Joe Dougherty (Caterpillar), Jai Verma (Cigna), Jonathan Rief (Coca-Cola), Paul Burkkead (Eli Lilly), Joshua Walker (Euarasia Group), Ari Keşişoğlu (Facebook), Çağatay Pekyörür (Facebook), Canan Özsoy (GE Türkiye), Nishant Upadhyay (HSBC), Michael DiPaula-Coyle (IBM), Amanda Horan (MetLife), Marleine Davis (Motorola), Murat Güzel (Nimeks), Sean Mulvaney (P&G), Philip Myers (PepsiCo), Jon Huenemann (Philip Morris International), Filiz Diren (Philip Morris Türkiye), Marc Gingsberg (Rand Corporation), Serdar Kılıç (Washington Büyükelçisi), Ertan Yalçın (New York Başkonsolosu), Ali Çınar (Turkish Heritage Organization Başkanı), İsmail Gülle (Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı).
ABD İLE SERBEST TİCARET SÜRMELİ
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin ticareti kısıtlayıcı tutumunu anımsattı:
- ABD yönetimleri bugüne kadar serbest piyasaları ve ticareti teşvik etti. Biz de aynı yaklaşımı takip ettik ve ediyoruz. Ancak, ABD’nin ticareti kısıtlayıcı son adımlarından rahatsızız. Beklentimiz serbest ticaretin sürmesi.
Türkiye’de 1500’ü aşkın ABD’li şirketin başarıyla çalışmalarını sürdürdüğüne işaret etti:
- Amerikalı ve Türk şirketler, tüm sorunlara rağmen birlikte çalışmayı sürdürecek. Ticaret Bakanlığı olarak Türk ve Amerikan iş dünyası arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz.
Türkiye’nin borçluluk performansı parlak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’de makroekonomik göstergelerin oldukça iyi durumda olduğunu dile getirerek “Borçlarla ilgili spesifik bir sorun yok. Biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatız. Türkiye borçlulukta gayet parlak bir performansa sahip” diye konuştu.
THE University Club of New York... ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenen “Türkiye’nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi” başlıklı buluşma var.
ABD’li şirket yöneticilerinin yer aldığı buluşmaya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, söze geçen hafta açıkladığı Yeni Ekonomik Program’dan (YEP) girdi:
- Türkiye’de ilk kez bir ekonomik programa finans sektöründen akademisyenlere kadar tüm taraflar katkı sağladı. Bu sayede çok stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü bir program oluşturduk.
YEP’le hedeflenen dönüşümün aslında temmuz ayından itibaren başladığını belirtti:
- Türkiye, makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat.
Bu durumu bazı verilerden örneklerle ortaya koydu:
- Geçen yılın temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58.7 iken, Temmuz 2018’de yüzde 70.1’e yükseldi. Ağustos 2017’de yüzde 69.1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı ayında yüzde 83.3’e çıktı.
Ardından Merkez Bankası’na değindi:
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik spekülasyonlar da son dönemde atılan güçlü para politikası adımlarıyla sona erdi.
Türkiye’nin kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 28 olduğuna işaret etti:
- Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 49. OECD ortalaması ise yüzde 110 civarında. Bu demek oluyor ki, Türkiye kamu borçlanma alanında gayet iyi durumda.
Vatandaşların borçlanması üzerinde durdu:
- Hane halkı borçlanmasının GSYH’ya oranı, Türkiye’de yüzde 16. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 36 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye bu alanda da iyi. Ayrıca Türk halkı, daha önce yaşanan krizlerden alınan dersler sayesinde Türk lirası üzerinden borçlanıyor ve bu nedenle bu borçları döviz kurundan etkilenmiyor.
Bankacılık sektörünün borç oranına dikkat çekti:
- Bankacılık sektörüne ilişkin borçların GSYH’ya oranının yüzde 26. Türkiye, bu alanda da diğer yükselen piyasa ekonomilerinden ve dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösteriyor.
Son dönemlerin en çok üzerinde durulan özel sektörün borçları konusunu da açtı:
- Türk özel sektörünün borçları GSYH’nın yüzde 65’ine tekabül ediyor. Bu oran diğer yükselen ve gelişen ülkelerde yüzde 94’e ulaşıyor.
