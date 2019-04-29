‘Sizi batıracağım’ diyen Alman kilitçiyi teknolojiyle susturdu

EMKA’nın patronu: Ukrayna’da fiyat kırıp piyasayı bozuyorsunuz.
Mertöz: Sizin fiyatlarınız ülkelere göre farklılaşıyor. Biz her ülkeye aynı fiyatla gidiyoruz.
EMKA’nın patronu: Bıktım sizden. Sizi yok edeceğim, batıracağım.
Daha sonra tartışma EMKA’nın İhracat Müdürü ile Mertöz arasında sürdü:
Mertöz: Siz Türkiye’yi yıllarca kazıkladınız. 1’e mal edip 3’e sattınız.
EMKA’nın İhracat Müdürü, tartışmayı taklit suçlamasına taşıdı:
- Mesan, bizim ürünlerimizi taklit ediyor.
Mesan’la EMKA arasındaki kıyasıya rekabet Türkiye pazarında da kendini gösterdi. Mesan, Türkiye’de pazar payını yüzde 30’lardan 50’lere çıkarırken, EMKA’nın payı yüzde 15’ten 5’e kadar geriledi. Aralarındaki rekabet, 2011’de stant baskını gibi bir ziyarete kadar vardı.
2011’de Hannover Fuarı’nda EMKA’nın satış müdürü ve avukatları Mesan’ın standına suçlamayla girdi:
- Bizim 016 kodlu kilidi taklit ettiniz.
Mertöz yanıtladı:
- Biz bu ürünü sizden önce ürettik.
EMKA ekibi suçlamada ısrar etti:
- Çıkarın belgelerinizi inceleyelim.
Mesan Kilit ekibi, Türkiye’den belgeleri istedi. 2-3 saat sonra EMKA ekibine gösterildi:
- Bakın, bizim patent tarihi Aralık 2009. Sizin patent tarihi Mart 2010.
Mertöz, EMKA ekibine döndü:
- Şimdi söyleyin bakalım, kim kimi taklit etmiş oluyor? Aslında bizim ürün sizinkiyle aynı değil. Ancak, ille de “aynı” diyorsanız sizin standın kapatılması lazım.
Alman EMKA ekibi, mahcup olsa da resmi bir özür bile dilemeden Mesan Kilit stantından ayrıldı. Bu anıyı meslektaşım İbrahim Ekinci’nin yazdığı, “Rıdvan Mertöz, Hayatım ve İdeallerim, İlham Dolu Bir Hayat” kitabında okudum.
Mertöz ve ekibinin, “Sizi batıracağım” diyen Alman rakibini geliştirdiği teknolojiyle susturması ne kadar önemli değil mi?
PORSUK’A ATLAYINCA REZİL OLMAK DA VAR
YIL 1982... Rıdvan Mertöz, Tahtakale’deki ticaret kurallarına resti çekip, Anadolu’da kilit pazarlamaya çıktı. Bursa’da tek satış yapamadan Eskişehir’e geçti. Orada da hiç satış yapamadı, Porsuk üzerindeki bir köprüye çıktı, söylenmeye başladı:
- Sen ne tembel nehirsin? Bizim Fırat Nehri olacak ki, atladığın zaman parça parça etsin, hiç bulamasınlar. Porsuk öyle değil. Atlayınca rezil olmak da var.
O yıllarda sorumluluklarını taşıdığı 3 kardeşini düşündü, tekrar hırdavat dükkanlarının bulunduğu bölgeye yöneldi. Gözüne kestirdiği bir dükkana girdi:
- Cam kilidi pazarlamak için gelmiştim. İstanbul’a dönecek param yok. 20-25 tane alırsanız minnettar kalırım.
Dükkan sahibi olumlu yanıt verdi:
- Getir bakalım kilitleri.
Mertöz, Eskişehir’de çaresiz kalmışken kendisine moral aşılayan Alemdar Ticaret’in sahibine 20 yıl bayram tebrikleri gönderdi, sonra irtibatı kesildi.
Kitap çalışması sırasında İbrahim Ekinci’yle birlikte Eskişehir’e gitti, Alemdar Ticaret’in sahibi Seyhan Tugan’u ziyaret etti:
- Seyfettin Bey, sizin 1982’de benden 25 kilidi almanız sayesinde umutsuzluğu yendim...
