Aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli yapıp dünya rekoru kıracak

- 12 Haziran’da Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 5 karaciğer nakli aynı anda yapılacak. Yani, 5 alıcı-5 verici 10 ameliyat eşzamanlı gerçekleşecek.
Operasyonun şahitler huzurunda olacağını belirtti:
- Operasyon sırasında şahitler huzurunda kayıt yapılacak. Guinness’e başvurup, dünyada bu kapasitedeki tek merkez olduğumuzu göstereceğiz.
Prof. Kızılay’ın bu kısa mesajı üzerine İnönü Üniversitesi Karaciğer Enstitüsü Müdürü Prof. Sezai Yılmaz’ı aradım:
- Hocam, bu rekor denemesi nereden çıktı?
Yanıt için geçen yıla döndü:
- ABD’deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Organ Nakli Merkezi’nin kurucusu Prof. Şükrü Emre geçen yıl yaz aylarında Malatya’da iken aynı anda 3 hastamıza karaciğer nakli gerçekleştirdik. Üniversitemizde misafir öğretim üyesi olarak ders de veren Prof. Emre, “Bu önemli bir rekor, neden Guinness’e başvurmadınız?” dedi.
Prof. Emre’nin Guinness konusunda öneride bulunduğunu belirtti:
- Şükrü Hocamız, “Aynı anda 4 nakil yapın, bunu da resmen kayda alın, Guinness’e başvurun” dedi. Bunun üzerine biz de, “Yapmışken 5 olsun” diyerek hazırlandık.
Bunun koşulları zorlayacak şekilde bir rekor denemesi olmayacağının altını kalın çizgi ile çizdi:
- Aslında aynı anda 6 karaciğer nakli yapılabilecek altyapı ve ekip var. Dolayısıyla kimsenin hayatını riske atacak bir rekor denemesi söz konusu değil.
Guinness yönetiminin uyarısı doğrultusunda tarafsız şahitlerin operasyonu izleyeceğini kaydetti:
- Prof. Şükrü Emre, Azerbaycan’dan Prof. Nuru Bayramov, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Sağlık Müdürü Doç. Recep Bentli, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve noter şahitliğinde eşzamanlı 5 nakil gerçekleşecek.
Sabah 08.00’de başlanıp 18.00’de eşzamanlı tamamlanacak 5 nakil operasyonun tamamının kayda alınacağını vurguladı:
- Alınacak görüntü kaydını şahitlerin de imzalarını ekleyerek Guinness’e ileteceğiz.
Daha önce 24 saatte 5 nakil gerçekleştirdiklerine işaret etti:
- O nakiller günün farklı saatlerinde gerçekleşti ama sonuçta 24 saate sığdı. Bu sefer ilk kez operasyonlar eşzamanlı olacak.
Bir kez daha kimsenin hayatını riske atmalarının söz konusu olmayacağını yineledi:
- 12 ameliyathanemiz, 20 transplantasyon cerrahımız var. 12 Haziran’da 5 karaciğer nakli yapacağız diye başka ameliyatları iptal etmiş ya da ertelemiş değiliz.
Prof. Yılmaz, noktayı koyarken Rektör Prof. Kızılay’ın şu mesajını yineledi:
- Dünyada bu kapasitede tek merkez olduğumuzu göstereceğiz.
Prof. Yılmaz ve ekibine 12 Haziran’da kolaylık-başarı, karaciğer nakli gerçekleşecek 5 hastaya da Allah’tan şifa diliyorum...
Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer naklinde dünyada ikinci sırada yer alıyor.
Eşzamanlı 5 nakil, domuzdan insana karaciğer nakli araştırmaları, Malatya’yı bu alanda dünyada ilk sıraya oturtacak gibi görünüyor.
