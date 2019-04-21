Acı kayısı çekirdeği kanseri öldürür mü

- Yaşamdan Sağlık İksirleri.
Kitabın arka kapağındaki tanıtımda şu bölüm dikkatimi çekti:
- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile sağlıklı yaşam için öneriler oldukça fazla kullanılıyor. Modern tıbbın günümüzde ulaştığı nokta ortada. Bu kitaptaki bilgiler tavsiye niteliğindedir. Hastalık durumunda doktorunuza danışarak buradaki bilgileri kullanmanızı tavsiye ederiz.
Daha önce İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Karabulut, acı kayısı çekirdeği üzerinde yaptıkları araştırmalarda yol aldıklarını belirtti:
- Acı kayısı çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerine etkilerine, kanser hücreleri üzerindeki etkilerine baktığımızda çok güzel sonuçlar ortaya çıktı.
Araştırmaya dayandırdığı iddiasını ileri taşıdı:
- Yaptığımız bilimsel çalışma ve deneyler sonucunda acı kayısı çekirdeğinin kanser hücrelerini öldürdüğünü gördük.
Araştırmadan şu detay bilgiyi paylaştı:
- Acı kayısı çekirdeğinde yüzde 6 oranında “amigdalin” maddesi bulunuyor. “Amigdalin”in diyabet hastalarında kullanıldığını biliyoruz. “Bunu kanserde uygularsak etkisi nasıl olur?” diye düşündük.
Çalışmalarında olumlu sonuçlar elde ettiklerini yineledi:
- Kanseri artıran enzimlerin azaldığını, kanseri baskılamaya çalışan vücudumuzun acı kayısı çekirdeği ile otokontrol mekanizmasının antioksidanlarını arttırdığını gördük. Yaptığımız çalışma acı kayısı çekirdeğinin ilaç ve gıda endüstrisinde kullanımına zemin hazırlamış oldu.
Üniversitedeki iki araştırma merkezine işaret etti:
- GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi), KAÜGEM (Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi).
KAÜGEM’deki hedeflerine vurgu yaptı:
- KAÜGEM’e bağlı tesislerimiz olacak. O tesislerde acı kayısı çekirdeği ekstresi üretip piyasaya sunacağız.
Bunları anlattıktan sonra şu tavsiyesini aktardı:
- Günde 3-4 adet acı kayısı çekirdeği tüketin.
Sonra şu uyarının altını kalın çizgiyle çizmeyi ihmal etmedi:
- Burada tavsiye ettiğimiz gıda takviyesidir ve tamamlayıcıdır. Hastalar tıbbi tedavi süreçlerini kesinlikle terk etmesinler.
Çıkan sonuçlar gerçekten umut veriyorsa, araştırmaya daha fazla yüklenelim...
Acı kayısı çekirdeği gibi ürünlerin tedavi edici yanlarını bir an önce netleştirelim...
İKİ KONUKEVİ’NE İKİ FAHRİ DOKTORA ONURU
İNÖNÜ Üniversitesi yönetimi, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin yanıbaşına hasta yakınları için Konukevi ihtiyacını 2008-2009’da gündeme getirdi. Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş ve ekibi kolları sıvadı, kampanya düzenledi.
Şahin Nalbant, Necmettin Bitlis, Vahap Küçük, Turan Tuna, Ömer Çokyaşar, Ahmet Demezoğlu, Ahmet Akbalık, Ali Nahit Bozatlı, Abdullah Kiğılı, Hikmet Tanrıverdi, Nurettin Yaşar, Mustafa Paşahan, Naci Ekşi gibi iş insanları bir araya geldi, o Konukevi 2011’de hizmete girdi.
Aynı yere ikinci Konukevi konusu ilk açıldığında da yine Yunus Akdaş başkanlığındaki MİAD görev üstlendi. Nuryıldız Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Nalbant, tek başına devreye girdi, kendi adını taşıyan Konukevi’ni yaptırdı.
