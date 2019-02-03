Belediye, yatırıma ‘arsa birleştirme’ takozu koydu

Tepe’ler yatırım hazırlığına giriştiğinde arsa konusunda şok yaşadı:
- Arnavutköy Belediyesi, bizim arsayı yandakilerle birleştirmiş, 4 dönüme çıkarmıştı. Tanımadığımız 3 kişi ile arsa ortağı olmuştuk.
Sultan Tepe, belediyenin bu kararı nasıl aldığını araştırmaya koyuldu, hukukçular İmar Yasası’nın “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” başlıklı bölümündeki maddeyi buldu:
◊ İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir.
Tepe, Arnavutköy Belediyesi’ne başvurdu:
- 3 dönümlük arsamız bizim için yeterliydi. Mevcut şirket idari binamızı ortak kullanarak burada üretim yapabilecektik.
Belediyedeki yetkililer yanıt verdi:
- Arsa 4 dönüme re’sen çıkarıldı. İsterseniz diğer 3 ortağın payını satın alın.
Tepe, belediyenin arsaları birleştirme kararına karşı dava açmayı yeğledi. Mahkeme karar verdi:
- Belediye arsa birleştirme kararında uygulamayı durdursun.
Mahkeme kararı böyle çıktı ama Tepe fazla sevinemedi. Çünkü, hukukçuları şu bilgiyi verdi:
- Arnavutköy Belediyesi, mahkemenin bizim lehimize verdiği karara itiraz edecek. Dolayısıyla, belediye kendi kararının peşini bırakmayacak.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi olan Sultan Tepe, konuyu geçenlerde İSO’nun Meclis toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a açtı:
- Arnavutköy Belediyesi’nin bizim arsamızla ilgili keyfi uygulamasından vazgeçmesini istiyorum. Çünkü, Amerikalılar ile yapacağımız yatırımı engelliyor.
Albayrak, notunu alıp, şu yanıtı verdi:
- Belediye sizi çok sinirlendirmiş. Durumu araştıracağım.
Tepe, yönetiminde bulunduğu İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Başkan Yardımcısı Fatih Bilici ve Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Demir’in olduğu buluşmada konuyu bana da anlatıp ekledi:
- Arnavutköy Belediyesi’nin re’sen arsa birleştirmesi sadece bizim değil, bölgedeki başka iş insanlarının da sorunu.
Tepar’ın nitelikli-teknik tekstil üretimi yaptığını vurguladı:
- Yeni yatırımla o tesisten yılda 5.5 milyon dolarlık ihracat yapacaktık.
Yatırımı frenleyen “arsa birleştirme” kararının gözden geçirilmesi gerekmez mi?
EK VERGİ TEKNİK TEKSTİL İHRACATI İÇİN DARBE OLDU
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, ithal iplikte ek verginin 3 yıl önce bittiğini belirtip, yeni kararı irdeledi:
- Pamuk ipliği için ek gümrük vergisini bekliyorduk, iyi oldu. Ama...
Sözü İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe aldı:
- Tekstüre filament ipliğe de ek vegi geldi. Bu bize büyük darbe oldu. Çünkü, yüzde 35 vergi vardı. Üstüne 8 puan daha geldi.
Teknik tekstil ihracatına işaret etti:
- Teknik tekstil ihracatımız
1.7 milyar dolar. Tekstüre filament ipliğe yüzde 8 ek vergi, ihracatta rekabet gücümüzü zayıflatır.
KUTUP AYISI TÜYÜ GİBİ İPLİK ÜRETİYOR
İTHİB ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi, Tepar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Tepe, Kutup Ayısı tüylerinin incelenmesiyle geliştirilen iplik teknolojisini anlattı:
- Kutup ayısı tüyü incelendiğinde, içinin boş olduğu görüldü. Bunun üzerine dünyada içi boş (hollow) iplik geliştirildi. Bu ipliği ilk üretenler Japonya ve Kore oldu.
Thermolite markalı bu iplikleri Türkiye’de Tepar’ın ürettiğini vurguladı:
- Bu ipliklerin lif yapısındaki çekirdek boşluklar, giysinin daha sıcak ve konforlu olmasını sağlıyor.
Söz konusu ipliklerin kayak elbiselerini geliştirdiğini kaydetti:
- Kayak elbiseleri bu teknoloji ile 2 kiloya kadar indi.
PATRONLARA GÖRE İŞSİZLİK YOK GİBİ
AKDENİZ Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Onursal Başkanı Bülent Aymen davet etti, bir grup iş insanı buluştu. Katılanlardan bazıları şöyleydi:
Ahmet Akbalık, İsmet Güral, Kemal Güneş, Faruk Kayar, Oğuz Satıcı, İmam Altınbaş, Ruşen Çetin, Hayri Uğur...
Masadaki bir öğretim üyesi ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken şu cümleyi kullandı:
- Bana göre işsizlik yüzde 18’i buluyor.
Namet Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kayar
itiraz etti:
- Düzce’de 80 milyon dolarlık yeni yatırım yapıyoruz. Eleman bulmakta zorlanıyoruz. İşsizlik asla o kadar yüksek boyutta değil.
Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral da yakındı:
- Kütahya’da 200 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Eleman ararken meslek yüksek okulundan başladık. İlkokul mezununa kadar indik. Eleman bulamıyoruz.
Bu durum, iş arayan ile eleman arayanın yolunun doğru noktada kesişemediğini gösteriyor.
