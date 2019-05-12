Hyundai 350 milyon Euro’ya Alikahya’da 4 yeni model üretecek

- Ülkemizde üretim kapasitenizi artırmanızı, daha katma değerli modeller üretmenizi bekliyoruz.
Hyundai heyeti, Türkiye’deki ortakları Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’ın da hazır bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu yanıtı verdi:
- Alikahya’daki (İzmit) fabrikamızda bir SUV modeli üretmeyi planlıyoruz. Ancak, bazı segmentlerle ilgili olarak Türkiye pazarında önümüzün açılması lazım.
Görüşme sonrasında Kibar’a SUV üretimi konusunu sordum, şu yanıtı aldım:
- Biz zaten 2021 başlarında SUV modeli üretmek üzere hazırlıkları gündemimize aldık.
Ali Kibar ve Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ile hafta içinde karşılaşınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’la geçen yıl Seul’de gerçekleşen görüşmede konuşulanları anımsattım. Kibar, detayları anlattı:
- Alikahya’da 350 milyon Euro’luk yatırım yapıyoruz. Birinci faz Kasım 2019’da tamamlanacak. Yeni jenerasyon i10’u üretmeye başlayacağız.
Yatırımın boyutuna işaret etti:
- Bu ortamda 350 milyon Euro’luk yatırımı sürdürüyor olmak önemli bir iş. Gerçekten büyük bir yatırım.
Ardından ekledi:
- Alikahya’da bu yatırım çerçevesinde toplam 4 model üreteceğiz. Bunlardan biri SUV modeli olacak. Bir spor otomobil ile yarı hibrit modelimiz de aynı yatırım kapsamında üretilecek. SUV’un yanısıra bir de CUV modelimiz Alikahya’daki üretim bantlarımızdan çıkacak.
Bu noktada ihracata değindi:
- Avrupa’ya artık dizel otomobil gitmiyor. Şu anda benzinli araç ihraç ediyoruz. Yeni üreteceğimiz hibrit araçların ihracatı da söz konusu olacak. 2018’de ihracatımız yüzde 92’yi buldu.
İç pazardaki yavaşlamaya dikkat çekti:
- İç pazarda hareketliliği sağlamak için sektörümüze dönük ÖTV indirimlerinin sürdürülmesinde yarar var.
Güney Koreli Hyundai’nin Türkiye’deki ortağı Kibar Holding’le birlikte başlattığı 350 milyon Euro’luk yatırım, ekonomide sıkıntılı günler yaşanırken büyük önem taşıyor.
Hyundai’nin bu adımı, yerli-yabancı diğer yatırımcılar açısından önemli işaret anlamına geliyor...
ASSAN HANİL, MERCEDES İÇİN AKSARAY’A DA GİTTİ
KİBAR Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’a Assan Hanil’i anımsattı. Kibar, paylaştı:
- Otomotiv yan sanayi şirketimiz Assan Hanil, Aksaray’daki Mercedes Kamyon’a parça üretmek üzere yatırıma başladı.
Yatırımın boyutunu sordum, şu yanıtı verdi:
- Belki kimilerine göre küçük sayılabilir, 15 milyon Euro.
Kayabaşı, şirketin ortaklık yapısına işaret etti:
- Assan Hanil’de Koreli ortağımızın payı yüzde 40.
AMBALAJDA 65 MİLYON EURO YATIRIM YAPTIK
ALİ Kibar, grup şirketlerinin yatırımlarını aralıksız sürdürdüğüne bir örnek de ambalajdan verdi:
- İspak Esnek Ambalaj şirketimiz de 65 milyon Euro’luk yatırımını tamamladı. Ambalaj tesislerimiz endüstri 4.0’ı yakaladı.
Haluk Kayabaşı, çevreye saygıya işaret etti:
- İspak’ta geri dönüşüm tesisi de kurduk. Örneğin, üretimde ortaya çıkan solventi geri kazanıyoruz.
ALÜMİNYUMA TEMİZ ENERJİ İÇİN MANAVGAT BARAJI’NI ALMIŞTIK
ALİ Kibar, Assan Alüminyum’a işaret etti:
- Alüminyum folyoda Avrupa’da ilk 2’deyiz. Levha üretiminde de ilk 4 arasındayız. Yılda 300 bin ton levha, 100 bin ton folyo üretiyoruz.
Alüminyum üretiminde temiz enerjiye yöneldiklerini belirtti:
- 3 yıl önce Manavgat Barajı’nı 113 milyon Euro’ya aldık. 48 megavat elektrik üretimi kapasitesi var. Temiz enerji konusu global müşterilerimiz için önemli bir özellik.
