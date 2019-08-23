Batı Afrika’ya çelik ihracatını ‘Heybe’ taşıyacak

Çelik İhracatçıları Birliği önceki Başkanı Namık Ekinci, 2017’de kurdukları Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanlığı’nı üstlenince Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmur, Mehmet Murat Özkarakaş ve yönetimdeki ekibiyle Batı Afrika ülkelerini hedefine koydu:
- Batı Afrika’daki ülkelerin yıllık çelik ithalatı 6 milyon tonu buluyor. Biz bu pazardan yüzde 10 pay alıyoruz. Bunu artırmak için bir plan yapalım.
Bunun üzerine ilk yaptıkları iş, söz konusu ülkelere dönük lojistik konusuna eğilmek oldu:
- Nijerya, Gana, Fildişi, Senegal, Kamerun ve Angola’ya çelik ihracatını artırmak için farklı bir lojistik planı yapmamız lazım.
Bölgeye çelik ihracatındaki navlun giderlerine bakıldı:
- Batı Afrika ülkelerine ton başına 60-70 dolarlık navlun bedeli, ihracat fiyatımızı da yukarıda tutuyor. Bunu indirmenin yolunu bulalım.
Dernek yönetimi ve üyeleri sonunda şu karara vardı:
- Batı Afrika ülkelerine lojistik maliyetini düşürmek için bir şirket kuralım. Şirkete hepimiz yüzde 1’er hisse ile ortak olalım.
Şirketin adı şöyle belirlendi:
- Heybe Line...
Mehmet Murat Özkarakaş, “Heybe Line”ın taşıma mantığını açtı:
- Heybe Line, çok küçük volümlerde ihracat yapacak şirketlerin yükünü de aynı gemiye alabilmeli.
Ekinci, “küçük volüm”ün adını koydu:
- Yani, 100 tonluk ihracat da “Heybe Line”ın gemisine yüklenebilecek.
Mehmet Çakmur, bu modelin farkını şöyle ortaya koydu:
- “Heybe Line” gemileri dökme yük mantığı ile çalışacak. Yani, çividen inşaat demirine kadar her ürün gemiye konteynerle değil, açık yüklenecek.
Ekinci, şirketin adı için şu yorumu yaptı:
- Amacımız Türkiye’yi, ihracatımızı sırtlamak...
Dernek yönetimi “Heybe Line” için yol haritasını şöyle çizdi:
- Küçük hisselerle ortak olacağımız şirket “düzenli hat” kuracak. Dökme/kuru yük gemileri kiralayarak navlun giderlerinde toptan tasarruf sağlayacak. Ayrıca, hedef ülkelerde boşaltma limanlarında depo hizmetleri vererek ihracatta rekabet gücümüzü artıracak.
Ekinci, navlun maliyeti iyileşmesi konusunda tahminde bulundu:
- “Heybe Line”ın uygulayacağı formülle Batı Afrika ülkelerine çelik ihracatında ton başına navlun bedeli devlet desteği hariç 40-45 dolara inebilir.
İhracat artış beklentisini de yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla paylaştı:
- 2 yıl içinde söz konusu bölgeye ihracatımız 1 milyon 250 bin tonu bulur.
Çok ortaklı “Heybe Line”ı öğrenince aklıma Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) öncülüğünde kurulup, bir zamanlar öne çıkan GSD Dış Ticareti geldi...
Bakalım çelik sektörü “Heybe Line”la nasıl yol alabilecek?
DEVLET ‘HEYBE’Yİ DESTEKLER Mİ
ÇELİK Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci, “Heybe Line”a derneğe üye şirketlerin ortaklığın yanısıra hükümetin de destek vermesini beklediklerini belirtti:
- Devlet, kurulacak çok ortaklı şirkete mali destek verirse, Batı Afrika’da rekabet gücümüz artar.