Belediye, yatırıma ‘arsa birleştirme’ takozu koydu
TEPAR Tekstil’in patronları Sultan Tepe ve Hasan Tepe, 7 yıl önce Hadımköy’deki fabrikaya bitişik 3 dönümlük arsayı, “İleride ek veya yeni yatırım yaparız” niyetiyle aldı. Aradan 5-6 yıl geçti, bir ABD’li şirketle o arsaya yatırım yapma kararı verildi.
Tepe’ler yatırım hazırlığına giriştiğinde arsa konusunda şok yaşadı:
- Arnavutköy Belediyesi, bizim arsayı yandakilerle birleştirmiş, 4 dönüme çıkarmıştı. Tanımadığımız 3 kişi ile arsa ortağı olmuştuk.
Sultan Tepe, belediyenin bu kararı nasıl aldığını araştırmaya koyuldu, hukukçular İmar Yasası’nın “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” başlıklı bölümündeki maddeyi buldu:
◊ İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir.
Tepe, Arnavutköy Belediyesi’ne başvurdu:
- 3 dönümlük arsamız bizim için yeterliydi. Mevcut şirket idari binamızı ortak kullanarak burada üretim yapabilecektik.
Belediyedeki yetkililer yanıt verdi:
- Arsa 4 dönüme re’sen çıkarıldı. İsterseniz diğer 3 ortağın payını satın alın.
Tepe, belediyenin arsaları birleştirme kararına karşı dava açmayı yeğledi. Mahkeme karar verdi:
- Belediye arsa birleştirme kararında uygulamayı durdursun.
Mahkeme kararı böyle çıktı ama Tepe fazla sevinemedi. Çünkü, hukukçuları şu bilgiyi verdi:
- Arnavutköy Belediyesi, mahkemenin bizim lehimize verdiği karara itiraz edecek. Dolayısıyla, belediye kendi kararının peşini bırakmayacak.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi olan Sultan Tepe, konuyu geçenlerde İSO’nun Meclis toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a açtı:
- Arnavutköy Belediyesi’nin bizim arsamızla ilgili keyfi uygulamasından vazgeçmesini istiyorum. Çünkü, Amerikalılar ile yapacağımız yatırımı engelliyor.
Albayrak, notunu alıp, şu yanıtı verdi:
- Belediye sizi çok sinirlendirmiş. Durumu araştıracağım.
Tepe, yönetiminde bulunduğu İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Başkan Yardımcısı Fatih Bilici ve Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Demir’in olduğu buluşmada konuyu bana da anlatıp ekledi:
- Arnavutköy Belediyesi’nin re’sen arsa birleştirmesi sadece bizim değil, bölgedeki başka iş insanlarının da sorunu.
Tepar’ın nitelikli-teknik tekstil üretimi yaptığını vurguladı:
- Yeni yatırımla o tesisten yılda 5.5 milyon dolarlık ihracat yapacaktık.
Yatırımı frenleyen “arsa birleştirme” kararının gözden geçirilmesi gerekmez mi?
EK VERGİ TEKNİK TEKSTİL İHRACATI İÇİN DARBE OLDU
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, ithal iplikte ek verginin 3 yıl önce bittiğini belirtip, yeni kararı irdeledi:
- Pamuk ipliği için ek gümrük vergisini bekliyorduk, iyi oldu. Ama...
Sözü İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe aldı:
- Tekstüre filament ipliğe de ek vegi geldi. Bu bize büyük darbe oldu. Çünkü, yüzde 35 vergi vardı. Üstüne 8 puan daha geldi.
Teknik tekstil ihracatına işaret etti:
- Teknik tekstil ihracatımız
1.7 milyar dolar. Tekstüre filament ipliğe yüzde 8 ek vergi, ihracatta rekabet gücümüzü zayıflatır.
KUTUP AYISI TÜYÜ GİBİ İPLİK ÜRETİYOR
İTHİB ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi, Tepar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Tepe, Kutup Ayısı tüylerinin incelenmesiyle geliştirilen iplik teknolojisini anlattı:
- Kutup ayısı tüyü incelendiğinde, içinin boş olduğu görüldü. Bunun üzerine dünyada içi boş (hollow) iplik geliştirildi. Bu ipliği ilk üretenler Japonya ve Kore oldu.
Thermolite markalı bu iplikleri Türkiye’de Tepar’ın ürettiğini vurguladı:
- Bu ipliklerin lif yapısındaki çekirdek boşluklar, giysinin daha sıcak ve konforlu olmasını sağlıyor.
Söz konusu ipliklerin kayak elbiselerini geliştirdiğini kaydetti:
- Kayak elbiseleri bu teknoloji ile 2 kiloya kadar indi.
PATRONLARA GÖRE İŞSİZLİK YOK GİBİ
AKDENİZ Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Onursal Başkanı Bülent Aymen davet etti, bir grup iş insanı buluştu. Katılanlardan bazıları şöyleydi:
Ahmet Akbalık, İsmet Güral, Kemal Güneş, Faruk Kayar, Oğuz Satıcı, İmam Altınbaş, Ruşen Çetin, Hayri Uğur...
Masadaki bir öğretim üyesi ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken şu cümleyi kullandı:
- Bana göre işsizlik yüzde 18’i buluyor.
Namet Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kayar
itiraz etti:
- Düzce’de 80 milyon dolarlık yeni yatırım yapıyoruz. Eleman bulmakta zorlanıyoruz. İşsizlik asla o kadar yüksek boyutta değil.
Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral da yakındı:
- Kütahya’da 200 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Eleman ararken meslek yüksek okulundan başladık. İlkokul mezununa kadar indik. Eleman bulamıyoruz.
Bu durum, iş arayan ile eleman arayanın yolunun doğru noktada kesişemediğini gösteriyor.