Mehmet Şahin Nalbant Konukevi’nin açılış günü üniversitede düzenlenen törende Rektör Prof. Ahmet Kızılay, şu kararı okudu:
- İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nın teklifi üzerine Senatomuz Yunus Akdaş ve Mehmet Şahin Nalbant’a “Fahri Doktora Unvanı” verilmesini karara bağladı.
Nalbant ve Akdaş’a cüppeleri Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, Nuri Tuna, Nurkan Nalbant, Nurettin Yaşar, Prof. Mesut Parlak, Bilal Aslan, Eşref Doğan, Mustafa Paşahan, Hasan Yıldırım, Ahmet Demezoğlu ve Aziz Yeniay’ın da katıldığı törenle giydirildi.
Nalbant, fahri doktora ile ilgili duygusunu şöyle paylaştı:
- Bu onur, parayla pulla ölçülemez...
İSKELE-KALIP İHRACATI YÜZDE 90’I BULDU
MÜNİH’te gerçekleşen iş, inşaat ve maden makineleri fuarı Bauma’da Urtim’in standına da uğradım. Urtim Genel Müdürü Serdar Urfalılar, iskele ve kalıp verdikleri projeleri anlatırken boru hattı projesi TANAP’ı da örnek gösterdi:
- TANAP’ın Bakü’den itibaren tüm aşamalarında bizim iskele ve kalıplarımız kullanıldı. Gelibolu, İpsala tarafından halen kullanılıyor.
Türk Akımı’nın da iskele ve kalıp sistemlerini verdiklerini belirtti:
- Çamlıca Camii inşaatı sırasında da 155 bin metreküp iskele sistemimiz kullanıldı. İskele kalıp sistemleri ihracatımız cironun yüzde 80’ini buldu.
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcılığını da yürüten Urfalılar, fuara Türkiye’den katılan şirketlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:
- Bauma’da 21 firma İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) organize ettiği milli katılımla, 169 firma da bireysel olarak yer aldı. Türkiye, İtalya ve Çin’in ardından Bauma’nın 3’üncü büyük katılımcısı oldu.
Acı kayısı çekirdeği kanseri öldürür mü
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Aysun Bay Karabulut, 17 Nisan’da üniversitede 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı anma toplantısının sonunda bir kitabını verdi:
- Yaşamdan Sağlık İksirleri.
Kitabın arka kapağındaki tanıtımda şu bölüm dikkatimi çekti:
- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile sağlıklı yaşam için öneriler oldukça fazla kullanılıyor. Modern tıbbın günümüzde ulaştığı nokta ortada. Bu kitaptaki bilgiler tavsiye niteliğindedir. Hastalık durumunda doktorunuza danışarak buradaki bilgileri kullanmanızı tavsiye ederiz.
Daha önce İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Karabulut, acı kayısı çekirdeği üzerinde yaptıkları araştırmalarda yol aldıklarını belirtti:
- Acı kayısı çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerine etkilerine, kanser hücreleri üzerindeki etkilerine baktığımızda çok güzel sonuçlar ortaya çıktı.
Araştırmaya dayandırdığı iddiasını ileri taşıdı:
- Yaptığımız bilimsel çalışma ve deneyler sonucunda acı kayısı çekirdeğinin kanser hücrelerini öldürdüğünü gördük.
Araştırmadan şu detay bilgiyi paylaştı:
- Acı kayısı çekirdeğinde yüzde 6 oranında “amigdalin” maddesi bulunuyor. “Amigdalin”in diyabet hastalarında kullanıldığını biliyoruz. “Bunu kanserde uygularsak etkisi nasıl olur?” diye düşündük.
Çalışmalarında olumlu sonuçlar elde ettiklerini yineledi:
- Kanseri artıran enzimlerin azaldığını, kanseri baskılamaya çalışan vücudumuzun acı kayısı çekirdeği ile otokontrol mekanizmasının antioksidanlarını arttırdığını gördük. Yaptığımız çalışma acı kayısı çekirdeğinin ilaç ve gıda endüstrisinde kullanımına zemin hazırlamış oldu.
Üniversitedeki iki araştırma merkezine işaret etti:
- GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi), KAÜGEM (Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi).