“Heybe Line”ın yararlarına işaret etti:
- Bilhassa Orta Asya cumhuriyetlerinden Afrika’ya transit yük taşımacılığında limanlarımız kullanılacak. Böylelikle Türk limanlarının bölgesel transit merkezi olma hedefine katkı sağlarız.
ANAM BENİM
MİLLİYET Gazetesi Ekonomi Servisi’nde çalıştığım dönemde, 1990 yılı ocak ayında Pet Holding’ten davet aldım:
- İnşaat şirketimiz Sibirya’da bir hastane ihalesi kazandı. İmza törenine birlikte gidelim.
Önce Moskova’ya gidip, oradan hastanenin yapılacağı bölgeye geçecektik. Moskova’ya gittik. Hava koşulları uygun olmadığı için imza töreni Moskova’da gerçekleşti. Pet Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güntekin Köksal ile eşi Pınar Köksal’ı o seyahatte tanıdım. İlk karşılaşmada Pet Holding Başkan Yardımcısı Pınar Köksal’ın müzisyen yönünü pek konuşmamıştık.
24 Ocak 2014’te anamın vefatı üzerine Pınar Hanım’dan çok anlamlı bir başsağlığı mesajı aldım. Pınar Hanım, mesajına sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan’a bestesi kendisine ait kendi sesinden bir şarkıyı da eklemişti:
- Ey saçları tel tel gümüş, anam benim...
Şarkının notalarını ve sözlerini de ayrı bir dosyaya eklemişti. İlk dörtlüğü şöyle:
Ey saçları tel tel gümüş
Anam benim anam benim
Acı çekmiş cefa görmüş
Anam benim anam benim
Pet Holding’e 30 yıldır danışmanlık yapan Bengü Bilik’ten 19 Ağustos Pazartesi günü mesaj geldi:
- Pet Holding Başkan Yardımcısı, besteci Pınar Köksal’ın vefatını üzülerek bildiriyorum.
Pınar Hanım’a Allah’tan rahmet, Güntekin Bey ve ailesine sabır diliyorum...
Batı Afrika’ya çelik ihracatını ‘Heybe’ taşıyacak
Çelik İhracatçıları Birliği önceki Başkanı Namık Ekinci, 2017’de kurdukları Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanlığı’nı üstlenince Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmur, Mehmet Murat Özkarakaş ve yönetimdeki ekibiyle Batı Afrika ülkelerini hedefine koydu:
- Batı Afrika’daki ülkelerin yıllık çelik ithalatı 6 milyon tonu buluyor. Biz bu pazardan yüzde 10 pay alıyoruz. Bunu artırmak için bir plan yapalım.
Bunun üzerine ilk yaptıkları iş, söz konusu ülkelere dönük lojistik konusuna eğilmek oldu:
- Nijerya, Gana, Fildişi, Senegal, Kamerun ve Angola’ya çelik ihracatını artırmak için farklı bir lojistik planı yapmamız lazım.
Bölgeye çelik ihracatındaki navlun giderlerine bakıldı:
- Batı Afrika ülkelerine ton başına 60-70 dolarlık navlun bedeli, ihracat fiyatımızı da yukarıda tutuyor. Bunu indirmenin yolunu bulalım.
Dernek yönetimi ve üyeleri sonunda şu karara vardı:
- Batı Afrika ülkelerine lojistik maliyetini düşürmek için bir şirket kuralım. Şirkete hepimiz yüzde 1’er hisse ile ortak olalım.
Şirketin adı şöyle belirlendi:
- Heybe Line...
Mehmet Murat Özkarakaş, “Heybe Line”ın taşıma mantığını açtı:
- Heybe Line, çok küçük volümlerde ihracat yapacak şirketlerin yükünü de aynı gemiye alabilmeli.
Ekinci, “küçük volüm”ün adını koydu:
- Yani, 100 tonluk ihracat da “Heybe Line”ın gemisine yüklenebilecek.
