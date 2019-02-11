‘Ombudsman’dan yabancı yatırımcıya ‘Bize güvenin’ mesajı

- Şeffaflık ve hakkaniyeti sağlamak, iyi yönetim ilkelerini oturtmak.
Ardından bürokrasiye dikkat çekti:
- Anayasa ve kanunlar değişiyor, bürokraside anlayış değişmiyor. Anlayışı değiştirmek gerçekten çok zor.
Doktorlara şiddet uygulanması olayına tersten de baktıklarını belirtti:
- Bir insan kendisine, yakınına şifa dağıtan doktora, hemşireye neden şiddet uygular. Acaba doktorun, hemşirenin tutumunda, davranışında mı bir yanlışlık var? Doktorun hastasının yüzüne doğrudan, “öleceksin” demesinden mi rahatsızlık söz konusu? Doktor ve hemşire hastaya, yakınına “hoşgeldin” mi demiyor?
Kamu Denetçiliği Kurumu için şu tanımı yaptı:
- Halkın avukatıyız, kamunun vicdanıyız...
Kurumda 5 Kamu Denetçisi ve 150 uzmanın görev yaptığını kaydetti:
- Önümüze gelen konu ve olayları incelerken Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararlarına bakıyoruz.
Bakanlardan valilere, tüm kurumlara KDK’yi anlatmaya çalıştıklarını vurguladı:
- Sayın Cumhurbaşkanımızdan KDK’yi seçim beyannamesine de koymalarını rica etmiştik. Şimdi belediye başkan adaylarının da KDK’yi “halkın avukatı, kamunun vicdanı” olarak görmesini sağlamalıyız.
KDK’nin ne iş yaptığını bilmeyenlerin çok olduğunu bildirdi:
- Kurumu anlatma, tanıtma çalışmaları çerçevesinde Türkiye Barolar Birliği ile toplantı yaptık, çok faydalı oldu.
KDK’ye başvuru oranlarını paylaştı:
- Kuruma başvurular daha önce yüzde 20’lerde idi. Yüzde 70’e kadar çıktı. Avrupa’da ombudsmana başvurular ortalama yüzde 80 dolayında.
Kurumun sorun çözme gücünü ortaya koymak için şu mesajın altını çizdi:
- Bizim kararlarımıza uymayan bürokrat kolay kolay yerinde duramaz.
Benim iş dünyasıyla ilgili yazılarımı dikkate alarak, şu mesajı verdi:
- Türkiye, “yatırım yapılabilirlik” açısından dünyada 60-70 arasında bir sırada. Yabancısı, yerlisi tüm iş dünyası, KDK’yi kendileri için zorlukları aşmalarına yardımcı olacak kurum görsün.
KDK’nin iş dünyasında bilinirliğini arttırmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile görüştüklerini anlatıp ekledi:
- Yabancı yatırımcı, ihracatçı, sanayici, tüm iş dünyası hangi kurumda zorluk yaşıyorsa bize müracaat etsin.
Malkoç’un çağrısı, özellikle yabancı yatırımcı için büyük önem taşıyor.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yatırımcı açısından ülkemize “güven” çıtasını yükseltecek gibi görünüyor.
Uluslararası yatırımcı, sorununun KDK sayesinde çözüldüğünü gördükçe, “güven” ile ilgili endişeyi üzerinden atar değil mi?
ÜNİVERSİTELERDE ‘OMBUDSMANLIK TOPLULUĞU’ KURUYOR
KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, üniversitelerde kurulan topluluklar arasına “ombudsmanlık”ın da eklendiğini belirtti:
- Şu ana kadar 75 üniversitede “Ombudsmanlık
Topluluğu” kuruldu. Bu bilincin öğrencilik yıllarından itibaren yaygınlaşması, oturması önemli.
İstanbul’da liseler arasında düzenlenen yarışmaya işaret etti:
- Lise öğrencileri “iyi yönetim ilkeleri”
yarışması yapacak. Bu etkinlik gençlerimizin erken yaşlarda “ombudsmanlık” müessesesini tanımalarını sağlayacak.
‘INVEST İN İSTANBUL’DAN YEREL SEÇİME UZANDI
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adaylarını tanıtımı sırasında sahnede Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz’a şu mesajı verdi:
- Kadıköy’de kadın nüfusu fazladır. Kadınların gücünü arkana almaya bak.
Yavuz, o gün Kadıköy’ün nüfus verilerine baktı:
- Kadıköy’de nüfusun yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor. Nüfusun yüzde 60’ının eğitimi üniversite ve yüksek lisans düzeyinde.
Özgül Özkan Yavuz, Erdoğan’la diyaloğunu anlattıktan sonra ekledi:
- ODTÜ Şehir Planlama bölümü mezunuyum. Yerel yönetim üzerine yüksek lisans yaptım. Bazı bankalarda çalıştım. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Genel Sekreterliği’ni yaptım.
İstanbul Kalkınma Ajansı’nda hayata geçirdikleri önemli bir projeyi paylaştı:
- Odakule’de “Invest in İstanbul” ofisi açtık. Haziran 2017’de dönemin Başbakanı Binali Yıldırım açılışı yaptı. Yabancı yatırımcılara yönelik ofis, tek adreste tüm bürokratik hizmetleri veriyor.
KADEM’in yönetiminde de bulunduğunu belirtti:
- KADEM’de yönetim kurulu üyesiydim. Belediye başkanlığı adaylığım gündeme gelince istifa ettim.
AK Parti, kadın adayla Kadıköy’de şansını arttırabilir mi?
