O masada BoeIng Max sancısını konuştular

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) New York’ta düzenlediği gala buluşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, DEİK Başkanı Nail Olpak’ın bulunduğu ana masada Boeing International Başkanı Sir Michael Arthur ile Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da yer aldı.
Aycı ve Arthur, aynı masada buluşunca dünyada tüm havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurduğu Boeing 737 Max konusu açıldı. Aycı, THY ve Boeing ekiplerinin sürekli yakın temas içinde olduğunu belirtti:
- Boeing 737 Max uçaklarımızın sefer dışı olmasından dolayı şirketimizin kaybı 200 milyon doları buluyor. Boeing’in sorunu çözümü konusunda adım atmasını bekliyoruz.
Arthur, Boeing 737 Max’ların yeniden sefere çıkabileceği konusunda iyimser tavır sergiledi:
- Max’ların yeniden uçuşa başlaması konusunda uzak ya da yakın, henüz netleşmiş bir tarih yok. İncelemeler sürüyor.
Aycı, THY’nin Boeing’le uzun vadeli işbirliğini anımsattı:
- Boeing’le uzun vadeye dayanan bir işbirliğimiz var. Max uçakları yüzünden oluşan kaybımız konusunda sizden destek bekliyoruz.
Aycı, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da bir kez de orada özetledi. Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Ross’a döndü:
- Sayın Trump’la ülkelerimiz arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarma konusunda kararlı mesajlar verdik. Bu ticarette Boeing’in de payı büyük. THY’nin Boeing 737 Max’lar konusunda yaşadığı sıkıntı ile yakından ilgilenmenizi bekliyoruz.
Ross, şu yanıtı verdi:
- Konunun ülkelerimiz arasındaki ticarette hayati önem taşıdığının bilincindeyim. Çözüm için desteğe hazırım.
Ross, Aycı’ya kartvizitini uzattı:
- Boeing’le çözüm konusunda yol alınmazsa bana gelin.
Aycı, TAİK galasından ayrılırken konunun üst düzeyde görüşülmesinden memnundu:
Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgilenip, bizi desteklemesi büyük önem taşıyor.
Boeing’in bir mahcubiyet içinde olduğu görülüyor.
Yönetilmesi zor bir konu. Ancak, ortada karşılıklı iyi niyet var.
Aycı, Boeing 737 Max konusunun THY’ye etkisini bir kez daha gözden geçirdi:
Konu bir an önce çözüme kavuşmalı. Çünkü, bilançomuzu olumsuz etkiliyor.
İç hatlarda talebi karşılamamız gerekiyor.
Dış hatlarda yeni destinasyon ve frekanslar aldık, bunlar için adım atılması lazım.
ABD Ticaret Bakanı Ross, THY’nin Max kaynaklı kaybının Boeing tarafından karşılanması konusunda adım atar mı?
Aycı’ya verdiği kartvizit gerçekten kapıyı açar mı?
ABD’YE MOBİLYANIN KİLOSUNU 8.5 DOLARA İHRAÇ EDİYORUZ
NEW York seyahatinin son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleşen sohbet sonrası Peninsula Otel’den ayrılırken Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Malhan ve Terminal Yapı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Delimollaoğlu ile karşılaştım.
Doruk Malhan’a New York’taki showroom’larında işlerinin nasıl gittiğini sordum, yanıtladı:
- Hedeflediğimiz doğrultuda gidiyor.
ABD’ye yıllık ihracatlarını merak ettim, paylaştı:
- 3 milyon dolar civarında.
ABD’yle 100 milyar dolarlık ticaret hedefi çerçevesinde ihracat potansiyeli yüksek görülen 7 sektör arasında mobilyanın da olduğunu anımsattım:
- Mobilya, ABD’ye ihracatta önemli yer tutar mı? Örneğin sizin ABD’ye ihracatta kilo başına değeriniz ne düzeyde?
- Türkiye’nin kilo başına ortalama ihracat geliri 1.4 dolar civarında. Mobilya sektörünün ortalama rakamı 2 doları buluyor. Bizim ABD’ye satışlarımızda kilo başına değer 8-8.5 dolara ulaşıyor.