İNGİLİZ ESSENTRA İLE MALATYA’DA FABRİKA KURACAKTIK, OLMADI
MESAN Kilit’in kurucusu Rıdvan Mertöz, kitabını yazan İbrahim Ekinci’ye şirketini İngiliz Essentra’ya satış öyküsünü anlatırken, yaşadığı duyguyu şöyle paylaştı:
- Mesan’ın satışı başarılı bir işti. 10.4 X EBİTDA ile sattık. Ama yine de 3-4 ay psikolojim zorlandı. Eşim Sevinç Mertöz, ağlamaktan helak oldu. Biz alışık değiliz şirketimizden ayrılmaya. Evimizden, çocuğumuzdan ayrılmak gibi.
Çevresinde şirket satışını ihanet gibi görenlerin olduğunu belirtti:
- Halbuki yabancıya satılsa da şirket devam ediyor. İstihdam devam ediyor. Sattık ne yaptık? Başka şirketler kuruldu. O paralarla yatırımlar yaptık.
Essentra’ya satış işlemini Aralık 2013’te tamamladıklarını vurguladı:
- Daha önce de Mesan’a İtalya’dan, ABD’den şirketler talip oldu. Essentra, şirketimize iyi fiyatın yanısıra ülkemize yatırım sözü de verdi.
Essentra’nın bu planlarının 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sonrası askıya aldığını kaydetti:
- Memleketim Malatya’da birlikte fabrika kuracaktık, olmadı. Onun üzüntüsü içindeyim.
Şirketi satışının üzerinden 5 yılı aşkın süre geçtiğine işaret etti:
- Essentra ile bir anlayış birliğimiz var. Şirketin başında fiilen görev yapıyorum. Oğlum Mustafa Mertöz de Genel Müdürlük görevini yürütüyor. Essentra ile yurtdışında ve ülkemizde şirket satın almalarıyla büyümenin yollarını da arıyoruz.
‘Sizi batıracağım’ diyen Alman kilitçiyi teknolojiyle susturdu
Yıl 2007, Hannover Fuarı... Alman kilit devi EMKA’nın patronu, Mesan Kilit’in standına uğradı. Mesan’ın kurucusu Rıdvan Mertöz, aynı gün EMKA’nın stantına iadei- ziyaret yaptı. Aralarında gergin bir diyalog geçti:
EMKA’nın patronu: Ukrayna’da fiyat kırıp piyasayı bozuyorsunuz.
Mertöz: Sizin fiyatlarınız ülkelere göre farklılaşıyor. Biz her ülkeye aynı fiyatla gidiyoruz.
EMKA’nın patronu: Bıktım sizden. Sizi yok edeceğim, batıracağım.
Daha sonra tartışma EMKA’nın İhracat Müdürü ile Mertöz arasında sürdü:
Mertöz: Siz Türkiye’yi yıllarca kazıkladınız. 1’e mal edip 3’e sattınız.
EMKA’nın İhracat Müdürü, tartışmayı taklit suçlamasına taşıdı:
- Mesan, bizim ürünlerimizi taklit ediyor.
Mesan’la EMKA arasındaki kıyasıya rekabet Türkiye pazarında da kendini gösterdi. Mesan, Türkiye’de pazar payını yüzde 30’lardan 50’lere çıkarırken, EMKA’nın payı yüzde 15’ten 5’e kadar geriledi. Aralarındaki rekabet, 2011’de stant baskını gibi bir ziyarete kadar vardı.
2011’de Hannover Fuarı’nda EMKA’nın satış müdürü ve avukatları Mesan’ın standına suçlamayla girdi:
- Bizim 016 kodlu kilidi taklit ettiniz.
Mertöz yanıtladı:
- Biz bu ürünü sizden önce ürettik.
EMKA ekibi suçlamada ısrar etti:
- Çıkarın belgelerinizi inceleyelim.
Mesan Kilit ekibi, Türkiye’den belgeleri istedi. 2-3 saat sonra EMKA ekibine gösterildi:
- Bakın, bizim patent tarihi Aralık 2009. Sizin patent tarihi Mart 2010.
