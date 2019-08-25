MESS, ‘model fabrika’ ile 40 bin işçiye ‘sınıf’ atlatacak

- Yeni nesil işveren sendikacılığı yapmalıyız. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümü dikkate alarak yeni yol haritamızı çizmeliyiz.
O dönemde bu yaklaşıma uygun atılan adımlardan biri şu oldu:
- MESS olarak kendi kaynaklarımızla bir teknoloji merkezi kuralım, üye şirketlerimizin hizmetine açalım.
Teknoloji merkezi konusunda hazırlıklar yapılırken işin çerçevesi büyüdü:
- Bir model fabrika kuralım. Özellikle KOBİ düzeyindeki üyelerimizin mavi yakalı çalışanlarının eğitimine kapı açalım.
MESS yönetimi “model fabrika” konusunu bir yandan üyelerine açarken, diğer yandan yer belirlemede şu yöntemi izledi:
- Model fabrikayı kurmak için önceliğimiz ucuz arsa değil, üyelerimizin çoğunluğuna mesafesi olacak.
Bu anlayışla adres belirlendi:
- MESS, kendi kaynaklarını kullanarak Ataşehir’in (İstanbul) merkezinde bir arsa aldı.
Arsanın alımıyla birlikte model fabrika adımları hızlandı:
- 7 bin metrekarelik model fabrika, tüm metal sektörünü kapsayacak. Dünyada en büyükler arasında yerini alacak.
Model fabrika tasarlanırken endüstri 4.0 düzeyinde üretim planlandı, hedef belirlendi:
- MESS’in model fabrikasında yılda üye şirketlerin 35-40 bin mavi yakalı personelini endüstri 4.0’a göre eğitecek. Yeni dönem üretim modeline geçişe hazırlayacak.
Bu hazırlıklar yapılırken şu anlayıştan hareket edildi:
- “Fabrikalarda robotlar, yani ‘metal yaka’lar öne çıkacak, mevcut mavi yakalılar işsiz kalacak” diyerek dönüşümü beklemek yerine mevcut personeli yeni döneme hazırlamak gerekiyor.
Özgür Burak Akkol, MESS’de Başkanlık görevini devralınca model fabrikaya daha da odaklandı:
- Endüstri 4.0 dünyada yeni bir yarış başlattı. Bu yarışa adapte olan kazanacak.
2020’nin haziran ayında hizmete girecek model fabrikanın maliyeti konusunda yönetim kurulu bilgilendirildi:
- Robot kollardan konveyör ve stoktan bantlara parça taşıyan araçlara kadar birçok bölüm oldukça uygun fiyatlarla alındı. Bazı parçalar bağışla sağlandı. Yine de şu ana kadar 200 milyon lira harcadık.
MESS’e üye 215 şirket model fabrikayı, örnek üretim, personel eğitimi gibi alanlarda kullanacağı için memnuniyetle karşılıyor...
MESS’le sözleşme masasına oturan işçi sendikaları, “İşveren sendikası, üyelerimizin yeni üretim modeline göre eğitiyor, işlerini kaybetmemeleri için çaba harcıyor” diye düşünür mü?
İşçi sendikaları, “Bırak model fabrikayı, işçiye daha iyi ücret ver” der mi?
130 BİN İŞÇİNİN ‘TAMAMLAYICI SİGORTA’SINI MESS ÖDÜYOR
KOÇ Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, MESS yönetimine girdiğinde şu öneriyi gündeme getirdi:
- MESS üyesi iş yerlerinde çalışan mavi yakalıların “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nı işveren sendikası olarak biz yapıp, ödeyelim. Yılda işçi başına 500 lira ödeyeceğiz. İşçilere özel hastanelerin yüzde 95’inin kapısı açılacak.
Bazı şirketlerden itiraz geldi:
- Bu durumda beyaz yakalıları da bizim ödememiz gerekecek. Bize ekstra yük çıkarmayın.
