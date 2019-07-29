- O tam bir samuray...

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya İmparatoru tarafından verilen “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı”nı Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a takdim ettiği sırada 2014 Ağustos’unun ikinci yarısını anımsadım.
Türkmenistan’ın Garabogaz bölgesinde inşa edilen gübre fabrikasının temel atma törenindeydik. Ahmet Çalık, anahtar teslimi üstlendikleri gübre fabrikası projesinin 1.3 milyar dolara mal olacağını belirtti:
- Japon Mitsibushi Corporation Başkanı Ken Kobayashi ve Mitsubishi Heavy Industries Başkan Yardımcısı Terumasa Onaka ile imzayı attık. Birlikte Türkmenistan’a en büyük gübre fabrikasını kazandıracağız. Finansmanın yüzde 85’ini Japon Uluslararası İşbirliği Bankası karşılayacak. Fabrika 2018 Mayıs’ında üretime geçecek.
Ken Kobayashi de şu mesajı verdi:
- Çalık Holding bünyesindeki GAP İnşaat’la Türkmenistan’daki işbirliği bizi memnun etti.
Japon devlerinin Çalık Grubu şirketleriyle işbirliklerinden memnuniyetlerinin sözde kalmadığına İstanbul’da gerçekleşen “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı” töreninde tanık olduk. Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, Çalık’ın sınırlarını zorlama cesaretine sahip yılmaz bir iş insanı olduğunu vurguladı:
- Çalık, Japonya-Türkiye arasında tam bir köprü görevi üstleniyor.
Japon şirketlerinin yöneticilerinin Çalık için kendisine ilettikleri yorumları tek tek aktardı:
* Son derece güvenilir, dürüst ve sözüne sadık.
* Her zaman düşünceli davranıyor.
* Güçlü, yiğit ve yıkılmayan tam bir samuray.
Çalık’tan Japonya-Türkiye ilişkilerinin daha da iyileştirilmesi için işbirliklerini sürdürmesini istedi:
- Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat kalplerimiz yakındır.
Çalık da kendisine verilen nişanı şöyle niteledi:
- Bu nişan, çeşitli coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz Türk-Japon işbirliğinin başarısının göstergesidir.
30 yılı aşkın süredir Japon şirketlerle iş yaptığını kaydetti:
- Japon kültürünü ve Japon iş dünyasının bilgi, disiplin, dürüstlük ve karşılıklı saygıya dayanan iş anlayışını tanıdıkça bu ülkeye, insanlarına olan sevgim, saygım, hayranlığım her geçen gün artarak devam ediyor.
Büyükelçi Miyajima’nın Çalık için kullandığı “samuray” tanımı üzerine anlamına baktım:
- Eski Japonca’da “hizmet etmek” anlamına gelen “saburau” kelimesinden türemiş, eski Japonya’da soylu asker sınıfı için kullanılan bir terimdi.
Samuray sınıfının “değerleri”ni okudum:
* Onur, cesaret, sadakat, özdisiplin ve saygı...
1981’de Ahmet Çalık’ın kurduğu Çalık Holding, 6 sektördeki faaliyetleri ile 22 ülkeye uzandı, 36 bin kişiye istihdam kapısı açtı...
Orta Asya’dan Afrika’ya kadar zor bölgelerde yaptıkları işler, Büyükelçi Miyajima’nın Çalık için ortaya koydu tanımla örtüşüyor:
- O tam bir samuray...
EYİ Bİ ŞEY Mİ KÖTÜ Bİ ŞEY Mİ
GEÇEN hafta salı sabahı Malatya Eğitim Vakfı (MEV) yönetim kurulunun kendi arasındaki yazışma grubu güne şu mesajla başladı:
- MEV Kurucular Kurulu Üyesi, önceki dönem başkanımız Şaban Taçyıldız vefat etti.