ACI KAYISI ÇEKİRDEĞİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİREMEZ Mİ
MALATYA Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Aysun Bay Karabulut, Prof. Ekrem Sezik’in “Acı kayısı çekirdeği kanseri değil, yiyeni öldürür” itirazı üzerine “Yaşamdan Sağlık İksirleri” kitabında da yer verdiği tezini güçlendirmek üzere bazı ek bilgiler gönderdi:
- ABD’de acı kayısı çekirdeği ham olarak da ambalajlı şekilde satılıyor. 60 miligram acı kayısı çekirdeğinin fiyatı 40 doları buluyor.
Prof. Karabulut, sözünü ettiği ambalajlardan örnekler de iletti, ancak tanıtımına katkı vermemek için fotoğraflarını yayınlamıyorum.
Prof. Karabulut, iddiasında ısrarlı olduğunu ortaya koydu:
- Rusya, Güney Kore ve Güney Afrika’da acı kayısı çekirdeği konusunda yapılmış çok önemli uluslararası çalışmalar bulunuyor. Birçok ülkede acı kayısı çekirdeği ekstresi kanseri tedavi amaçlı kullanılıyor.
İsimlerini vermediği bazı iyileşen hasta örnekleri aktarıp, ekledi:
- Acı kayısı çekirdeği ekstresi (B17) yurtdışında önleyici amaçlı da kullanılıyor.
Konuyla ilgili bilimsel çalışmalarını 2014’te kamuoyu ile paylaştıklarını kaydetti:
- Aradan 5 yıl geçti, çalışmamızın sonuçlarını olumsuz etkileyecek bilimsel çalışma öne sürülmedi.
Acı kayısı çekirdeğinden zehirlenme vakalarına rastladığını da vurguladı:
- Günde 2-3 adetten fazla tüketilmesi zehirlenmeye yol açabilir.
Aslında konuyu bilim insanlarına bırakıp aradan çekilmeyi denedim. Prof. Karabulut ısrarla kendi tezinin doğruluğunu bana anlatmayı sürdürdü.
Bu aşamada acı kayısı çekirdeği konusunda Sağlık Bakanlığı devreye girse daha doğru olmaz mı?
Aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli yapıp dünya rekoru kıracak
Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay’dan mesaj geldi:
- 12 Haziran’da Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 5 karaciğer nakli aynı anda yapılacak. Yani, 5 alıcı-5 verici 10 ameliyat eşzamanlı gerçekleşecek.
Operasyonun şahitler huzurunda olacağını belirtti:
- Operasyon sırasında şahitler huzurunda kayıt yapılacak. Guinness’e başvurup, dünyada bu kapasitedeki tek merkez olduğumuzu göstereceğiz.
Prof. Kızılay’ın bu kısa mesajı üzerine İnönü Üniversitesi Karaciğer Enstitüsü Müdürü Prof. Sezai Yılmaz’ı aradım:
- Hocam, bu rekor denemesi nereden çıktı?
Yanıt için geçen yıla döndü:
- ABD’deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Organ Nakli Merkezi’nin kurucusu Prof. Şükrü Emre geçen yıl yaz aylarında Malatya’da iken aynı anda 3 hastamıza karaciğer nakli gerçekleştirdik. Üniversitemizde misafir öğretim üyesi olarak ders de veren Prof. Emre, “Bu önemli bir rekor, neden Guinness’e başvurmadınız?” dedi.
Prof. Emre’nin Guinness konusunda öneride bulunduğunu belirtti:
- Şükrü Hocamız, “Aynı anda 4 nakil yapın, bunu da resmen kayda alın, Guinness’e başvurun” dedi. Bunun üzerine biz de, “Yapmışken 5 olsun” diyerek hazırlandık.
Bunun koşulları zorlayacak şekilde bir rekor denemesi olmayacağının altını kalın çizgi ile çizdi:
- Aslında aynı anda 6 karaciğer nakli yapılabilecek altyapı ve ekip var. Dolayısıyla kimsenin hayatını riske atacak bir rekor denemesi söz konusu değil.