‘Ombudsman’dan yabancı yatırımcıya ‘Bize güvenin’ mesajı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Başdenetçi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan’la gazeteye geldiğinde önce kurumun temel görevine işaret etti:
- Şeffaflık ve hakkaniyeti sağlamak, iyi yönetim ilkelerini oturtmak.
Ardından bürokrasiye dikkat çekti:
- Anayasa ve kanunlar değişiyor, bürokraside anlayış değişmiyor. Anlayışı değiştirmek gerçekten çok zor.
Doktorlara şiddet uygulanması olayına tersten de baktıklarını belirtti:
- Bir insan kendisine, yakınına şifa dağıtan doktora, hemşireye neden şiddet uygular. Acaba doktorun, hemşirenin tutumunda, davranışında mı bir yanlışlık var? Doktorun hastasının yüzüne doğrudan, “öleceksin” demesinden mi rahatsızlık söz konusu? Doktor ve hemşire hastaya, yakınına “hoşgeldin” mi demiyor?
Kamu Denetçiliği Kurumu için şu tanımı yaptı:
- Halkın avukatıyız, kamunun vicdanıyız...
Kurumda 5 Kamu Denetçisi ve 150 uzmanın görev yaptığını kaydetti:
- Önümüze gelen konu ve olayları incelerken Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararlarına bakıyoruz.
Bakanlardan valilere, tüm kurumlara KDK’yi anlatmaya çalıştıklarını vurguladı:
- Sayın Cumhurbaşkanımızdan KDK’yi seçim beyannamesine de koymalarını rica etmiştik. Şimdi belediye başkan adaylarının da KDK’yi “halkın avukatı, kamunun vicdanı” olarak görmesini sağlamalıyız.
KDK’nin ne iş yaptığını bilmeyenlerin çok olduğunu bildirdi:
- Kurumu anlatma, tanıtma çalışmaları çerçevesinde Türkiye Barolar Birliği ile toplantı yaptık, çok faydalı oldu.
KDK’ye başvuru oranlarını paylaştı:
- Kuruma başvurular daha önce yüzde 20’lerde idi. Yüzde 70’e kadar çıktı. Avrupa’da ombudsmana başvurular ortalama yüzde 80 dolayında.
Kurumun sorun çözme gücünü ortaya koymak için şu mesajın altını çizdi:
- Bizim kararlarımıza uymayan bürokrat kolay kolay yerinde duramaz.
Benim iş dünyasıyla ilgili yazılarımı dikkate alarak, şu mesajı verdi:
- Türkiye, “yatırım yapılabilirlik” açısından dünyada 60-70 arasında bir sırada. Yabancısı, yerlisi tüm iş dünyası, KDK’yi kendileri için zorlukları aşmalarına yardımcı olacak kurum görsün.
KDK’nin iş dünyasında bilinirliğini arttırmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile görüştüklerini anlatıp ekledi:
- Yabancı yatırımcı, ihracatçı, sanayici, tüm iş dünyası hangi kurumda zorluk yaşıyorsa bize müracaat etsin.
Malkoç’un çağrısı, özellikle yabancı yatırımcı için büyük önem taşıyor.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yatırımcı açısından ülkemize “güven” çıtasını yükseltecek gibi görünüyor.
Uluslararası yatırımcı, sorununun KDK sayesinde çözüldüğünü gördükçe, “güven” ile ilgili endişeyi üzerinden atar değil mi?
ÜNİVERSİTELERDE ‘OMBUDSMANLIK TOPLULUĞU’ KURUYOR
KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, üniversitelerde kurulan topluluklar arasına “ombudsmanlık”ın da eklendiğini belirtti:
- Şu ana kadar 75 üniversitede “Ombudsmanlık
Topluluğu” kuruldu. Bu bilincin öğrencilik yıllarından itibaren yaygınlaşması, oturması önemli.
İstanbul’da liseler arasında düzenlenen yarışmaya işaret etti:
- Lise öğrencileri “iyi yönetim ilkeleri”
yarışması yapacak. Bu etkinlik gençlerimizin erken yaşlarda “ombudsmanlık” müessesesini tanımalarını sağlayacak.
‘INVEST İN İSTANBUL’DAN YEREL SEÇİME UZANDI
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adaylarını tanıtımı sırasında sahnede Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz’a şu mesajı verdi:
- Kadıköy’de kadın nüfusu fazladır. Kadınların gücünü arkana almaya bak.
Yavuz, o gün Kadıköy’ün nüfus verilerine baktı:
- Kadıköy’de nüfusun yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor. Nüfusun yüzde 60’ının eğitimi üniversite ve yüksek lisans düzeyinde.
Özgül Özkan Yavuz, Erdoğan’la diyaloğunu anlattıktan sonra ekledi:
- ODTÜ Şehir Planlama bölümü mezunuyum. Yerel yönetim üzerine yüksek lisans yaptım. Bazı bankalarda çalıştım. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Genel Sekreterliği’ni yaptım.
İstanbul Kalkınma Ajansı’nda hayata geçirdikleri önemli bir projeyi paylaştı:
- Odakule’de “Invest in İstanbul” ofisi açtık. Haziran 2017’de dönemin Başbakanı Binali Yıldırım açılışı yaptı. Yabancı yatırımcılara yönelik ofis, tek adreste tüm bürokratik hizmetleri veriyor.
KADEM’in yönetiminde de bulunduğunu belirtti:
- KADEM’de yönetim kurulu üyesiydim. Belediye başkanlığı adaylığım gündeme gelince istifa ettim.
AK Parti, kadın adayla Kadıköy’de şansını arttırabilir mi?