O an Şaban Taçyıldız’ı ilk tanıdığım günlere, Hikmet Tanrıverdi’nin Malatyaspor Başkanı olduğu döneme gittim. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yönetiminden tanıdığım Tanrıverdi, o dönemde Birinci Lig’de (şimdiki Süper Lig) oynayan Malatyaspor’un maçını izlemek, vesileyle kentimizi konuşmak için bir grup meslektaşımla beni de davet etmişti.
Taçyıldız, o dönemde Malatyaspor Sözcüsü’ydü. Sonra bağımız hiç kopmadı. MEV Başkanlığını Mustafa Başdemir’den devraldığı andan itibaren Vakıf’ın sesini duyurmak, Malatya’ya daha çok okul yapılmasına öncülük, burs verilen öğrenci sayısını artırmayı sağlayacak kaynakları toplamak için canla, başla çalıştı.
Malatya için yaptığı çalışmalar, kentin valilerinin bile kullandığı şu deyimle onurlandırılmasını sağladı:
- Gökte ay-yıldız, Malatya’da Şaban Taçyıldız.
Prof. Mesut Parlak, ANAP döneminin Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu, İsmet Elgül ve Tülin Ersöz’ün başkanlık dönemlerinde MEV yönetim kurulunda görev alıp, çalışmalara omuz vermeyi sürdürdü. MEV Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Zabcı, vefatını öğrendiği anda şu mesajı paylaştı:
- Başkanlığı döneminde MEV’e “TBMM Üstün Hizmet Ödülü”nü kişiliği ile tek başına kazandıran Şaban başkanımız aramızdan, bu dünyadan erken gitti...
Vakıf’a, Malatya’ya faydası dokunan işlere vesile olduğunda Şaban Abi’den hep şu cümleyi duydum:
- İnsanlık gör...
MEV ve kendisiyle ilgili bazı yorumları okuyunca, sağlıklı günlerinde Kenan Işık’a, sonraları da bana sorardı:
- Gardaş, bah baham eyi bişey mi, kötü bişey mi?
Hayata erken veda etmen “kötü bişey” oldu be Şaban Abi...
Mekanın cennet olsun.
O tam bir samuray
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya İmparatoru tarafından verilen “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı”nı Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a takdim ettiği sırada 2014 Ağustos’unun ikinci yarısını anımsadım.
Türkmenistan’ın Garabogaz bölgesinde inşa edilen gübre fabrikasının temel atma törenindeydik. Ahmet Çalık, anahtar teslimi üstlendikleri gübre fabrikası projesinin 1.3 milyar dolara mal olacağını belirtti:
- Japon Mitsibushi Corporation Başkanı Ken Kobayashi ve Mitsubishi Heavy Industries Başkan Yardımcısı Terumasa Onaka ile imzayı attık. Birlikte Türkmenistan’a en büyük gübre fabrikasını kazandıracağız. Finansmanın yüzde 85’ini Japon Uluslararası İşbirliği Bankası karşılayacak. Fabrika 2018 Mayıs’ında üretime geçecek.
Ken Kobayashi de şu mesajı verdi:
- Çalık Holding bünyesindeki GAP İnşaat’la Türkmenistan’daki işbirliği bizi memnun etti.
Japon devlerinin Çalık Grubu şirketleriyle işbirliklerinden memnuniyetlerinin sözde kalmadığına İstanbul’da gerçekleşen “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı” töreninde tanık olduk. Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, Çalık’ın sınırlarını zorlama cesaretine sahip yılmaz bir iş insanı olduğunu vurguladı:
- Çalık, Japonya-Türkiye arasında tam bir köprü görevi üstleniyor.
Japon şirketlerinin yöneticilerinin Çalık için kendisine ilettikleri yorumları tek tek aktardı:
* Son derece güvenilir, dürüst ve sözüne sadık.
* Her zaman düşünceli davranıyor.
* Güçlü, yiğit ve yıkılmayan tam bir samuray.
Çalık’tan Japonya-Türkiye ilişkilerinin daha da iyileştirilmesi için işbirliklerini sürdürmesini istedi:
- Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat kalplerimiz yakındır.