Guinness yönetiminin uyarısı doğrultusunda tarafsız şahitlerin operasyonu izleyeceğini kaydetti:
- Prof. Şükrü Emre, Azerbaycan’dan Prof. Nuru Bayramov, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Sağlık Müdürü Doç. Recep Bentli, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve noter şahitliğinde eşzamanlı 5 nakil gerçekleşecek.
Sabah 08.00’de başlanıp 18.00’de eşzamanlı tamamlanacak 5 nakil operasyonun tamamının kayda alınacağını vurguladı:
- Alınacak görüntü kaydını şahitlerin de imzalarını ekleyerek Guinness’e ileteceğiz.
Daha önce 24 saatte 5 nakil gerçekleştirdiklerine işaret etti:
- O nakiller günün farklı saatlerinde gerçekleşti ama sonuçta 24 saate sığdı. Bu sefer ilk kez operasyonlar eşzamanlı olacak.
Bir kez daha kimsenin hayatını riske atmalarının söz konusu olmayacağını yineledi:
- 12 ameliyathanemiz, 20 transplantasyon cerrahımız var. 12 Haziran’da 5 karaciğer nakli yapacağız diye başka ameliyatları iptal etmiş ya da ertelemiş değiliz.
Prof. Yılmaz, noktayı koyarken Rektör Prof. Kızılay’ın şu mesajını yineledi:
- Dünyada bu kapasitede tek merkez olduğumuzu göstereceğiz.
Prof. Yılmaz ve ekibine 12 Haziran’da kolaylık-başarı, karaciğer nakli gerçekleşecek 5 hastaya da Allah’tan şifa diliyorum...
Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer naklinde dünyada ikinci sırada yer alıyor.
Eşzamanlı 5 nakil, domuzdan insana karaciğer nakli araştırmaları, Malatya’yı bu alanda dünyada ilk sıraya oturtacak gibi görünüyor.
ACI KAYISI ÇEKİRDEĞİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİREMEZ Mİ
MALATYA Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Aysun Bay Karabulut, Prof. Ekrem Sezik’in “Acı kayısı çekirdeği kanseri değil, yiyeni öldürür” itirazı üzerine “Yaşamdan Sağlık İksirleri” kitabında da yer verdiği tezini güçlendirmek üzere bazı ek bilgiler gönderdi:
- ABD’de acı kayısı çekirdeği ham olarak da ambalajlı şekilde satılıyor. 60 miligram acı kayısı çekirdeğinin fiyatı 40 doları buluyor.
Prof. Karabulut, sözünü ettiği ambalajlardan örnekler de iletti, ancak tanıtımına katkı vermemek için fotoğraflarını yayınlamıyorum.
Prof. Karabulut, iddiasında ısrarlı olduğunu ortaya koydu:
- Rusya, Güney Kore ve Güney Afrika’da acı kayısı çekirdeği konusunda yapılmış çok önemli uluslararası çalışmalar bulunuyor. Birçok ülkede acı kayısı çekirdeği ekstresi kanseri tedavi amaçlı kullanılıyor.
İsimlerini vermediği bazı iyileşen hasta örnekleri aktarıp, ekledi:
- Acı kayısı çekirdeği ekstresi (B17) yurtdışında önleyici amaçlı da kullanılıyor.
Konuyla ilgili bilimsel çalışmalarını 2014’te kamuoyu ile paylaştıklarını kaydetti:
- Aradan 5 yıl geçti, çalışmamızın sonuçlarını olumsuz etkileyecek bilimsel çalışma öne sürülmedi.
Acı kayısı çekirdeğinden zehirlenme vakalarına rastladığını da vurguladı:
- Günde 2-3 adetten fazla tüketilmesi zehirlenmeye yol açabilir.
Aslında konuyu bilim insanlarına bırakıp aradan çekilmeyi denedim. Prof. Karabulut ısrarla kendi tezinin doğruluğunu bana anlatmayı sürdürdü.
Bu aşamada acı kayısı çekirdeği konusunda Sağlık Bakanlığı devreye girse daha doğru olmaz mı?