Karşı çıkan şirketlerin büyük bölümü ikna edildikten sonra MESS, 130 bin yakın mavi yakalı işçinin “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nı 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesine koydu. Bu sigortaya 105 milyon lira bütçe ayırdı. Akkol, MESS Başkanlığı’nı devralınca sigortanın etkisini merak etti, şu bilgiyi aldı:
- 130 bin işçi, yaptırdığımız sigorta sayesinde özel hastanelerin yüzde 95’inde sağlık hizmeti alabilir hale geldi. MESS’e üye iş yerlerinde mavi yakalıların iş değiştirme sıklığı yarı yarıya azaldı.
Kısa süre önce Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanlığı görevini de devralan Akkol, şunu düşündü:
- TİSK üyesi diğer işveren sendikaları da “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nda MESS modeline geçse, 2 milyon mavi yakalı bu önemli fırsatı yakalamış olur.
Diğer işveren sendikaları bu adımı atar mı?
5 BİN MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİNE BURS
MESS ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, MESS yönetimine girdiği ilk günlerden itibaren işçi-işveren ilişkisine bakışını şöyle paylaştı:
- Bir işçinin işini içten yapması ile işten atılma korkusu yaşayarak yapması arasında büyük fark vardır. Benimsenerek yapılan işte verim ve kalite yüksek olur.
MESS’in üye iş yerlerinde çalışan mavi yakalıların meslek lisesindeki çocuklarına burs vermesinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti:
- Çocuğu sendikamızdan burs alan işçinin çalıştığı işyerine aidiyeti artar.
Başkanlığı devraldığında burs verilerine baktı:
- Sendikamız şu anda 5 bin meslek lisesi öğrencisine yılda 10 x 250 lira burs veriyor. 4 yılda bursa ayırdığımız kaynak 20 milyon lirayı buldu.
Burs için yeni hedefi de koydu:
- Burs verdiğimiz meslek lisesi öğrencisi sayısı 15 bini bulacak.
Meslek lisesi öğrencilerine burs, ara eleman sıkıntısının çözümüne de katkı yapar mı?
MESS, ‘model fabrika’ ile 40 bin işçiye ‘sınıf’ atlatacak
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) yeni Başkanı Özgür Burak Akkol, önceki Başkan Kudret Önen döneminde girdiği yönetim kurulunda şu görüşünü ortaya koydu:
- Yeni nesil işveren sendikacılığı yapmalıyız. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümü dikkate alarak yeni yol haritamızı çizmeliyiz.
O dönemde bu yaklaşıma uygun atılan adımlardan biri şu oldu:
- MESS olarak kendi kaynaklarımızla bir teknoloji merkezi kuralım, üye şirketlerimizin hizmetine açalım.
Teknoloji merkezi konusunda hazırlıklar yapılırken işin çerçevesi büyüdü:
- Bir model fabrika kuralım. Özellikle KOBİ düzeyindeki üyelerimizin mavi yakalı çalışanlarının eğitimine kapı açalım.
MESS yönetimi “model fabrika” konusunu bir yandan üyelerine açarken, diğer yandan yer belirlemede şu yöntemi izledi:
- Model fabrikayı kurmak için önceliğimiz ucuz arsa değil, üyelerimizin çoğunluğuna mesafesi olacak.
Bu anlayışla adres belirlendi:
- MESS, kendi kaynaklarını kullanarak Ataşehir’in (İstanbul) merkezinde bir arsa aldı.
Arsanın alımıyla birlikte model fabrika adımları hızlandı:
- 7 bin metrekarelik model fabrika, tüm metal sektörünü kapsayacak. Dünyada en büyükler arasında yerini alacak.
Model fabrika tasarlanırken endüstri 4.0 düzeyinde üretim planlandı, hedef belirlendi:
- MESS’in model fabrikasında yılda üye şirketlerin 35-40 bin mavi yakalı personelini endüstri 4.0’a göre eğitecek. Yeni dönem üretim modeline geçişe hazırlayacak.
Bu hazırlıklar yapılırken şu anlayıştan hareket edildi:
- “Fabrikalarda robotlar, yani ‘metal yaka’lar öne çıkacak, mevcut mavi yakalılar işsiz kalacak” diyerek dönüşümü beklemek yerine mevcut personeli yeni döneme hazırlamak gerekiyor.