Çalık da kendisine verilen nişanı şöyle niteledi:
- Bu nişan, çeşitli coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz Türk-Japon işbirliğinin başarısının göstergesidir.
30 yılı aşkın süredir Japon şirketlerle iş yaptığını kaydetti:
- Japon kültürünü ve Japon iş dünyasının bilgi, disiplin, dürüstlük ve karşılıklı saygıya dayanan iş anlayışını tanıdıkça bu ülkeye, insanlarına olan sevgim, saygım, hayranlığım her geçen gün artarak devam ediyor.
Büyükelçi Miyajima’nın Çalık için kullandığı “samuray” tanımı üzerine anlamına baktım:
- Eski Japonca’da “hizmet etmek” anlamına gelen “saburau” kelimesinden türemiş, eski Japonya’da soylu asker sınıfı için kullanılan bir terimdi.
Samuray sınıfının “değerleri”ni okudum:
* Onur, cesaret, sadakat, özdisiplin ve saygı...
1981’de Ahmet Çalık’ın kurduğu Çalık Holding, 6 sektördeki faaliyetleri ile 22 ülkeye uzandı, 36 bin kişiye istihdam kapısı açtı...
Orta Asya’dan Afrika’ya kadar zor bölgelerde yaptıkları işler, Büyükelçi Miyajima’nın Çalık için ortaya koydu tanımla örtüşüyor:
- O tam bir samuray...
EYİ Bİ ŞEY Mİ KÖTÜ Bİ ŞEY Mİ
GEÇEN hafta salı sabahı Malatya Eğitim Vakfı (MEV) yönetim kurulunun kendi arasındaki yazışma grubu güne şu mesajla başladı:
- MEV Kurucular Kurulu Üyesi, önceki dönem başkanımız Şaban Taçyıldız vefat etti.
O an Şaban Taçyıldız’ı ilk tanıdığım günlere, Hikmet Tanrıverdi’nin Malatyaspor Başkanı olduğu döneme gittim. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yönetiminden tanıdığım Tanrıverdi, o dönemde Birinci Lig’de (şimdiki Süper Lig) oynayan Malatyaspor’un maçını izlemek, vesileyle kentimizi konuşmak için bir grup meslektaşımla beni de davet etmişti.
Taçyıldız, o dönemde Malatyaspor Sözcüsü’ydü. Sonra bağımız hiç kopmadı. MEV Başkanlığını Mustafa Başdemir’den devraldığı andan itibaren Vakıf’ın sesini duyurmak, Malatya’ya daha çok okul yapılmasına öncülük, burs verilen öğrenci sayısını artırmayı sağlayacak kaynakları toplamak için canla, başla çalıştı.
Malatya için yaptığı çalışmalar, kentin valilerinin bile kullandığı şu deyimle onurlandırılmasını sağladı:
- Gökte ay-yıldız, Malatya’da Şaban Taçyıldız.
Prof. Mesut Parlak, ANAP döneminin Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu, İsmet Elgül ve Tülin Ersöz’ün başkanlık dönemlerinde MEV yönetim kurulunda görev alıp, çalışmalara omuz vermeyi sürdürdü. MEV Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Zabcı, vefatını öğrendiği anda şu mesajı paylaştı:
- Başkanlığı döneminde MEV’e “TBMM Üstün Hizmet Ödülü”nü kişiliği ile tek başına kazandıran Şaban başkanımız aramızdan, bu dünyadan erken gitti...
Vakıf’a, Malatya’ya faydası dokunan işlere vesile olduğunda Şaban Abi’den hep şu cümleyi duydum:
- İnsanlık gör...
MEV ve kendisiyle ilgili bazı yorumları okuyunca, sağlıklı günlerinde Kenan Işık’a, sonraları da bana sorardı:
- Gardaş, bah baham eyi bişey mi, kötü bişey mi?
Hayata erken veda etmen “kötü bişey” oldu be Şaban Abi...
Mekanın cennet olsun.