Mobilya sektör ortalaması kilo başına 8 dolara çıkarsa, ABD’ye ihracatta rolü artar değil mi?
TÜRK EVİ İNŞAATINA DEV FARE GETİRİRLERDİ
CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, İC İçtaş İnşaat İcra Kurulu üyesi Burak Vardan, şirketin ABD Direktörü-Proje Sorumlusu Turgay Tanhan, Cephe Proje Müdürü Onur Zeybek ve İnce İşler Proje Müdürü Esin Pektaş’la New York’ta, Birleşmiş Milletler’in (BM) tam karşısında yükselen Türk Evi inşaatını geziyoruz.
Murat Çeçen, yüzde 70’i tamamlanan inşaatın ihale şartnamesindeki bir maddenin altını çizdi:
- Şartnamede inşaatta çalışan işçilerin sendikalı olması gerektiği yer alıyordu. Biz de bu kurala harfiyen uyduk.
Turgay Tanhan, şartnameye söz konusu maddenin neden konulduğuna işaret etti:
- New York’ta inşaat işçilerinin sendikası çok güçlü. İnşaatında az sayıda bile olsa sendikasız işçi çalıştıran projelerin önünde eylem yapıyorlar.
Eylemin sembolünün dev şişme fare olduğunu belirtti:
- Dev şişme fareyi sendikasız işçi çalıştırılan inşaat projelerinin önüne götürüp, nöbet tutuyorlar.
Murat Çeçen araya girdi:
- Hükümetimiz Türk Evi inşaatının böyle bir eyleme sahne olmasına fırsat vermemek için şartnameye sendika konusunu koydu.
Meslektaşım Hakan Çelik, New York’ta bir inşaatın önünde çektiği dev fareyi gösterince Çeçen şu yorumu yaptı:
- Türk Evi inşaatında sendikasız işçi çalıştırsak aynısını bize de yaparlardı.
O masada BoeIng Max sancısını konuştular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’ta, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katıldı. Masada ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un yanı sıra Boeing International Başkanı Sir Michael Arthur ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da vardı. Masadaki gündem maddesi ise Boeing 737 Max uçaklarının sefer dışı olmasıydı...
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) New York’ta düzenlediği gala buluşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, DEİK Başkanı Nail Olpak’ın bulunduğu ana masada Boeing International Başkanı Sir Michael Arthur ile Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da yer aldı.
Aycı ve Arthur, aynı masada buluşunca dünyada tüm havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurduğu Boeing 737 Max konusu açıldı. Aycı, THY ve Boeing ekiplerinin sürekli yakın temas içinde olduğunu belirtti:
- Boeing 737 Max uçaklarımızın sefer dışı olmasından dolayı şirketimizin kaybı 200 milyon doları buluyor. Boeing’in sorunu çözümü konusunda adım atmasını bekliyoruz.
Arthur, Boeing 737 Max’ların yeniden sefere çıkabileceği konusunda iyimser tavır sergiledi:
- Max’ların yeniden uçuşa başlaması konusunda uzak ya da yakın, henüz netleşmiş bir tarih yok. İncelemeler sürüyor.
Aycı, THY’nin Boeing’le uzun vadeli işbirliğini anımsattı:
- Boeing’le uzun vadeye dayanan bir işbirliğimiz var. Max uçakları yüzünden oluşan kaybımız konusunda sizden destek bekliyoruz.
Aycı, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da bir kez de orada özetledi. Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Ross’a döndü:
- Sayın Trump’la ülkelerimiz arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarma konusunda kararlı mesajlar verdik. Bu ticarette Boeing’in de payı büyük. THY’nin Boeing 737 Max’lar konusunda yaşadığı sıkıntı ile yakından ilgilenmenizi bekliyoruz.
Ross, şu yanıtı verdi:
- Konunun ülkelerimiz arasındaki ticarette hayati önem taşıdığının bilincindeyim. Çözüm için desteğe hazırım.
Ross, Aycı’ya kartvizitini uzattı:
- Boeing’le çözüm konusunda yol alınmazsa bana gelin.