Mehmet Çakmur, bu modelin farkını şöyle ortaya koydu:
- “Heybe Line” gemileri dökme yük mantığı ile çalışacak. Yani, çividen inşaat demirine kadar her ürün gemiye konteynerle değil, açık yüklenecek.
Ekinci, şirketin adı için şu yorumu yaptı:
- Amacımız Türkiye’yi, ihracatımızı sırtlamak...
Dernek yönetimi “Heybe Line” için yol haritasını şöyle çizdi:
- Küçük hisselerle ortak olacağımız şirket “düzenli hat” kuracak. Dökme/kuru yük gemileri kiralayarak navlun giderlerinde toptan tasarruf sağlayacak. Ayrıca, hedef ülkelerde boşaltma limanlarında depo hizmetleri vererek ihracatta rekabet gücümüzü artıracak.
Ekinci, navlun maliyeti iyileşmesi konusunda tahminde bulundu:
- “Heybe Line”ın uygulayacağı formülle Batı Afrika ülkelerine çelik ihracatında ton başına navlun bedeli devlet desteği hariç 40-45 dolara inebilir.
İhracat artış beklentisini de yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla paylaştı:
- 2 yıl içinde söz konusu bölgeye ihracatımız 1 milyon 250 bin tonu bulur.
Çok ortaklı “Heybe Line”ı öğrenince aklıma Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) öncülüğünde kurulup, bir zamanlar öne çıkan GSD Dış Ticareti geldi...
Bakalım çelik sektörü “Heybe Line”la nasıl yol alabilecek?
DEVLET ‘HEYBE’Yİ DESTEKLER Mİ
ÇELİK Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci, “Heybe Line”a derneğe üye şirketlerin ortaklığın yanısıra hükümetin de destek vermesini beklediklerini belirtti:
- Devlet, kurulacak çok ortaklı şirkete mali destek verirse, Batı Afrika’da rekabet gücümüz artar.
“Heybe Line”ın yararlarına işaret etti:
- Bilhassa Orta Asya cumhuriyetlerinden Afrika’ya transit yük taşımacılığında limanlarımız kullanılacak. Böylelikle Türk limanlarının bölgesel transit merkezi olma hedefine katkı sağlarız.
ANAM BENİM
MİLLİYET Gazetesi Ekonomi Servisi’nde çalıştığım dönemde, 1990 yılı ocak ayında Pet Holding’ten davet aldım:
- İnşaat şirketimiz Sibirya’da bir hastane ihalesi kazandı. İmza törenine birlikte gidelim.
Önce Moskova’ya gidip, oradan hastanenin yapılacağı bölgeye geçecektik. Moskova’ya gittik. Hava koşulları uygun olmadığı için imza töreni Moskova’da gerçekleşti. Pet Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güntekin Köksal ile eşi Pınar Köksal’ı o seyahatte tanıdım. İlk karşılaşmada Pet Holding Başkan Yardımcısı Pınar Köksal’ın müzisyen yönünü pek konuşmamıştık.
24 Ocak 2014’te anamın vefatı üzerine Pınar Hanım’dan çok anlamlı bir başsağlığı mesajı aldım. Pınar Hanım, mesajına sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan’a bestesi kendisine ait kendi sesinden bir şarkıyı da eklemişti:
- Ey saçları tel tel gümüş, anam benim...
Şarkının notalarını ve sözlerini de ayrı bir dosyaya eklemişti. İlk dörtlüğü şöyle:
Ey saçları tel tel gümüş
Anam benim anam benim
Acı çekmiş cefa görmüş
Anam benim anam benim
Pet Holding’e 30 yıldır danışmanlık yapan Bengü Bilik’ten 19 Ağustos Pazartesi günü mesaj geldi:
- Pet Holding Başkan Yardımcısı, besteci Pınar Köksal’ın vefatını üzülerek bildiriyorum.
Pınar Hanım’a Allah’tan rahmet, Güntekin Bey ve ailesine sabır diliyorum...