Haluk Kayabaşı, alüminyumda geri dönüşüm tesisine dikkat çekti:
- Geri dönüşüm tesisi ile birlikte üretimde yüzde 15-20 hurda alüminyum kullanır olduk.
Kibar, alüminyumda yeni alaşımlar geliştirip ihracata ağırlık verdiklerini vurguladı:
- Alüminyum levha ve folyoda ihracat oranımız yüzde 82’yi buldu. 750 milyon dolarlık ihracatımız var.
İHRACATI 2.5, CİROSU 7.1 MİLYAR DOLAR
ALİ Kibar’a Kibar Holding bünyesindeki şirketlerin toplam ihracatını sordum, yanıtladı:
- 3’üncü ülke işlerimiz hariç, 2.5 milyar dolar.
Haluk Kayabaşı, 3’üncü ülke işlerini açtı:
- İsviçre’deki Kibar International adlı şirketimiz üzerinden yurtdışında demir-çelik ticareti yapıyoruz. İş hacmi 800 milyon doları buluyor.
Grubun toplam cirosunu merak ettim, Kibar paylaştı:
- 2018 ciromuz 6.8 milyar dolardı.
Kayabaşı, bu yılki hedefe işaret etti:
- 2019 için ciroyu 7.1 milyar olarak planladık. Bu dönemde dolar bazında büyüme hedefleyen nadir gruplar arasındayız.
GIDADA 100 MİLYON DOLARI YAKALADIK
ALİ Kibar, Assan Gıda’nın atılımlarının altını çizdi:
- Ketçap, mayonez ve çeşitli soslar üreten Assan Gıda, farklı bir sos çeşidi ile Çin’e de girdi.
Şirketin sözleşmeli çiftçilik modeliyle ürün aldığını vurguladı:
- Çiftçinin su tüketimini yüzde 50 azaltmasını sağladık. Tarım ilacı kalıntısını önledik.
Gıdada çift haneli büyümeyi sürdüreceklerini kaydetti:
- Gıda işimizin hacmi 100 milyon dolar düzeyine çıktı.
Hyundai 350 milyon Euro’ya Alikahya’da 4 yeni model üretecek
Geçen yıl nisan ayı sonları, Seul... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti sırasında kabul ettiği Hyundai Motor Company Başkanvekili Euisun Chung başkanlığındaki heyete şu çağrıyı yaptı:
- Ülkemizde üretim kapasitenizi artırmanızı, daha katma değerli modeller üretmenizi bekliyoruz.
Hyundai heyeti, Türkiye’deki ortakları Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’ın da hazır bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu yanıtı verdi:
- Alikahya’daki (İzmit) fabrikamızda bir SUV modeli üretmeyi planlıyoruz. Ancak, bazı segmentlerle ilgili olarak Türkiye pazarında önümüzün açılması lazım.
Görüşme sonrasında Kibar’a SUV üretimi konusunu sordum, şu yanıtı aldım:
- Biz zaten 2021 başlarında SUV modeli üretmek üzere hazırlıkları gündemimize aldık.
Ali Kibar ve Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ile hafta içinde karşılaşınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’la geçen yıl Seul’de gerçekleşen görüşmede konuşulanları anımsattım. Kibar, detayları anlattı:
- Alikahya’da 350 milyon Euro’luk yatırım yapıyoruz. Birinci faz Kasım 2019’da tamamlanacak. Yeni jenerasyon i10’u üretmeye başlayacağız.
Yatırımın boyutuna işaret etti:
- Bu ortamda 350 milyon Euro’luk yatırımı sürdürüyor olmak önemli bir iş. Gerçekten büyük bir yatırım.
Ardından ekledi:
- Alikahya’da bu yatırım çerçevesinde toplam 4 model üreteceğiz. Bunlardan biri SUV modeli olacak. Bir spor otomobil ile yarı hibrit modelimiz de aynı yatırım kapsamında üretilecek. SUV’un yanısıra bir de CUV modelimiz Alikahya’daki üretim bantlarımızdan çıkacak.
Bu noktada ihracata değindi:
- Avrupa’ya artık dizel otomobil gitmiyor. Şu anda benzinli araç ihraç ediyoruz. Yeni üreteceğimiz hibrit araçların ihracatı da söz konusu olacak. 2018’de ihracatımız yüzde 92’yi buldu.