Mertöz, EMKA ekibine döndü:
- Şimdi söyleyin bakalım, kim kimi taklit etmiş oluyor? Aslında bizim ürün sizinkiyle aynı değil. Ancak, ille de “aynı” diyorsanız sizin standın kapatılması lazım.
Alman EMKA ekibi, mahcup olsa da resmi bir özür bile dilemeden Mesan Kilit stantından ayrıldı. Bu anıyı meslektaşım İbrahim Ekinci’nin yazdığı, “Rıdvan Mertöz, Hayatım ve İdeallerim, İlham Dolu Bir Hayat” kitabında okudum.
Mertöz ve ekibinin, “Sizi batıracağım” diyen Alman rakibini geliştirdiği teknolojiyle susturması ne kadar önemli değil mi?
PORSUK’A ATLAYINCA REZİL OLMAK DA VAR
YIL 1982... Rıdvan Mertöz, Tahtakale’deki ticaret kurallarına resti çekip, Anadolu’da kilit pazarlamaya çıktı. Bursa’da tek satış yapamadan Eskişehir’e geçti. Orada da hiç satış yapamadı, Porsuk üzerindeki bir köprüye çıktı, söylenmeye başladı:
- Sen ne tembel nehirsin? Bizim Fırat Nehri olacak ki, atladığın zaman parça parça etsin, hiç bulamasınlar. Porsuk öyle değil. Atlayınca rezil olmak da var.
O yıllarda sorumluluklarını taşıdığı 3 kardeşini düşündü, tekrar hırdavat dükkanlarının bulunduğu bölgeye yöneldi. Gözüne kestirdiği bir dükkana girdi:
- Cam kilidi pazarlamak için gelmiştim. İstanbul’a dönecek param yok. 20-25 tane alırsanız minnettar kalırım.
Dükkan sahibi olumlu yanıt verdi:
- Getir bakalım kilitleri.
Mertöz, Eskişehir’de çaresiz kalmışken kendisine moral aşılayan Alemdar Ticaret’in sahibine 20 yıl bayram tebrikleri gönderdi, sonra irtibatı kesildi.
Kitap çalışması sırasında İbrahim Ekinci’yle birlikte Eskişehir’e gitti, Alemdar Ticaret’in sahibi Seyhan Tugan’u ziyaret etti:
- Seyfettin Bey, sizin 1982’de benden 25 kilidi almanız sayesinde umutsuzluğu yendim...
İNGİLİZ ESSENTRA İLE MALATYA’DA FABRİKA KURACAKTIK, OLMADI
MESAN Kilit’in kurucusu Rıdvan Mertöz, kitabını yazan İbrahim Ekinci’ye şirketini İngiliz Essentra’ya satış öyküsünü anlatırken, yaşadığı duyguyu şöyle paylaştı:
- Mesan’ın satışı başarılı bir işti. 10.4 X EBİTDA ile sattık. Ama yine de 3-4 ay psikolojim zorlandı. Eşim Sevinç Mertöz, ağlamaktan helak oldu. Biz alışık değiliz şirketimizden ayrılmaya. Evimizden, çocuğumuzdan ayrılmak gibi.
Çevresinde şirket satışını ihanet gibi görenlerin olduğunu belirtti:
- Halbuki yabancıya satılsa da şirket devam ediyor. İstihdam devam ediyor. Sattık ne yaptık? Başka şirketler kuruldu. O paralarla yatırımlar yaptık.
Essentra’ya satış işlemini Aralık 2013’te tamamladıklarını vurguladı:
- Daha önce de Mesan’a İtalya’dan, ABD’den şirketler talip oldu. Essentra, şirketimize iyi fiyatın yanısıra ülkemize yatırım sözü de verdi.
Essentra’nın bu planlarının 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sonrası askıya aldığını kaydetti:
- Memleketim Malatya’da birlikte fabrika kuracaktık, olmadı. Onun üzüntüsü içindeyim.
Şirketi satışının üzerinden 5 yılı aşkın süre geçtiğine işaret etti:
- Essentra ile bir anlayış birliğimiz var. Şirketin başında fiilen görev yapıyorum. Oğlum Mustafa Mertöz de Genel Müdürlük görevini yürütüyor. Essentra ile yurtdışında ve ülkemizde şirket satın almalarıyla büyümenin yollarını da arıyoruz.