KAÜGEM’deki hedeflerine vurgu yaptı:
- KAÜGEM’e bağlı tesislerimiz olacak. O tesislerde acı kayısı çekirdeği ekstresi üretip piyasaya sunacağız.
Bunları anlattıktan sonra şu tavsiyesini aktardı:
- Günde 3-4 adet acı kayısı çekirdeği tüketin.
Sonra şu uyarının altını kalın çizgiyle çizmeyi ihmal etmedi:
- Burada tavsiye ettiğimiz gıda takviyesidir ve tamamlayıcıdır. Hastalar tıbbi tedavi süreçlerini kesinlikle terk etmesinler.
Çıkan sonuçlar gerçekten umut veriyorsa, araştırmaya daha fazla yüklenelim...
Acı kayısı çekirdeği gibi ürünlerin tedavi edici yanlarını bir an önce netleştirelim...
İKİ KONUKEVİ’NE İKİ FAHRİ DOKTORA ONURU
İNÖNÜ Üniversitesi yönetimi, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin yanıbaşına hasta yakınları için Konukevi ihtiyacını 2008-2009’da gündeme getirdi. Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş ve ekibi kolları sıvadı, kampanya düzenledi.
Şahin Nalbant, Necmettin Bitlis, Vahap Küçük, Turan Tuna, Ömer Çokyaşar, Ahmet Demezoğlu, Ahmet Akbalık, Ali Nahit Bozatlı, Abdullah Kiğılı, Hikmet Tanrıverdi, Nurettin Yaşar, Mustafa Paşahan, Naci Ekşi gibi iş insanları bir araya geldi, o Konukevi 2011’de hizmete girdi.
Aynı yere ikinci Konukevi konusu ilk açıldığında da yine Yunus Akdaş başkanlığındaki MİAD görev üstlendi. Nuryıldız Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Nalbant, tek başına devreye girdi, kendi adını taşıyan Konukevi’ni yaptırdı.
Mehmet Şahin Nalbant Konukevi’nin açılış günü üniversitede düzenlenen törende Rektör Prof. Ahmet Kızılay, şu kararı okudu:
- İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nın teklifi üzerine Senatomuz Yunus Akdaş ve Mehmet Şahin Nalbant’a “Fahri Doktora Unvanı” verilmesini karara bağladı.
Nalbant ve Akdaş’a cüppeleri Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, Nuri Tuna, Nurkan Nalbant, Nurettin Yaşar, Prof. Mesut Parlak, Bilal Aslan, Eşref Doğan, Mustafa Paşahan, Hasan Yıldırım, Ahmet Demezoğlu ve Aziz Yeniay’ın da katıldığı törenle giydirildi.
Nalbant, fahri doktora ile ilgili duygusunu şöyle paylaştı:
- Bu onur, parayla pulla ölçülemez...
İSKELE-KALIP İHRACATI YÜZDE 90’I BULDU
MÜNİH’te gerçekleşen iş, inşaat ve maden makineleri fuarı Bauma’da Urtim’in standına da uğradım. Urtim Genel Müdürü Serdar Urfalılar, iskele ve kalıp verdikleri projeleri anlatırken boru hattı projesi TANAP’ı da örnek gösterdi:
- TANAP’ın Bakü’den itibaren tüm aşamalarında bizim iskele ve kalıplarımız kullanıldı. Gelibolu, İpsala tarafından halen kullanılıyor.
Türk Akımı’nın da iskele ve kalıp sistemlerini verdiklerini belirtti:
- Çamlıca Camii inşaatı sırasında da 155 bin metreküp iskele sistemimiz kullanıldı. İskele kalıp sistemleri ihracatımız cironun yüzde 80’ini buldu.
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcılığını da yürüten Urfalılar, fuara Türkiye’den katılan şirketlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:
- Bauma’da 21 firma İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) organize ettiği milli katılımla, 169 firma da bireysel olarak yer aldı. Türkiye, İtalya ve Çin’in ardından Bauma’nın 3’üncü büyük katılımcısı oldu.