Aycı, TAİK galasından ayrılırken konunun üst düzeyde görüşülmesinden memnundu:
Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgilenip, bizi desteklemesi büyük önem taşıyor.
Boeing’in bir mahcubiyet içinde olduğu görülüyor.
Yönetilmesi zor bir konu. Ancak, ortada karşılıklı iyi niyet var.
Aycı, Boeing 737 Max konusunun THY’ye etkisini bir kez daha gözden geçirdi:
Konu bir an önce çözüme kavuşmalı. Çünkü, bilançomuzu olumsuz etkiliyor.
İç hatlarda talebi karşılamamız gerekiyor.
Dış hatlarda yeni destinasyon ve frekanslar aldık, bunlar için adım atılması lazım.
ABD Ticaret Bakanı Ross, THY’nin Max kaynaklı kaybının Boeing tarafından karşılanması konusunda adım atar mı?
Aycı’ya verdiği kartvizit gerçekten kapıyı açar mı?
ABD’YE MOBİLYANIN KİLOSUNU 8.5 DOLARA İHRAÇ EDİYORUZ
NEW York seyahatinin son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleşen sohbet sonrası Peninsula Otel’den ayrılırken Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Malhan ve Terminal Yapı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Delimollaoğlu ile karşılaştım.
Doruk Malhan’a New York’taki showroom’larında işlerinin nasıl gittiğini sordum, yanıtladı:
- Hedeflediğimiz doğrultuda gidiyor.
ABD’ye yıllık ihracatlarını merak ettim, paylaştı:
- 3 milyon dolar civarında.
ABD’yle 100 milyar dolarlık ticaret hedefi çerçevesinde ihracat potansiyeli yüksek görülen 7 sektör arasında mobilyanın da olduğunu anımsattım:
- Mobilya, ABD’ye ihracatta önemli yer tutar mı? Örneğin sizin ABD’ye ihracatta kilo başına değeriniz ne düzeyde?
- Türkiye’nin kilo başına ortalama ihracat geliri 1.4 dolar civarında. Mobilya sektörünün ortalama rakamı 2 doları buluyor. Bizim ABD’ye satışlarımızda kilo başına değer 8-8.5 dolara ulaşıyor.
Mobilya sektör ortalaması kilo başına 8 dolara çıkarsa, ABD’ye ihracatta rolü artar değil mi?
TÜRK EVİ İNŞAATINA DEV FARE GETİRİRLERDİ
CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, İC İçtaş İnşaat İcra Kurulu üyesi Burak Vardan, şirketin ABD Direktörü-Proje Sorumlusu Turgay Tanhan, Cephe Proje Müdürü Onur Zeybek ve İnce İşler Proje Müdürü Esin Pektaş’la New York’ta, Birleşmiş Milletler’in (BM) tam karşısında yükselen Türk Evi inşaatını geziyoruz.
Murat Çeçen, yüzde 70’i tamamlanan inşaatın ihale şartnamesindeki bir maddenin altını çizdi:
- Şartnamede inşaatta çalışan işçilerin sendikalı olması gerektiği yer alıyordu. Biz de bu kurala harfiyen uyduk.
Turgay Tanhan, şartnameye söz konusu maddenin neden konulduğuna işaret etti:
- New York’ta inşaat işçilerinin sendikası çok güçlü. İnşaatında az sayıda bile olsa sendikasız işçi çalıştıran projelerin önünde eylem yapıyorlar.
Eylemin sembolünün dev şişme fare olduğunu belirtti:
- Dev şişme fareyi sendikasız işçi çalıştırılan inşaat projelerinin önüne götürüp, nöbet tutuyorlar.
Murat Çeçen araya girdi:
- Hükümetimiz Türk Evi inşaatının böyle bir eyleme sahne olmasına fırsat vermemek için şartnameye sendika konusunu koydu.
Meslektaşım Hakan Çelik, New York’ta bir inşaatın önünde çektiği dev fareyi gösterince Çeçen şu yorumu yaptı:
- Türk Evi inşaatında sendikasız işçi çalıştırsak aynısını bize de yaparlardı.