İç pazardaki yavaşlamaya dikkat çekti:
- İç pazarda hareketliliği sağlamak için sektörümüze dönük ÖTV indirimlerinin sürdürülmesinde yarar var.
Güney Koreli Hyundai’nin Türkiye’deki ortağı Kibar Holding’le birlikte başlattığı 350 milyon Euro’luk yatırım, ekonomide sıkıntılı günler yaşanırken büyük önem taşıyor.
Hyundai’nin bu adımı, yerli-yabancı diğer yatırımcılar açısından önemli işaret anlamına geliyor...
ASSAN HANİL, MERCEDES İÇİN AKSARAY’A DA GİTTİ
KİBAR Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’a Assan Hanil’i anımsattı. Kibar, paylaştı:
- Otomotiv yan sanayi şirketimiz Assan Hanil, Aksaray’daki Mercedes Kamyon’a parça üretmek üzere yatırıma başladı.
Yatırımın boyutunu sordum, şu yanıtı verdi:
- Belki kimilerine göre küçük sayılabilir, 15 milyon Euro.
Kayabaşı, şirketin ortaklık yapısına işaret etti:
- Assan Hanil’de Koreli ortağımızın payı yüzde 40.
AMBALAJDA 65 MİLYON EURO YATIRIM YAPTIK
ALİ Kibar, grup şirketlerinin yatırımlarını aralıksız sürdürdüğüne bir örnek de ambalajdan verdi:
- İspak Esnek Ambalaj şirketimiz de 65 milyon Euro’luk yatırımını tamamladı. Ambalaj tesislerimiz endüstri 4.0’ı yakaladı.
Haluk Kayabaşı, çevreye saygıya işaret etti:
- İspak’ta geri dönüşüm tesisi de kurduk. Örneğin, üretimde ortaya çıkan solventi geri kazanıyoruz.
ALÜMİNYUMA TEMİZ ENERJİ İÇİN MANAVGAT BARAJI’NI ALMIŞTIK
ALİ Kibar, Assan Alüminyum’a işaret etti:
- Alüminyum folyoda Avrupa’da ilk 2’deyiz. Levha üretiminde de ilk 4 arasındayız. Yılda 300 bin ton levha, 100 bin ton folyo üretiyoruz.
Alüminyum üretiminde temiz enerjiye yöneldiklerini belirtti:
- 3 yıl önce Manavgat Barajı’nı 113 milyon Euro’ya aldık. 48 megavat elektrik üretimi kapasitesi var. Temiz enerji konusu global müşterilerimiz için önemli bir özellik.
Haluk Kayabaşı, alüminyumda geri dönüşüm tesisine dikkat çekti:
- Geri dönüşüm tesisi ile birlikte üretimde yüzde 15-20 hurda alüminyum kullanır olduk.
Kibar, alüminyumda yeni alaşımlar geliştirip ihracata ağırlık verdiklerini vurguladı:
- Alüminyum levha ve folyoda ihracat oranımız yüzde 82’yi buldu. 750 milyon dolarlık ihracatımız var.
İHRACATI 2.5, CİROSU 7.1 MİLYAR DOLAR
ALİ Kibar’a Kibar Holding bünyesindeki şirketlerin toplam ihracatını sordum, yanıtladı:
- 3’üncü ülke işlerimiz hariç, 2.5 milyar dolar.
Haluk Kayabaşı, 3’üncü ülke işlerini açtı:
- İsviçre’deki Kibar International adlı şirketimiz üzerinden yurtdışında demir-çelik ticareti yapıyoruz. İş hacmi 800 milyon doları buluyor.
Grubun toplam cirosunu merak ettim, Kibar paylaştı:
- 2018 ciromuz 6.8 milyar dolardı.
Kayabaşı, bu yılki hedefe işaret etti:
- 2019 için ciroyu 7.1 milyar olarak planladık. Bu dönemde dolar bazında büyüme hedefleyen nadir gruplar arasındayız.
GIDADA 100 MİLYON DOLARI YAKALADIK
ALİ Kibar, Assan Gıda’nın atılımlarının altını çizdi:
- Ketçap, mayonez ve çeşitli soslar üreten Assan Gıda, farklı bir sos çeşidi ile Çin’e de girdi.
Şirketin sözleşmeli çiftçilik modeliyle ürün aldığını vurguladı:
- Çiftçinin su tüketimini yüzde 50 azaltmasını sağladık. Tarım ilacı kalıntısını önledik.
Gıdada çift haneli büyümeyi sürdüreceklerini kaydetti:
- Gıda işimizin hacmi 100 milyon dolar düzeyine çıktı.