Özgür Burak Akkol, MESS’de Başkanlık görevini devralınca model fabrikaya daha da odaklandı:
- Endüstri 4.0 dünyada yeni bir yarış başlattı. Bu yarışa adapte olan kazanacak.
2020’nin haziran ayında hizmete girecek model fabrikanın maliyeti konusunda yönetim kurulu bilgilendirildi:
- Robot kollardan konveyör ve stoktan bantlara parça taşıyan araçlara kadar birçok bölüm oldukça uygun fiyatlarla alındı. Bazı parçalar bağışla sağlandı. Yine de şu ana kadar 200 milyon lira harcadık.
MESS’e üye 215 şirket model fabrikayı, örnek üretim, personel eğitimi gibi alanlarda kullanacağı için memnuniyetle karşılıyor...
MESS’le sözleşme masasına oturan işçi sendikaları, “İşveren sendikası, üyelerimizin yeni üretim modeline göre eğitiyor, işlerini kaybetmemeleri için çaba harcıyor” diye düşünür mü?
İşçi sendikaları, “Bırak model fabrikayı, işçiye daha iyi ücret ver” der mi?
130 BİN İŞÇİNİN ‘TAMAMLAYICI SİGORTA’SINI MESS ÖDÜYOR
KOÇ Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, MESS yönetimine girdiğinde şu öneriyi gündeme getirdi:
- MESS üyesi iş yerlerinde çalışan mavi yakalıların “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nı işveren sendikası olarak biz yapıp, ödeyelim. Yılda işçi başına 500 lira ödeyeceğiz. İşçilere özel hastanelerin yüzde 95’inin kapısı açılacak.
Bazı şirketlerden itiraz geldi:
- Bu durumda beyaz yakalıları da bizim ödememiz gerekecek. Bize ekstra yük çıkarmayın.
Karşı çıkan şirketlerin büyük bölümü ikna edildikten sonra MESS, 130 bin yakın mavi yakalı işçinin “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nı 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesine koydu. Bu sigortaya 105 milyon lira bütçe ayırdı. Akkol, MESS Başkanlığı’nı devralınca sigortanın etkisini merak etti, şu bilgiyi aldı:
- 130 bin işçi, yaptırdığımız sigorta sayesinde özel hastanelerin yüzde 95’inde sağlık hizmeti alabilir hale geldi. MESS’e üye iş yerlerinde mavi yakalıların iş değiştirme sıklığı yarı yarıya azaldı.
Kısa süre önce Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanlığı görevini de devralan Akkol, şunu düşündü:
- TİSK üyesi diğer işveren sendikaları da “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nda MESS modeline geçse, 2 milyon mavi yakalı bu önemli fırsatı yakalamış olur.
Diğer işveren sendikaları bu adımı atar mı?
5 BİN MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİNE BURS
MESS ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, MESS yönetimine girdiği ilk günlerden itibaren işçi-işveren ilişkisine bakışını şöyle paylaştı:
- Bir işçinin işini içten yapması ile işten atılma korkusu yaşayarak yapması arasında büyük fark vardır. Benimsenerek yapılan işte verim ve kalite yüksek olur.
MESS’in üye iş yerlerinde çalışan mavi yakalıların meslek lisesindeki çocuklarına burs vermesinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti:
- Çocuğu sendikamızdan burs alan işçinin çalıştığı işyerine aidiyeti artar.
Başkanlığı devraldığında burs verilerine baktı:
- Sendikamız şu anda 5 bin meslek lisesi öğrencisine yılda 10 x 250 lira burs veriyor. 4 yılda bursa ayırdığımız kaynak 20 milyon lirayı buldu.
Burs için yeni hedefi de koydu:
- Burs verdiğimiz meslek lisesi öğrencisi sayısı 15 bini bulacak.
Meslek lisesi öğrencilerine burs, ara eleman sıkıntısının çözümüne de katkı yapar mı?