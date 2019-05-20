3 dev market günde 25 bin kişi çekecekti ama

Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Akın, İkitelli’deki Edip İplik tesislerini Lüleburgaz’a taşıyıp, yerine proje planlarken, büyük bir market zinciri şu teklifi götürdü:
- Arsayı bize verin, büyük bir market ile etrafına başka alışveriş noktaları yapalım.
Şu yanıtı verdi:
- Biz kendi alışveriş merkezi projemizi yapalım. En büyük yeri size verelim. AVM’nin lokomotifi olun.
Akın Holding’in 212 Alışveriş Merkezi Ağustos 2009’da açılışa hazırlanırken, kiralamada şu adımı attı:
* Büyük market zinciri: 14 bin metrekare
* Yapı Market: 10 bin metrekare
* Elektronik market: 7 bin 700 metrekare
Nuri Akın, o günlerde beklentisini şöyle paylaştı:
- 3 dev market 212 AVM’nin yüzde 35’ini kapladı. Bu marketler günde 25 bin ziyaretçi çeker.
Ancak, bazı işler planlandığı gibi gitmedi. Yabancı yapı market zinciri battı. Elektronik market, önce 3 bin 500, derken 1500 metrekareye indi. Büyük market zinciri de bu süreçte yerini küçültmek istedi:
- 4 bin metrekareye kadar küçüleceğiz.
Akın, 212 AVM, rezidans ve otele yapılan yatırımı düşündü:
- AVM’ye 115 milyon Euro, rezidans ve otele 90 milyon Euro yatırdık. Ağaoğlu ile yaptığımız rezidans ofise dönüştü ve çoğunu sattık. Ağaoğlu ile ortak otel binasını da sattık. 10 yıldır Euro kredisini ödüyorum.
Market zincirine döndü:
- Son bir kira indirimi yapalım. Yerinizi küçültmeyin.
Bu aşamada 2009’u anımsadı:
- Aslında 212 AVM’yi outlet gibi düşünmemiştik. Hazır giyimcilerin taleplerine uyduk.
Ardından şunu düşündü:
- Burası outlet AVM ise, kiracı büyük market de öyle olmalı.
Derken Anpa Gross Market’le yolu kesişti, büyük market alanı için el sıkıştı:
- Başından beri bizimle olan büyük market zinciri ile vedalaşıyoruz. Artık markette de outlet formülü devreye girmiş olacak.
Akın Holding, 1970’lerin başlarında pamuk ipliği yatırımı için İkitelli Köyü Muhtarı ve İhtiyar Heyeti’nden arsayı 2 milyon liraya (TL’de 6 sıfır vardı) aldı. Edip İplik o arsada yıllarca üretim yaptı.
Zamanla şehir içinde kalan birçok fabrika gibi Edip İplik’in yeri de AVM’ye dönüştü.
Türkiye’deki 463 AVM’de kira düzeyi sancısı nedeniyle işler hedeflendiği kadar iyi gitmiyor.
212’nin 10 yıllık öyküsü de bunu gösteriyor...
SOSYAL YARDIM ÖRTÜLÜ TEMBELLİK YARATIYOR
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ile İSO meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar, geçen gece iş dünyasından dostlarıyla sahurda buluştu. Buluşmada İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, Ziylan önceki Başkanı Mehmet Büyükekşi ile İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (IDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki’nin katıldığı sohbet gerçekleşti.
Bir sanayici sohbeti şöyle başlattı:
- İşsizlik yüzde 14’ü aşıyor ama biz işçi bulamıyoruz.
Erdal Bahçıvan, yanıtladı:
- Ortada bir uyumsuzluk var. Sanayide çalışması gerekenler, başka alanlara yöneliyor. Meslek liseleri için Milli Eğitim’in odalarla başlattığı proje, karanlıkta bir ışık olacak. Meslek liselerinde cazibe için burs gibi teşvikler düşünmeliyiz.
Şekib Avdagiç, 56 meslek lisesinin hamisi olduklarını belirtti:
- Ancak, meslek liselerini bitirenlerin 6’da 1’ kendi mesleğini yapıyor.
Sosyal yardım politikasına dikkat çekti:
- “Örtülü tembellik” yaratan sosyal yardım sistemini gözden geçirmek gerekiyor.
Mehmet Büyükekşi, ayakkabı sektörünün vakfı TASEV’i örnek gösterdi:
- Vakfımızın ayakkabı meslek lisesini bitiren 6 kişiden 5’i mesleğini yapıyor. Kendi işini kuranlar da var.
Öyleyse doğru modelleri örnek alsak mı?
MARKALI İHRACAT 2.1 MİLYAR DOLAR
BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’nin katıldığı iftarda son verileri paylaştı:
- Sektörün 260 milyar lira cirosu, 400 bin dolayında istihdamı var. Yurt içinde 70 bin, yurt dışında da 15 bin satış noktasıyla faaliyet gösteriyoruz. Markalarımızın yurt dışı mağaza sayısı 4 bin.
Şu hesabı yaptı:
- Türkiye’deki AVM’lerin her birinde 10’ar mağaza yeri boş olsa, 4 bin 600 mağaza yerinin boş olması anlamına gelir. Bu da, 30 bin dolayında eksik istihdam demektir.
Öncel, kira sözleşmesi feshinde perakendeci lehine değişiklik, kira vergisinde indirim isterken İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe kürsüye çıktı:
- 17.6 milyar dolarlık hazırgiyim ihracatımızın yüzde 10-12’si markalı. Yani, markalı ihracat 2.1 milyar dolar dolayında. Bu oranı yüzde 25’e çıkarmalıyız.
3 dev market günde 25 bin kişi çekecekti ama
Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Akın, İkitelli’deki Edip İplik tesislerini Lüleburgaz’a taşıyıp, yerine proje planlarken, büyük bir market zinciri şu teklifi götürdü:
- Arsayı bize verin, büyük bir market ile etrafına başka alışveriş noktaları yapalım.
Şu yanıtı verdi:
- Biz kendi alışveriş merkezi projemizi yapalım. En büyük yeri size verelim. AVM’nin lokomotifi olun.
Akın Holding’in 212 Alışveriş Merkezi Ağustos 2009’da açılışa hazırlanırken, kiralamada şu adımı attı:
* Büyük market zinciri: 14 bin metrekare
* Yapı Market: 10 bin metrekare
* Elektronik market: 7 bin 700 metrekare
Nuri Akın, o günlerde beklentisini şöyle paylaştı:
- 3 dev market 212 AVM’nin yüzde 35’ini kapladı. Bu marketler günde 25 bin ziyaretçi çeker.
Ancak, bazı işler planlandığı gibi gitmedi. Yabancı yapı market zinciri battı. Elektronik market, önce 3 bin 500, derken 1500 metrekareye indi. Büyük market zinciri de bu süreçte yerini küçültmek istedi:
- 4 bin metrekareye kadar küçüleceğiz.
Akın, 212 AVM, rezidans ve otele yapılan yatırımı düşündü:
- AVM’ye 115 milyon Euro, rezidans ve otele 90 milyon Euro yatırdık. Ağaoğlu ile yaptığımız rezidans ofise dönüştü ve çoğunu sattık. Ağaoğlu ile ortak otel binasını da sattık. 10 yıldır Euro kredisini ödüyorum.
Market zincirine döndü:
- Son bir kira indirimi yapalım. Yerinizi küçültmeyin.
Bu aşamada 2009’u anımsadı:
- Aslında 212 AVM’yi outlet gibi düşünmemiştik. Hazır giyimcilerin taleplerine uyduk.
Ardından şunu düşündü:
- Burası outlet AVM ise, kiracı büyük market de öyle olmalı.
Derken Anpa Gross Market’le yolu kesişti, büyük market alanı için el sıkıştı:
- Başından beri bizimle olan büyük market zinciri ile vedalaşıyoruz. Artık markette de outlet formülü devreye girmiş olacak.
Akın Holding, 1970’lerin başlarında pamuk ipliği yatırımı için İkitelli Köyü Muhtarı ve İhtiyar Heyeti’nden arsayı 2 milyon liraya (TL’de 6 sıfır vardı) aldı. Edip İplik o arsada yıllarca üretim yaptı.
Zamanla şehir içinde kalan birçok fabrika gibi Edip İplik’in yeri de AVM’ye dönüştü.
Türkiye’deki 463 AVM’de kira düzeyi sancısı nedeniyle işler hedeflendiği kadar iyi gitmiyor.
212’nin 10 yıllık öyküsü de bunu gösteriyor...
SOSYAL YARDIM ÖRTÜLÜ TEMBELLİK YARATIYOR
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ile İSO meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar, geçen gece iş dünyasından dostlarıyla sahurda buluştu. Buluşmada İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, Ziylan önceki Başkanı Mehmet Büyükekşi ile İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (IDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki’nin katıldığı sohbet gerçekleşti.
Bir sanayici sohbeti şöyle başlattı:
- İşsizlik yüzde 14’ü aşıyor ama biz işçi bulamıyoruz.
Erdal Bahçıvan, yanıtladı:
- Ortada bir uyumsuzluk var. Sanayide çalışması gerekenler, başka alanlara yöneliyor. Meslek liseleri için Milli Eğitim’in odalarla başlattığı proje, karanlıkta bir ışık olacak. Meslek liselerinde cazibe için burs gibi teşvikler düşünmeliyiz.
Şekib Avdagiç, 56 meslek lisesinin hamisi olduklarını belirtti:
- Ancak, meslek liselerini bitirenlerin 6’da 1’ kendi mesleğini yapıyor.
Sosyal yardım politikasına dikkat çekti:
- “Örtülü tembellik” yaratan sosyal yardım sistemini gözden geçirmek gerekiyor.
Mehmet Büyükekşi, ayakkabı sektörünün vakfı TASEV’i örnek gösterdi:
- Vakfımızın ayakkabı meslek lisesini bitiren 6 kişiden 5’i mesleğini yapıyor. Kendi işini kuranlar da var.
Öyleyse doğru modelleri örnek alsak mı?
MARKALI İHRACAT 2.1 MİLYAR DOLAR
BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’nin katıldığı iftarda son verileri paylaştı:
- Sektörün 260 milyar lira cirosu, 400 bin dolayında istihdamı var. Yurt içinde 70 bin, yurt dışında da 15 bin satış noktasıyla faaliyet gösteriyoruz. Markalarımızın yurt dışı mağaza sayısı 4 bin.
Şu hesabı yaptı:
- Türkiye’deki AVM’lerin her birinde 10’ar mağaza yeri boş olsa, 4 bin 600 mağaza yerinin boş olması anlamına gelir. Bu da, 30 bin dolayında eksik istihdam demektir.
Öncel, kira sözleşmesi feshinde perakendeci lehine değişiklik, kira vergisinde indirim isterken İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe kürsüye çıktı:
- 17.6 milyar dolarlık hazırgiyim ihracatımızın yüzde 10-12’si markalı. Yani, markalı ihracat 2.1 milyar dolar dolayında. Bu oranı yüzde 25’e çıkarmalıyız.