Borçluluk konusunu şu mesajla noktaladı:
- Türkiye kamu, hane halkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir. Kamu, hane halkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda Türkiye’nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz.
Bütçe disiplinine vurgu yaptı:
- Yeni dönemde bütçe disiplini ve fiyat istikrarı, ekonomi politikalarının ana sütunlarını oluşturmaya devam edecek.
Albayrak, YEP’i açıklarken bankalarla ilgili verdiği mesajı ABD’li şirket yöneticilerine de tekrarladı:
- Ekonomik kırılganlıklar konusunda proaktif olacağız. Bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle bir ihtiyaç oluşması durumunda gereken desteği vermeye de hazırız.
Albayrak, dünya ile kıyasladığı makroekonomik verilerle, tedirginlik yaratan özel sektör borçları konusunda bile büyük sorun olmadığını ortaya koyuyor...
Bu durumda geriye, uluslararası piyasalar ve yatırımcıların güvenini kazanmak kalıyor...
JEST YAPILIRSA İLİŞKİ CANLANIR
ABD Ticaret Odası Başkanvekili Khush Choksy, odanın ve Türkiye’de iş yapan şirketlerin iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirtti:
- Sorunların çözülmesine dönük atılacak adımlar, yapılacak jestler, ekonomik ilişkilerin yeniden canlanmasına ciddi katkı sağlar.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’nin korumacı politikaları ve bazı bakanlara uyguladığı yaptırımların karşılıklı ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğini vurgulayıp, ekledi:
- Türkiye, yatırım için fırsatlar ülkesi. ABD’li şirketleri Türkiye’de daha fazla yatırım ve iş yapmaya bekliyoruz.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, daha sonra ABD Ticaret Odası Dış İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant ve Türkiye-Ortadoğu’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Khush Choksy ile toplantı sonrası görüşme yaptı. Görüşmeden şu mesaj çıktı:
- İki ülke arasında yaşanan gerginliği dikkate alarak, iş dünyası olarak lobi çalışmalarına ağırlık verelim.
Ayrıca, TOBB-ABD Ticaret Odası işbirliği protokolünün uzatılması konusunda görüş birliğine varıldı.
KİMLER KATILDI
ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization ve TOBB’un ortak toplantısına katılanlar şöyle:
* Jason Grove (Abbott), Molly Montogomery (Allbright Stonebridge Group), Lisa Pearlman (Apple), Peter Grauer (Bloomberg), Van Yeutter (Cargill), Joe Dougherty (Caterpillar), Jai Verma (Cigna), Jonathan Rief (Coca-Cola), Paul Burkkead (Eli Lilly), Joshua Walker (Euarasia Group), Ari Keşişoğlu (Facebook), Çağatay Pekyörür (Facebook), Canan Özsoy (GE Türkiye), Nishant Upadhyay (HSBC), Michael DiPaula-Coyle (IBM), Amanda Horan (MetLife), Marleine Davis (Motorola), Murat Güzel (Nimeks), Sean Mulvaney (P&G), Philip Myers (PepsiCo), Jon Huenemann (Philip Morris International), Filiz Diren (Philip Morris Türkiye), Marc Gingsberg (Rand Corporation), Serdar Kılıç (Washington Büyükelçisi), Ertan Yalçın (New York Başkonsolosu), Ali Çınar (Turkish Heritage Organization Başkanı), İsmail Gülle (Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı).
ABD İLE SERBEST TİCARET SÜRMELİ
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin ticareti kısıtlayıcı tutumunu anımsattı:
- ABD yönetimleri bugüne kadar serbest piyasaları ve ticareti teşvik etti. Biz de aynı yaklaşımı takip ettik ve ediyoruz. Ancak, ABD’nin ticareti kısıtlayıcı son adımlarından rahatsızız. Beklentimiz serbest ticaretin sürmesi.
Türkiye’de 1500’ü aşkın ABD’li şirketin başarıyla çalışmalarını sürdürdüğüne işaret etti:
- Amerikalı ve Türk şirketler, tüm sorunlara rağmen birlikte çalışmayı sürdürecek. Ticaret Bakanlığı olarak Türk ve Amerikan iş dünyası arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz.